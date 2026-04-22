วิ่งเต็มรูปแบบ!”เลี่ยงเมืองหนองคายด้านตะวันออก”กว่า 21 กม. หนุนโลจิสติกส์ไทย – ลาว

กรมทางหลวงเปิดวิ่ง "ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก)" ระยะทางรวม 21.8 กิโลเมตร เต็มรูปแบบ หนุนโลจิสติกส์ไทย – สปป.ลาว แก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมือง
กรมทางหลวง (ทล.) โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 และสำนักก่อสร้างสะพาน แจ้งว่า ได้ดำเนินโครงการก่อสร้าง “ทางหลวงสายเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก)” แล้วเสร็จ ระยะทางรวมกว่า 21.8 กิโลเมตร ใช้งบประมาณ 2,893 ล้านบาท พร้อมเปิดให้ประชาชนใช้งานเต็มรูปแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทาง และการขนส่งในพื้นที่จังหวัดหนองคาย โดยเส้นทางดังกล่าวเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) และทางหลวงหมายเลข 212 ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพธิ์ชัย ตำบลวัดธาตุ และตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ช่วยให้การสัญจรสามารถเลี่ยงผ่านตัวเมืองได้สะดวก ลดปัญหาการจราจรติดขัด โดยเฉพาะในเส้นทางหลักที่มีปริมาณรถหนาแน่น
จังหวัดหนองคายเป็นประตูการค้าที่สำคัญระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 1 เป็นเส้นทางหลักเชื่อมโยงไปสู่นครหลวงเวียงจันทน์ ส่งผลให้การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณการจราจรเพิ่มสูงขึ้นและเกิดความแออัดในเขตเมือง กรมทางหลวงจึงเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตดังกล่าว
สำหรับ โครงการก่อสร้างทางหลวงสายเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) มีรูปแบบเป็นการก่อสร้างทางแนวใหม่มาตรฐานชั้นทางพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร ทิศทางละ 2 ช่องจราจร (ไป - กลับ) ช่องจราจรกว้าง 3.50 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบร่อง ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมก่อสร้างสะพานทางแยกต่างระดับบริเวณแยกการเคหะแห่งชาติ (ถนนมิตรภาพ) เชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 212 สายหนองคาย – อุบลราชธานี สะพานข้ามคลอง จุดกลับรถ สะพานกลับรถ และทำการก่อสร้างขยายช่องจราจรจาก 4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร (ไป - กลับ) บนทางหลวงหมายเลข 2 ที่ กม. 502+000 สิ้นสุดที่ กม.507+750 พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย
ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนเดินทางระหว่างจังหวัดอุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬ โดยไม่ต้องผ่านเขตตัวเมือง ลดระยะเวลาเดินทางและปัญหาการจราจรติดขัดพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สนับสนุนเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมถึงเสริมศักยภาพการเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาว ได้อย่างเป็นรูปธรรม