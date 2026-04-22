เปิดบิ๊กโปรเจ็กต์”คมนาคม”ทุ่ม 1.9 ล้านล้าน “พิพัฒน์”ดัน ”Quick win“ 39 โครงการ

เปิดนโยบาย 3 Quick- win “พิพัฒน์”เดินหน้าเมกะโปรเจ็กต์ 39 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 1.9 ล้านล้านบาท เร่งรัดก่อสร้างงานให้เสร็จตามกำหนด -ลุยประมูล-เซ็นสัญญา 13 โครงการ” ทางด่วน-มอเตอร์เวย์”ชูไฮไลท์”แลนด์บริดจ์- MR-Map”
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้จัดทำแผนลงทุน ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม โดยเร่งรัดโครงการ Quick Win จำนวน 39 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 1.913 ล้านล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย Quick-win 1 เร่งรัดโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ให้สามารถเปิดให้บริการได้โดยเร็ว โดยคำนึงถึง ความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง ตามมาตรฐานทางวิศวกรรม อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยอันสูงสุดต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ประกอบด้วย ด้านการคมนาคมทางบก ได้แก่ การก่อสร้างบนถนนพระราม 2 ทั้งโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกฯ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และ โครงการมอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียน - บ้านแพ้ว (M82) ของกรมทางหลวงให้แล้วเสร็จตามแผนงาน พร้อมตรวจสอบเครื่องจักรให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน และคำนึงถึงความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้างตามมาตรฐานทางวิศวกรรมอย่างเคร่งครัด โดยภายในพื้นที่ก่อสร้างจะต้องมีไฟฟ้าส่องสว่างที่เพียงพอ ป้ายแจ้งเตือน การปรับพื้นที่ให้ประชาชนสัญจรให้พ้นท้องคานหรืออยู่นอกพื้นที่ก่อสร้าง และทำการกั้นคอนกรีต Barrier ให้เป็นระเบียบ รวมทั้งจัดให้มีการบริหารจัดการจราจรช่วงก่อสร้าง ที่ปลอดภัย โดยให้เปิดการจราจรให้ประชาชนใช้สัญจรในแต่ละวันตามเวลาที่กำหนดไว้และต้องไม่มีเศษวัสดุไปกีดขวางท่อระบายน้ำ
โครงการมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา (M6) ให้เร่งรัดเปิดทดลองให้บริการเพิ่มเติม ช่วงจากบางปะอิน - ปากช่อง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2570 เพื่อให้รถวิ่งผ่านจากบางปะอินไปยังนครราชสีมาได้ตลอดเส้นทาง
ทางราง ได้แก่ โครงการรถไฟทางคู่ ระยะที่ 1 ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ เร่งรัดสัญญาที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ โดยเร่งรัดเสนอปรับแบบตามข้อเสนอแนะของประชาชนต่อครม. โดยเร็ว , จัดหาหัวรถจักรใหม่ทดแทนหัวรถจักรเดิม และแคร่บรรทุกตู้สินค้า , แก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพของสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องลาดกระบัง (ICD ลาดกระบัง) , เร่งเจรจาคู่สัญญาในการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง - สุวรรณภูมิ - อู่ตะเภา) โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด และ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
@เร่งประมูล - เซ็นสัญญา 13 โครงการ วงเงินกว่า 5.23 แสนล้านบาท
Quick-win 2: เร่งรัดประกวดราคาโครงการที่ได้รับอนุมัติหรือมีความพร้อมเพื่อให้เริ่มการก่อสร้างโดยเร็ว เช่น มอเตอร์เวย์ M5 ส่วนต่อขยาย รังสิต - บางปะอิน วงเงิน 31,358 ล้านบาท, โครงการมอเตอร์เวย์ M9 วงแหวนรอบนอกด้านตะวันตก บางขุนเทียน - บางบัวทอง และบางบัวทอง - บางปะอิน วงเงิน 71,897 ล้านบาท , โครงการส่วนต่อขยายทางยกระดับบรมราชชนนี วงเงิน 4,490 ล้านบาท โครงการทางพิเศษสายกะทู้ - ป่าตอง และ โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ ช่วงบ้านเมืองใหม่ - สามแยกเข้าสนามบินภูเก็ต วงเงิน 18,057 ล้านบาท ,โครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ วงเงิน 1,800 ล้านบาท, โครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาฯ จังหวัดสงขลา – พัทลุง วงเงิน 4,700 ล้านบาท
