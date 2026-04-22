ความขัดแย้งตะวันออกกลางสุดตึงเครียด อิหร่านเมินเจรจารอบ2ดันราคาน้ำมันดิบพุ่งต่อ

สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยืดเยื้อไม่แน่นอน หลังทรัมป์ยืดเวลาหยุดยิงกับอิหร่านออกไปไม่มีกำหนด เพื่อเปิดทางเจรจาสันติภาพรอบสอง โดยอิหร่านยังไม่ยืนยันการเข้าร่วมเจรจา ทำให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นอีก ส่วนการผลิตดีเซลในไทยหลุด80ล้านลิตรต่อวัน หลังดีมานด์ในประเทศหด ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ติดลบ 62,062.06 ล้านบาท มีการชดเชยน้ำมันดีเซลวันละ 31.62 ล้านบาท
กระทรวงพลังงาน รายงานสถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศไทยและต่างประเทศ
ประจำวันที่ 22 เมษายน 2569 ว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงยืดเยื้อและไม่แน่นอน แม้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศขยายเวลาหยุดยิงกับอิหร่านออกไปอย่างไม่มีกำหนดตามคำขอของผู้นำปากีสถาน เพื่อเปิดทางให้การเจรจาสันติภาพรอบสองดำเนินต่อไป อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดยังอยู่ในระดับสูง เนื่องจากอิหร่านยังไม่ยืนยันการเข้าร่วมเจรจา เพื่อตอบโต้การที่สหรัฐฯ ยังคงใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลและขู่โจมตีหากไม่บรรลุข้อตกลง ประกอบกับเหตุการณ์ที่กองทัพเรือสหรัฐฯ เพิ่งยึดเรือสินค้าอิหร่านเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ความไม่แน่นอนดังกล่าวรวมกับความกังวลเรื่องการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้ราคาพลังงานโลกปรับตัวขึ้น โดยราคาปิด ณ วันที่ 21 เมษายน สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2.52 ดอลลาร์ อยู่ที่ 92.13 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ Brent เพิ่มขึ้น 5.10 ดอลลาร์ ปิดที่ 95.48 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบ Dubai ปรับลดลง 4.23 ดอลลาร์ มาอยู่ที่ 94.27 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ส่วนปริมาณน้ำมันสำรองภายในประเทศ อ้างอิงข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2569 ประเทศไทยมีน้ำมันเพียงพอกับความต้องการใช้ประมาณ 112 วัน โดยเป็นน้ำมันสำรองตามกฎหมาย 25 วัน น้ำมันสำรองเพื่อการค้า 25 วัน น้ำมันที่อยู่ระหว่างการขนส่ง 39 วัน และน้ำมันที่ได้รับการยืนยันในการจัดหาแล้ว 23 วัน
การผลิตและจำหน่ายน้ำมันกลุ่มดีเซล ข้อมูลเฉลี่ยตั้งแต่วันที่ 1 - 20 เมษายน 2569 ไทยสามารถผลิตน้ำมันดีเซลได้ 79.47 ล้านลิตรต่อวัน และจำหน่าย 51.48 ล้านลิตรต่อวัน
สำหรับราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศ อ้างอิงราคาจาก ปตท. ราคาน้ำมันดีเซล (B7) 41.70 บาท น้ำมันดีเซล (B20) 34.70 บาท น้ำมันเบนซิน (E20) 35.45 บาท น้ำมันแก๊สโซฮอล (95) 42.45 บาท น้ำมันแก๊สโซฮอล (91) 42.08 บาท
เปรียบเทียบราคาน้ำมันขายปลีกของไทยกับประเทศอาเซียน โดยราคาน้ำมันเบนซินของไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 42.45 บาท ขณะที่ กัมพูชา ฟิลิปปินส์ สปป.ลาว เมียนมา สิงคโปร์ อยู่ที่ 47.65 - 87.24 บาทต่อลิตร ส่วนราคาน้ำมันดีเซลของไทยอยู่ที่ 41.70 บาทต่อลิตร ขณะที่ อินโดนีเซีย กัมพูชา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สปป.ลาว เมียนมา สิงคโปร์ อยู่ที่ 44.30 – 117.99 บาทต่อลิตร
ประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 22 เมษายน 2569 ติดลบ 62,062.06 ล้านบาท โดยมีการชดเชยน้ำมันดีเซลวันละประมาณ 31.62 ล้านบาท