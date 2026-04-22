“มั่นคง โปร่งใส เพื่อประเทศไทย” ปตท. เปิดบ้านโชว์ข้อมูลพลังงานครบวงจร ทั้งรายงานภาครัฐและแชร์สู่สาธารณะ

ในยุคที่สถานการณ์โลกเต็มไปด้วยความผันผวน โดยเฉพาะความไม่สงบในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาและปริมาณพลังงานทั่วโลก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. ยังคงยืนหยัดเป็นเสาหลักในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับคนไทย ภายใต้หลักการสำคัญคือ “มั่นคง โปร่งใส เพื่อประเทศไทย” โดย ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ได้มีการรายงานข้อมูลปริมาณและราคาน้ำมัน ตามข้อกำหนดต่อหน่วยงานรัฐมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์แบบ Real-Time
กลุ่ม ปตท. ไม่ได้เพียงแค่จัดหาพลังงาน แต่ยังใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการที่ชาญฉลาดเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน ทั้งการจัดหาน้ำมันดิบจากหลากหลายแหล่งทั่วโลก เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาแหล่งใดแหล่งหนึ่งเพียงอย่างเดียว การันตีพลังงานไม่ขาดแคลน ด้วยการบริหารจัดการเพื่อให้ประเทศไทยมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องในทุกสถานการณ์
ความเชื่อมั่นสร้างได้ด้วยความจริง ปตท. จึงยกระดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ได้แบบ Real-Time ผ่านเว็บไซต์ www.pttplc.com ซึ่งครอบคลุมข้อมูลสำคัญ ดังนี้
การจัดหา: ปริมาณน้ำมันดิบที่นำเข้าจากแหล่งต่างๆ
การผลิต: ข้อมูลการดำเนินงานของโรงกลั่นน้ำมัน
การกระจายตัว: ขั้นตอนการขนส่งและปริมาณน้ำมันในระบบ
การจำหน่าย: ข้อมูลการขายน้ำมันสำเร็จรูปสู่ผู้บริโภค
นอกจากการรายงานข้อมูลต่อภาครัฐอย่างต่อเนื่องตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดแล้ว กลุ่ม ปตท. ยังให้คำมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนภาครัฐในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน และมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยในระยะยาวอย่างยั่งยืน