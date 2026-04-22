“วราวุธ” จ่อผุดกองทุนเปลี่ยนแปลงอุตฯวงเงินแสนล. เปิดทางเอกชนร่วมทุน-หารือWorld Bank ดึง

“วราวุธ” รมว.อุตฯเตรียมหารือ World Bank กล่อมเข้าร่วมจัดตั้ง “กองทุนเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม” วงเงินแสนล้านบาท ที่เปิดทางเอกชนร่วมทุน หวังพลิกSME ที่ต้องการปรับเปลี่ยนธุรกิจไปสู่อุตสาหกรรมในอนาคต พร้อมมอบนโยบายผ่าน 4 เสาหลัก
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวภายหลังมอบนโยบายการบริหารงานอย่างเป็นทางการ ว่า ตนมีแผนตั้งกองทุนเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมวงเงินระดับแสนล้านบาท ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยในสัปดาห์นี้ตนจะหารือกับธนาคารโลก (World Bank)เพื่อเข้าร่วม เนื่องจากเป็นสถาบันการเงินโลกที่ให้เงินทุนและคำแนะนำทางวิชาการแก่ประเทศกำลังพัฒนา
อย่างไรก็ดี จะหารือกับกระทรวงการคลัง เพิ่มเติม เนื่องจากกระทรวงอุตสาหกรรม มีกองทุนเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐอยู่แล้ว ต้องดูว่าไม่ซ้ำซ้อนกัน เนื่องจากเป้าหมายของกองทุนเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมนี้ มุ่งหวังช่วย SMEs และธุรกิจstartup ที่ต้องการปรับเปลี่ยนธุรกิจไปสู่อุตสาหกรรมในอนาคต การปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เป็นต้น
สำหรับภาคเอกชนที่จะดึงเข้าร่วมทุนกองทุนเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมนั้นอยากได้บริษัทที่เก่งและมีเงินจะเป็นบริษัทไทยหรือต่างชาติก็ได้ เพื่อช่วยซัพพอร์ตอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ กระทรวงฯเตรียมกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ใหม่ก่อนอนุมัติการตั้งโรงงาน เพื่อไม่ให้บางอุตสาหกรรมเข้ามาใช้ทรัพยากรไทยโดยที่คนไทยไม่ได้รับผลประโยชน์ อาทิ Data Center ต้องพิจารณาว่ามีการใช้ local content จากไทยมากแค่ไหน ถ้าใช้local content 80-100%ทำไมจะไม่เอา รวมทั้งมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือใช้แรงงานไทย ซึ่งตนจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ บีโอไอ โดยจะมีการหยิบยกเรื่องนี้มาหารือในการประชุมบอร์ดบีโอไอนัดหน้าด้วย
นายวราวุธ กล่าวว่า นโยบายการบริหารงาน จะเน้นการสร้างความเชื่อมั่นและขับเคลื่อนด้วยหลักการ “ONE MIND” หรือการรวมพลังทุกหน่วยงานในกระทรวงให้สื่อสาร และทำงานไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อแก้ปัญหาของประชาชนอย่างบูรณาการ ผ่าน 4 เสาหลัก (4 Pillars) เพื่อตอบโจทย์ทั้งเศรษฐกิจโลกและคุณภาพชีวิตของคนไทย
หลักการบริหาร 4เสาหลัก คือ ต้องการพลิกโฉมกระทรวงอุตสาหกรรม โดยวางโครงสร้างการทำงานใหม่ กล่าวคือ เสาแรก People Engagement การฟังเสียงประชาชน ยุติความเดือดร้อนด้วยระบบช่องทางรวมทุกปัญหาอุตสาหกรรมไว้ที่เดียว พร้อมระบบติดตามสถานะการแก้ไขปัญหาแบบรายเดือน
ส่วนเสาที่ 2 Policy Execution วางเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ขานรับนโยบายรัฐบาลสู่กระทรวงอุตสาหกรรม เป้าหมายเดินหน้าอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งดิจิทัล AI, เซมิคอนดักเตอร์ ยานยนต์ EV การแพทย์และสุขภาพ ผลักดันให้อุตสาหกรรมไทยสู่ห่วงโซ่อุปทานสำคัญของโลก การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตเกษตรในพื้นที่ชุมชน พร้อมสร้างอาชีพ และสร้างสะพานเชื่อมทักษะให้กับคนไทย โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้สูงอายุ คนพิการ วิสาหกิจชุมชน SME
นอกจากนี้ยังมีแผนผลักดัน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมอัจฉริยะ "New Engine" ที่จะผลักดันให้เป็นพรีเมียม สร้างรายได้ใหม่ให้ประเทศ ครอบคลุม เกษตรและอาหาร จะเปลี่ยนข้าว-ยาง-มัน เป็นสินค้าพรีเมียม ดันไทยเป็น Medical Food Hub ของเอเชีย เช่นเดียวกับสมุนไพรและสุขภาพ ยกระดับสมุนไพรสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เจาะตลาดสุขภาพทั่วโลก
ส่วนหัตถกรรมอัจฉริยะ จะผลักดันผ้าไทยและงานคราฟต์สู่แบรนด์สากล รวมถึงดิจิทัลเทคโนโลยี จะดึงเม็ดเงินลงทุน Data Center & Cloud Services ระดับโลก สุดท้ายอุตสาหกรรมสีเขียวเร่งสร้างระบบนิเวศ ของ EV และระบบซื้อขายคาร์บอน
สำหรับเสาที่ 3 Legal Reform ที่เรียกว่าราชการทันใจ เป้าหมายคือจะต้องพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุน มุ่งเป้ามาตรฐาน OECD โดยมีกฎหมาย 2 ฉบับแรก คือ พ.ร.บ.กากอุตสาหกรรม และ พ.ร.บ.โรงงานฉบับใหม่ เบื้องต้นจัดตั้งคณะทำงานกฎหมายของกระทรวง ให้ประชุมทุกสัปดาห์ และรายงานความก้าวหน้าให้รัฐมนตรี และที่ประชุมผู้บริหารของกระทรวงทุกเดือน ที่สำคัญ ได้แก่ สมุดพกคาร์บอนของแต่ละโรงงาน โดยจะร่วมองค์การจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะ การควบคุมมลพิษผ่านระบบ CEMS ตรวจวัดจากปล่องแบบเรียลไทม์ การสนับสนุนโซลาร์รูฟท็อปชุมชน การส่งเสริมการผลิตสินค้าเพื่อผู้สูงอายุ และคนพิการ พร้อมส่งเสริมการจ้างงานกลุ่มเปราะบางเข้ามาอยู่ในห่วงโซ่การผลิตของ SME
สุดท้าย Minister’s Passion คือโจทย์สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติทางธรรมชาติ นโยบายผู้สูงอายุ และคนพิการ รวมถึงการเชื่อมโยงกับโลก และสืบสานต่อยอดจากฐานเดิมที่นายบรรหาร ศิลปอาชา เคยวางฐานรากไว้ เช่น จากอิสเทิร์นซีบอร์ดสู่โครงการ EEC
ส่วนกลไกใหม่สำคัญที่จะผลักดัน คือการตั้งคณะกรรมการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมไทย ร่วมกับสภาพัฒน์ฯ และ BOI พร้อมผลักดัน กองทุนจัดตั้งกองทุนเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนทุนอุดหนุนการสร้างนวัตกรรมให้ SME รวมทั้งการRe-skill และ Up-skillแรงงานให้ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ และตลาดคาร์บอนเครดิต รองรับมาตรการกำแพงภาษีคาร์บอน (CBAM) จากต่างประเทศ