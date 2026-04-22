NIVEA คว้า 2 รางวัลใหญ่ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านดิจิทัล เข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่อย่างตรงใจ

นีเวีย (NIVEA) แบรนด์สกินแคร์ระดับโลกภายใต้ บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด ตอกย้ำความแข็งแกร่งด้านการสื่อสารการตลาดในโลกยุคใหม่ผ่านช่องทางดิจิทัล คว้า 2 รางวัลสำคัญจากเวทีชั้นนำ สะท้อนศักยภาพในการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเข้าถึงและสร้างความผูกพันกับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รางวัลแรก “Best Display Ads” จาก LINE Thailand Awards 2025 มอบให้กับแบรนด์ที่มีความโดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และความสำเร็จในการใช้เครื่องมือภายใน LINE Ecosystem โดยรางวัลนี้สะท้อนความสามารถของนีเวียในการผสานการใช้ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค (Consumer Insight) เข้ากับการออกแบบแคมเปญที่ตรงจุด สร้างการสื่อสารที่เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพบนหนึ่งในแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีอิทธิพลสูงในประเทศไทย
ขณะเดียวกัน นีเวียยังได้รับรางวัล “Best Brand Performance on Social Media – Personal Care” จาก Thailand Social Awards ซึ่งเป็นรางวัลที่ยกย่องแบรนด์ที่สามารถสร้างการสื่อสารบนโซเชียลมีเดียได้อย่างโดดเด่น โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพของทั้ง Owned Media ได้แก่ ช่องทางโซเชียลมีเดียของแบรนด์เอง และ Earned Media ซึ่งครอบคลุมการกล่าวถึงแบรนด์ผ่านสื่อ อินฟลูเอนเซอร์ และผู้บริโภคทั่วไป สะท้อนถึงความสามารถของนีเวียในการสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement) และการพูดถึงแบรนด์ในวงกว้างอย่างเป็นธรรมชาติ
เภสัชกรหญิงวราพร ลิขิตจรรยากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย)จำกัด กล่าวว่า “ในยุคที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ช่องทางดิจิทัลไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือในการสื่อสาร แต่เป็นพื้นที่สำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้บริโภค รางวัลทั้งสองนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันถึงความตั้งใจของนีเวียในการพัฒนาการสื่อสารด้วยการรับฟังและทำความเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภค ทำให้การสื่อสารของเราไม่เป็นแค่เพียงสร้างการรับรู้ แต่สามารถตอบโจทย์และเชื่อมต่อกับผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงแนวทางของนีเวียในการขับเคลื่อนแบรนด์ด้วย กลยุทธ์ที่ยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางผสานกับการใช้ข้อมูล เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างประสบการณ์แบรนด์ที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล”
นีเวียยังคงมุ่งมั่นพัฒนาแนวทางการสื่อสารและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในทุกช่วงเวลา พร้อมตอกย้ำความเป็นแบรนด์ที่เข้าใจผิวและเข้าใจผู้บริโภคอย่างแท้จริง