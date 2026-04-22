เปิดแล้ว! ‘Rincha Tearoom x Café’ ปักหมุดพรานนกตัดใหม่ ชูโมเดล “Tea Wellness Solution Center” แห่งแรกในไทย

บริษัท รินชา ซัพพลายเออร์ จำกัด เปิดตัว “Rincha Tearoom x Café สาขาพรานนกตัดใหม่” พลิกโฉมคาเฟ่จาก Espresso สู่ “Teapresso” พร้อมเดินหน้าสร้าง Ecosystem ให้อุตสาหกรรมชาแบบครบวงจร วางโรดแมป 4 แกนหลัก มุ่งสู่เป้าหมาย 100 แฟรนไชส์ภายใน 3 ปี
นายแสนสุข เฉวงราษฎร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท รินชา ซัพพลายเออร์ จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายนวัตกรรมเครื่องสกัดชาแบรนด์ GEE อย่างเป็นทางการเพียงผู้เดียวในประเทศไทย เปิดเผยว่า Rincha Tearoom x Cafe เป็นการพลิกโฉมคาเฟ่แบบดั้งเดิมจากระบบ Espresso ไปสู่ “Teapresso” เพื่อลดข้อจำกัดด้านคุณภาพและการดำเนินงาน เช่น รสชาติที่ไม่คงที่ ความล่าช้าในการให้บริการ และการพึ่งพาทักษะพนักงาน บริษัทจึงได้นำเข้าเครื่องสกัดชาแรงดันสูง GEE Teapresso รุ่น GCM-2112 เทคโนโลยีจากประเทศไต้หวัน ที่มีระบบควบคุมอุณหภูมิและแรงดันแบบแม่นยำ (PID Control) มาเป็นหัวใจหลักในการสร้างมาตรฐานใหม่ “Tea Wellness” ให้เครื่องดื่มทุกแก้วมีคุณภาพระดับพรีเมียมและมีรสชาติที่สม่ำเสมอ
เครื่อง GEE Teapresso สามารถสกัดสารต้านอนุมูลอิสระในชา เช่น คาเทชิน และฟลาโวนอยด์ ได้สูงขึ้น 2–4 เท่า ภายในไม่กี่วินาที ให้กลิ่นอโรม่าชัดเจนโดยไม่เกิดรสขมฝาด ควบคุมคุณภาพได้ 100% ช่วย
ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำกำไร ปัจจุบันมีเครื่อง 3 รุ่น ได้แก่ GEE Pro Counter Top Twins รุ่น GCM-2112 (เครื่องชง 2 หัว) ราคา 373,430 บาท, GEE Pro Counter Top Main Machine รุ่น GCM-2109T (เครื่องชง 1 หัว) ราคา 277,130 บาท และ GEE Pro Counter Top Stream Module รุ่น GCM-2108 (เครื่องสตรีมนม) ราคา 138,030 บาท
สำหรับสาขาพรานนกตัดใหม่ ซึ่งเป็นทำเลที่กำลังพัฒนาเป็นย่านเศรษฐกิจใหม่ของฝั่งธนบุรี ถูกวางตำแหน่งให้เป็นทั้งคาเฟ่ชาและ “Tea Wellness Solution Center” แห่งแรกในประเทศไทย เพื่อเป็นต้นแบบ
ในการต่อยอดและขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ครอบคลุมทั้งการอบรมเทคนิคการชงชาสกัดสดอย่างถูกวิธีตามมาตรฐานไต้หวัน การวิจัยและพัฒนาเมนู (R&D) และการให้คำปรึกษาเชิงลึก ตั้งแต่การออกแบบระบบร้าน การเลือกวัตถุดิบ ไปจนถึงการบริหารต้นทุน สำหรับผู้ที่สนใจธุรกิจแฟรนไชส์หรือซื้อเครื่องสกัดชา GEE Teapresso นอกจากนี้ บริษัทยังได้ร่วมมือกับ Tea Master ชั้นนำของไทย เพื่อพัฒนาหลักสูตรและยกระดับมาตรฐานการสกัดชา ทำให้ศูนย์แห่งนี้ทำหน้าที่เสมือน “สถาบัน” สำหรับผู้ประกอบการ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นถึงมืออาชีพ