ทางราง ได้แก่ รถไฟสายสีแดง ช่วงรังสิต - มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และช่วงศิริราช - ตลิ่งชัน - ศาลายา วงวเงิน 21,649 ล้านบาท, รถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา – หนองคาย วงเงิน 341,351.42 ล้านบาท
ทางอากาศ เช่น โครงการให้บริการการเดินอากาศ ณ สนามบินอู่ตะเภา ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด วงเงิน 1,200 ล้านบาท ,โครงการให้บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น การให้บริการผู้โดยสารภาคพื้นและกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของผู้ประกอบการรายที่ 2 วงเงิน 9,000 ล้านบาท, โครงการให้บริการคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของผู้ประกอบการรายที่ 2 วงเงิน 15,253 ล้านบาท ,ก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่งท่าอากาศยานชุมพร วงเงิน 1,500 ล้านบาท และท่าอากาศยานแพร่ วงเงิน 800 ล้านบาท
ทางน้ำ เช่น การปรับปรุงพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา (Smart Pier) เช่น ท่าเรือราชวงศ์ ท่าเรือสะพานกรุงธน (ซังฮี้) ท่าเรือพรานนก ท่าเรือสี่พระยา ท่าเรือพิบูลย์สงคราม 1
@ ชงครม.สร้าง ทางคู่เฟส 2- มอเตอร์เวย์สาย M8- ขยายสนามบิน อีก 18 โครงการ
Quick-win 3 เร่งรัดเสนอคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่ออนุมัติโครงการ เช่น ทางพิเศษสายฉลองรัช - วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร ด้านตะวันออก วงเงิน 13,655 ล้านบาท , โครงการพัฒนาโครงข่ายพื้นที่บางปะอิน ทั้งในส่วนที่เชื่อมกับมอเตอร์เวย์สาย M6 ถนนสายเอเชีย และมอเตอร์เวย์ M9 วงเงิน 9,651 ล้านบาท ,โครงการทางพิเศษยกระดับชั้นที่ 2 (Double Deck) (ช่วงงามวงศ์วาน - พระราม 9) วงเงิน 34,800 ล้านบาท , โครงการมอเตอร์เวย์สาย M8 นครปฐม - ปากท่อ วงเงิน 54,562 ล้านบาท , โครงการทางพิเศษสายศรีนครินทร์ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วงเงิน 20,811 ล้านบาท
โครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ต ช่วง เมืองใหม่ - เกาะแก้ว - กะทู้ วงเงิน 46,751 ล้านบาท , โครงการมอเตอร์เวย์ วงแหวนรอบที่ 3 ด้านตะวันออก ช่วง ทล.305 - ทล.304 , โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ ด้านตะวันออก (ทางแนวใหม่) ช่วงจุดตัด ทล.43 - จุดตัด ทล.4
ทางราง เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมพร - สุราษฎร์ธานี วงเงิน 30,422.53 ล้านบาท, ช่วงสุราษฎร์ธานี - หาดใหญ่ - สงขลา วงเงิน 66,270.51 ล้านบาท ,ช่วงหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ วงเงิน 7,772.90 ล้านบาท
ทางอากาศ เช่น โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก (East Expansion) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วงเงิน 13,829 ล้านบาท, แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ฉบับปี 2568) ,โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 วงเงิน 69,285 ล้านบาท, โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1 วงเงิน 16,000 ล้านบาท, โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2 วงเงิน 6,211 ล้านบาท ,งานศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบื้องต้นของท่าอากาศยานอันดามันและท่าอากาศยานล้านนา (Preliminary Feasibility Study)
@บิ๊กโปรเจ็กต์”แลนด์บริดจ์-นำร่อง MR – MAP สายแรก
ทางน้ำ เช่น โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี , โครงการพัฒนาแลนด์บริดจ์ วงเงิน 1 ล้านล้านบาท ,การพัฒนาการขนส่งสินค้าทางน้ำเส้นทางปากน้ำโพ - สมุทรสาคร เชื่อมโยงเส้นทาง MR – MAP