เปิดบิ๊กโปรเจ็กต์”คมนาคม”ทุ่ม 1.9 ล้านล้าน “พิพัฒน์”ดัน ”Quick win“ 39 โครงการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เปิดนโยบาย 3 Quick- win “พิพัฒน์”เดินหน้าเมกะโปรเจ็กต์ 39 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 1.9 ล้านล้านบาท เร่งรัดก่อสร้างงานให้เสร็จตามกำหนด -ลุยประมูล-เซ็นสัญญา 13 โครงการ” ทางด่วน-มอเตอร์เวย์”ชูไฮไลท์”แลนด์บริดจ์- MR-Map”

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้จัดทำแผนลงทุน ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม โดยเร่งรัดโครงการ Quick Win จำนวน 39 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 1.913 ล้านล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย Quick-win 1 เร่งรัดโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ให้สามารถเปิดให้บริการได้โดยเร็ว โดยคำนึงถึง ความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง ตามมาตรฐานทางวิศวกรรม อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยอันสูงสุดต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ประกอบด้วย ด้านการคมนาคมทางบก ได้แก่ การก่อสร้างบนถนนพระราม 2 ทั้งโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกฯ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และ โครงการมอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียน - บ้านแพ้ว (M82) ของกรมทางหลวงให้แล้วเสร็จตามแผนงาน พร้อมตรวจสอบเครื่องจักรให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน และคำนึงถึงความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้างตามมาตรฐานทางวิศวกรรมอย่างเคร่งครัด โดยภายในพื้นที่ก่อสร้างจะต้องมีไฟฟ้าส่องสว่างที่เพียงพอ ป้ายแจ้งเตือน การปรับพื้นที่ให้ประชาชนสัญจรให้พ้นท้องคานหรืออยู่นอกพื้นที่ก่อสร้าง และทำการกั้นคอนกรีต Barrier ให้เป็นระเบียบ รวมทั้งจัดให้มีการบริหารจัดการจราจรช่วงก่อสร้าง ที่ปลอดภัย โดยให้เปิดการจราจรให้ประชาชนใช้สัญจรในแต่ละวันตามเวลาที่กำหนดไว้และต้องไม่มีเศษวัสดุไปกีดขวางท่อระบายน้ำ

โครงการมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา (M6) ให้เร่งรัดเปิดทดลองให้บริการเพิ่มเติม ช่วงจากบางปะอิน - ปากช่อง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2570 เพื่อให้รถวิ่งผ่านจากบางปะอินไปยังนครราชสีมาได้ตลอดเส้นทาง

ทางราง ได้แก่ โครงการรถไฟทางคู่ ระยะที่ 1 ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ เร่งรัดสัญญาที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ โดยเร่งรัดเสนอปรับแบบตามข้อเสนอแนะของประชาชนต่อครม. โดยเร็ว , จัดหาหัวรถจักรใหม่ทดแทนหัวรถจักรเดิม และแคร่บรรทุกตู้สินค้า , แก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพของสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องลาดกระบัง (ICD ลาดกระบัง) , เร่งเจรจาคู่สัญญาในการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง - สุวรรณภูมิ - อู่ตะเภา) โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด และ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ


@เร่งประมูล - เซ็นสัญญา 13 โครงการ วงเงินกว่า 5.23 แสนล้านบาท

Quick-win 2: เร่งรัดประกวดราคาโครงการที่ได้รับอนุมัติหรือมีความพร้อมเพื่อให้เริ่มการก่อสร้างโดยเร็ว เช่น มอเตอร์เวย์ M5 ส่วนต่อขยาย รังสิต - บางปะอิน วงเงิน 31,358 ล้านบาท, โครงการมอเตอร์เวย์ M9 วงแหวนรอบนอกด้านตะวันตก บางขุนเทียน - บางบัวทอง และบางบัวทอง - บางปะอิน วงเงิน 71,897 ล้านบาท , โครงการส่วนต่อขยายทางยกระดับบรมราชชนนี วงเงิน 4,490 ล้านบาท โครงการทางพิเศษสายกะทู้ - ป่าตอง และ โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ ช่วงบ้านเมืองใหม่ - สามแยกเข้าสนามบินภูเก็ต วงเงิน 18,057 ล้านบาท ,โครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ วงเงิน 1,800 ล้านบาท, โครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาฯ จังหวัดสงขลา – พัทลุง วงเงิน 4,700 ล้านบาท

ทางราง ได้แก่ รถไฟสายสีแดง ช่วงรังสิต - มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และช่วงศิริราช - ตลิ่งชัน - ศาลายา วงวเงิน 21,649 ล้านบาท, รถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา – หนองคาย วงเงิน 341,351.42 ล้านบาท