“ในประเทศไทยตลาดชาในกลุ่ม Specialty และ Wellness ยังมีศักยภาพในการเติบโตสูง และเปิดกว้างสำหรับผู้เล่นรายใหม่ เนื่องจากยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา ทั้งในด้านสินค้า ประสบการณ์ผู้บริโภค และโมเดลธุรกิจ ส่งผลให้การแข่งขันยังไม่หนาแน่น เมื่อเทียบกับธุรกิจกาแฟที่มีการแข่งขันสูงและเริ่มเข้าสู่ภาวะอิ่มตัวในหลายทำเล จึงยังเปิดโอกาสให้ผู้เล่นใหม่สามารถสร้างแบรนด์และขยายธุรกิจได้อีกมาก” นายแสนสุข กล่าว
นายณศิต จินตกานนท์ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท รินชา ซัพพลายเออร์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทได้วางโครงสร้างธุรกิจระยะ 3 ปี ภายใต้แนวคิด “4 แกนหลัก” (4 Pillars of Growth) เพื่อสร้าง Ecosystem อุตสาหกรรมชาแบบครบวงจรและขยายตัวแบบก้าวกระโดด (Exponential Growth) ได้แก่
1. แบรนด์พรีเมียม “Rincha Tearoom” เตรียมขยาย Flagship Store 10 สาขา ในทำเลศักยภาพทั้งในกรุงเทพฯ และเมืองท่องเที่ยวระดับโลก เช่น เกาะสมุย เพื่อเป็นโชว์รูมเต็มรูปแบบสำหรับนักลงทุน
2. แบรนด์ “TEAPRESSO” ตั้งเป้า 35 สาขา เพื่อเจาะตลาด Mass Premium ซึ่งจะมีการเปิดตัว
เร็วๆ นี้
3. ธุรกิจแฟรนไชส์ ตั้งเป้า 100 สาขาทั่วประเทศภายใน 3 ปี ด้วยโมเดลที่ควบคุมคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการได้ง่าย และสร้างผลตอบแทนได้รวดเร็ว
4. เปิดรับพันธมิตรธุรกิจระดับองค์กร (B2B Partnerships) ครอบคลุมโรงแรม รีสอร์ต ร้านอาหาร คาเฟ่ รวมถึงธุรกิจสุขภาพ เช่น โรงพยาบาลและศูนย์ Wellness เพื่อร่วมยกระดับเมนูชาเพื่อสุขภาพระดับพรีเมียม พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มศักยภาพในการทำกำไร (ROI)
นอกจากนี้ ยังได้นำแนวคิด “Tea Party” ที่ผสานความสนุกของกิจกรรมทางสังคมเข้ากับสุนทรียภาพของการดื่มชาคุณภาพสูง (Specialty Tea) มาใช้เป็นกลยุทธ์ในการสร้างรูปแบบการบริโภคใหม่ โดยผสานมิติของสุขภาพ ไลฟ์สไตล์ และประสบการณ์ทางสังคมเข้าด้วยกัน พร้อมพัฒนาเมนูชาในรูปแบบ Customized เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายมากขึ้น
“ธุรกิจของเราไม่ได้มีแค่ขายเครื่องสกัดชา หรือ เปิดคาเฟ่ชา แต่บริษัทกำลังทำหน้าที่เป็น “แพลตฟอร์ม” ที่เชื่อมโยงอุตสาหกรรมชาตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทั้งแบรนด์ ระบบแฟรนไชส์ และเครือข่ายพันธมิตร เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว” นายณศิต กล่าว
ทั้งนี้ ภายในงาน Grand Opening เมื่อวันที่ 21 เมษายนที่ผ่านมา บริษัทได้รับเกียรติจาก Mr. Ewen Chan และ Ms. Jane Hsieh จาก RiConn Precision Technology Co., Ltd. ไต้หวัน มาร่วมแสดงความยินดี พร้อมเปิดโอกาสให้นักลงทุนและผู้ประกอบการ (B2B) ได้สัมผัสประสบการณ์การใช้งานจริงในช่วง Business Networking ตอกย้ำศักยภาพของรินชา ซัพพลายเออร์ ในการก้าวสู่ผู้นำตลาดเครื่องสกัดชาระดับพรีเมียมในภูมิภาค
