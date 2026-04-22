อาร์เอ็กซ์ ไบเทค ชวนผู้ประกอบการไทยยกระดับโรงงานสู่มาตรฐานโลก ในงาน Manufacturing Expo 23 เม.ย.นี้ ที่ไบเทค บางนา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

อาร์เอ็กซ์ ไบเทค ขอเชิญชวนผู้ประกอบการในแวดวงอุตสาหกรรมการผลิต วิศวกร เจ้าของโรงงาน และผู้ที่สนใจ ร่วมอัปเดตเทรนด์และเทคโนโลยีล่าสุด เพื่อก้าวสู่การเป็นคู่ค้าระดับโลกในงาน Manufacturing Expo พบกับซีรีส์สัมมนาพิเศษ จัดขึ้นพร้อมกันถึง 4 ฟอรัมใหญ่ ที่คัดสรรเนื้อหาเข้มข้นจากกูรูตัวจริงในวงการ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 ไบเทค บางนา โดยสัมมนาทั้ง 4 ฟอรัม ได้แก่



Manufacturing Expo Forum: “เหนือกว่าในไทย ขยายไกลสู่เวทีโลก” โอกาสเดียวที่จะได้เจาะลึกกลยุทธ์การปรับตัวสู่การเป็น Global Supplier ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรม ที่จะไขข้อข้องใจในประเด็น : เทคโนโลยีสำคัญที่โรงงานทั่วโลกกำลังเร่งลงทุน - เกณฑ์การเลือกซัพพลายเออร์ของกลุ่ม OEM ระดับโลก – Roadmap การยกระดับจาก Local สู่ Global - แนวทางจริงสำหรับการลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ - เพื่อโอกาสในตลาดต่างประเทศ พบวิทยากรตัวท็อปจากวงการอุตสาหกรรมชั้นนำ ที่จะมาเผยกลยุทธ์การปรับตัวและเทคโนโลยีที่น่าลงทุนที่สุดในนาทีนี้ : ดร.เกรียงยุทธ ผิวอ่อน (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) ดร.สจวร์ต บราวนี (บจก. โรเบิร์ต บ๊อช) คุณวสันต์ เตชะไมตรีจิตต์ (บจก. ซัมมิท เลนโซ่) คุณอรรถพล สนศิริ (บจก. เจเอ็มเอ คอนซัลแทนท์) ดำเนินรายการโดย คุณสุพจน์ สุขพิศาล (สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย) ห้อง MR 211 - 213 สำรองที่นั่งด่วนที่ https://rebrand.ly/me26frpre


• FacTech Forum: “พลิกนิยาม Infrastructure ยุคใหม่ สู่โรงงานทันสมัยเหนือข้อจำกัดเดิม” - หากคุณอยู่ในแวดวงการจัดการโรงงานและอาคาร หรือผู้ประกอบการ ต้องไม่พลาดมาอัปเดตเทรนด์ แลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนาโรงงานด้วยโซลูชันจริง ห้อง MR 220 - 221 สำรองที่นั่งได้ที่ https://registration.eventpassinsight.co/.../menep/visitor


• NEPCON Forum: “Next Level Electronics: คุมเกมธุรกิจอย่างเหนือชั้น” - เพื่อรับทราบนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐ และเจาะลึกภาพรวมทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ผ่านการเสวนาระหว่างผู้บริหารหน่วยงานชั้นนำ ที่จะทำให้การเชื่อมต่อโอกาสของผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์ไทยกับห่วงโซ่อุทานโลกไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อม ห้อง MR 222 - 223 สำรองที่นั่งที่ https://rebrand.ly/NEP26_fbpref


• Plastics Forum (InterPlas): “Medical Challenge: เจาะโอกาสพลาสติกไทยในสนามการแพทย์” – เมื่อพลาสติกกำลังก้าวสู่บทบาทใหม่ในโลกการแพทย์ มาร่วมกันเจาะโอกาสจริงของตลาด Medical Plastics ที่กำลังมาแรง เข้าใจมาตรฐาน ข้อกำหนดที่จำเป็นต่อการเข้าสู่อุตสาหกรรมการแพทย์ - อัปเดตเทคโนโลยีการผลิต ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้สินค้า - ได้แนวทางต่อยอดธุรกิจสู่ตลาด Medical ที่จับต้องได้จริง โดยวิทยากร คุณปริวัตร อัครพิมาน (บจก.สมาร์ท อินไซท์ ครีเอชั่น) ภก.พีระวัฒน์ ทองคำ (บจก.โนวาเทค เฮลธ์แคร์) คุณจารุเดช คุณะดิลก (กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) ดำเนินรายการโดย คุณชานนทร์ พันธุสินธุ (นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย) ห้อง Grand Hall 203 ลงทะเบียนด่วนที่ https://rebrand.ly/fb_preregpfm

โค้งสุดท้ายของการยกระดับโรงงานไทยสู่มาตรฐานโลก ต้องไม่พลาดงานสัมมนาพิเศษในครั้งนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมการจัดงานครั้งนี้ได้ที่ www.manufacturing-expo.com

เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาพบกันที่งาน Manufacturing Expo เพื่อเปลี่ยนโรงงานของคุณให้เหนือกว่าและก้าวไปได้ไกลกว่าเดิม
อาร์เอ็กซ์ ไบเทค ชวนผู้ประกอบการไทยยกระดับโรงงานสู่มาตรฐานโลก ในงาน Manufacturing Expo 23 เม.ย.นี้ ที่ไบเทค บางนา