ทางอากาศ เช่น โครงการให้บริการการเดินอากาศ ณ สนามบินอู่ตะเภา ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด วงเงิน 1,200 ล้านบาท ,โครงการให้บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น การให้บริการผู้โดยสารภาคพื้นและกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของผู้ประกอบการรายที่ 2 วงเงิน 9,000 ล้านบาท, โครงการให้บริการคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของผู้ประกอบการรายที่ 2 วงเงิน 15,253 ล้านบาท ,ก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่งท่าอากาศยานชุมพร วงเงิน 1,500 ล้านบาท และท่าอากาศยานแพร่ วงเงิน 800 ล้านบาท

ทางน้ำ เช่น การปรับปรุงพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา (Smart Pier) เช่น ท่าเรือราชวงศ์ ท่าเรือสะพานกรุงธน (ซังฮี้) ท่าเรือพรานนก ท่าเรือสี่พระยา ท่าเรือพิบูลย์สงคราม 1


@ ชงครม.สร้าง ทางคู่เฟส 2- มอเตอร์เวย์สาย M8- ขยายสนามบิน อีก 18 โครงการ

Quick-win 3 เร่งรัดเสนอคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่ออนุมัติโครงการ เช่น ทางพิเศษสายฉลองรัช - วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร ด้านตะวันออก วงเงิน 13,655 ล้านบาท , โครงการพัฒนาโครงข่ายพื้นที่บางปะอิน ทั้งในส่วนที่เชื่อมกับมอเตอร์เวย์สาย M6 ถนนสายเอเชีย และมอเตอร์เวย์ M9 วงเงิน 9,651 ล้านบาท ,โครงการทางพิเศษยกระดับชั้นที่ 2 (Double Deck) (ช่วงงามวงศ์วาน - พระราม 9) วงเงิน 34,800 ล้านบาท , โครงการมอเตอร์เวย์สาย M8 นครปฐม - ปากท่อ วงเงิน 54,562 ล้านบาท , โครงการทางพิเศษสายศรีนครินทร์ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วงเงิน 20,811 ล้านบาท

โครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ต ช่วง เมืองใหม่ - เกาะแก้ว - กะทู้ วงเงิน 46,751 ล้านบาท , โครงการมอเตอร์เวย์ วงแหวนรอบที่ 3 ด้านตะวันออก ช่วง ทล.305 - ทล.304 , โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ ด้านตะวันออก (ทางแนวใหม่) ช่วงจุดตัด ทล.43 - จุดตัด ทล.4

ทางราง เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมพร - สุราษฎร์ธานี วงเงิน 30,422.53 ล้านบาท, ช่วงสุราษฎร์ธานี - หาดใหญ่ - สงขลา วงเงิน 66,270.51 ล้านบาท ,ช่วงหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ วงเงิน 7,772.90 ล้านบาท

ทางอากาศ เช่น โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก (East Expansion) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วงเงิน 13,829 ล้านบาท, แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ฉบับปี 2568) ,โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 วงเงิน 69,285 ล้านบาท, โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1 วงเงิน 16,000 ล้านบาท, โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2 วงเงิน 6,211 ล้านบาท ,งานศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบื้องต้นของท่าอากาศยานอันดามันและท่าอากาศยานล้านนา (Preliminary Feasibility Study)


@บิ๊กโปรเจ็กต์”แลนด์บริดจ์-นำร่อง MR – MAP สายแรก

ทางน้ำ เช่น โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี , โครงการพัฒนาแลนด์บริดจ์ วงเงิน 1 ล้านล้านบาท ,การพัฒนาการขนส่งสินค้าทางน้ำเส้นทางปากน้ำโพ - สมุทรสาคร เชื่อมโยงเส้นทาง MR – MAP



เปิดบิ๊กโปรเจ็กต์"คมนาคม"ทุ่ม 1.9 ล้านล้าน "พิพัฒน์"ดัน "Quick win" 39 โครงการ
เปิดบิ๊กโปรเจ็กต์”คมนาคม”ทุ่ม 1.9 ล้านล้าน “พิพัฒน์”ดัน ”Quick win“ 39 โครงการ
เปิดบิ๊กโปรเจ็กต์”คมนาคม”ทุ่ม 1.9 ล้านล้าน “พิพัฒน์”ดัน ”Quick win“ 39 โครงการ
เปิดบิ๊กโปรเจ็กต์”คมนาคม”ทุ่ม 1.9 ล้านล้าน “พิพัฒน์”ดัน ”Quick win“ 39 โครงการ
เปิดบิ๊กโปรเจ็กต์”คมนาคม”ทุ่ม 1.9 ล้านล้าน “พิพัฒน์”ดัน ”Quick win“ 39 โครงการ