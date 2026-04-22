คืนขวด เปลี่ยนโลกซีพี ออลล์ ผนึก มิเนเร่ ยกระดับตู้ Drop Point เพื่อเยาวชน

นายทัพพ์เทพ จีระอดิศวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ซีพี ออลล์ขับเคลื่อนการดูแลสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับแนวทาง “7 Go Green” เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง โดยมีนโยบาย “2 ลด” คือ ลดการใช้พลาสติก และลดการใช้พลังงาน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ในระยะยาว
“ความร่วมมือกับเนสท์เล่ครั้งนี้ จึงเป็นการต่อยอดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของซีพี ออลล์ ผ่านการนำร่องติดตั้งตู้ Drop Point บริเวณหน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น จำนวน 300 สาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งร้านเซเว่นฯ อยู่ใกล้ชิดกับชุมชนและสังคม จึงเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแยกพลาสติกเพื่อนำไปรีไซเคิลได้อย่างสะดวก และช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน เพียงนำขวดพลาสติกใช้แล้วมาหย่อนที่ตู้ ก็สามารถเข้าสู่กระบวนการจัดการอย่างถูกต้อง พร้อมร่วมสร้างพฤติกรรมการคัดแยกขยะอย่างยั่งยืน”
โดยขวดพลาสติกที่รวบรวมได้จากตู้ Drop Point จะนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และแปลงเป็น “แต้มบุญ” สมทบทุนโครงการ “ห้องน้ำเพื่อน้อง” ภายใต้บุญนิธิแสตมป์เซเว่นฯ นำไปต่อยอดเป็นโอกาสทางการศึกษาและสุขอนามัยที่ดีให้กับเด็กไทย ผ่านการปรับปรุงห้องน้ำที่ชำรุดทรุดโทรมให้ถูกสุขลักษณะในโรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ สอดคล้องกับปณิธานองค์กร Giving and Sharing
นายไชยงค์ สกุลบริรักษ์ ผู้อำนวยการบริหารหน่วยธุรกิจน้ำดื่ม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เปิดเผยว่า มิเนเร่มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับเซเว่น อีเลฟเว่น ในการส่งเสริมการคัดแยกขยะพลาสติกเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนบทบาทความเป็นผู้นำของมิเนเร่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน และตอกย้ำการเป็นผู้ริเริ่มนำขวดพลาสติก rPET มาใช้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำแร่ธรรมชาติในประเทศไทย ทั้งนี้ เนสท์เล่มีเป้าหมายระดับโลกในการลดการใช้พลาสติกผลิตใหม่หนึ่งในสาม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ภายในปี 2050 และเรารู้ดีว่า บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ เราจึงมุ่งสนับสนุนให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลก ด้วยการเชิญชวนผู้บริโภคให้นำขวดน้ำดื่มมาทิ้ง ณ ตู้ Drop Point หน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น พร้อมกับบิดขวดน้ำดื่มก่อนทิ้ง เพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บและจำนวนขวดให้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้มากขึ้น เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน นำมาผลิตเป็นขวดน้ำ rPETใหม่ได้อย่างไม่จำกัด
การร่วมมือกันระหว่าง ซีพี ออลล์ และ เนสท์เล่ ในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดแนวทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ให้การรีไซเคิลเป็นเรื่องง่ายในชีวิตประจำวันของผู้คน และตอกย้ำบทบาทของภาคธุรกิจในการร่วมขับเคลื่อนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง
“ความร่วมมือกับเนสท์เล่ครั้งนี้ จึงเป็นการต่อยอดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของซีพี ออลล์ ผ่านการนำร่องติดตั้งตู้ Drop Point บริเวณหน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น จำนวน 300 สาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งร้านเซเว่นฯ อยู่ใกล้ชิดกับชุมชนและสังคม จึงเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแยกพลาสติกเพื่อนำไปรีไซเคิลได้อย่างสะดวก และช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน เพียงนำขวดพลาสติกใช้แล้วมาหย่อนที่ตู้ ก็สามารถเข้าสู่กระบวนการจัดการอย่างถูกต้อง พร้อมร่วมสร้างพฤติกรรมการคัดแยกขยะอย่างยั่งยืน”
โดยขวดพลาสติกที่รวบรวมได้จากตู้ Drop Point จะนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และแปลงเป็น “แต้มบุญ” สมทบทุนโครงการ “ห้องน้ำเพื่อน้อง” ภายใต้บุญนิธิแสตมป์เซเว่นฯ นำไปต่อยอดเป็นโอกาสทางการศึกษาและสุขอนามัยที่ดีให้กับเด็กไทย ผ่านการปรับปรุงห้องน้ำที่ชำรุดทรุดโทรมให้ถูกสุขลักษณะในโรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ สอดคล้องกับปณิธานองค์กร Giving and Sharing
นายไชยงค์ สกุลบริรักษ์ ผู้อำนวยการบริหารหน่วยธุรกิจน้ำดื่ม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เปิดเผยว่า มิเนเร่มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับเซเว่น อีเลฟเว่น ในการส่งเสริมการคัดแยกขยะพลาสติกเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนบทบาทความเป็นผู้นำของมิเนเร่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน และตอกย้ำการเป็นผู้ริเริ่มนำขวดพลาสติก rPET มาใช้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำแร่ธรรมชาติในประเทศไทย ทั้งนี้ เนสท์เล่มีเป้าหมายระดับโลกในการลดการใช้พลาสติกผลิตใหม่หนึ่งในสาม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ภายในปี 2050 และเรารู้ดีว่า บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ เราจึงมุ่งสนับสนุนให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลก ด้วยการเชิญชวนผู้บริโภคให้นำขวดน้ำดื่มมาทิ้ง ณ ตู้ Drop Point หน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น พร้อมกับบิดขวดน้ำดื่มก่อนทิ้ง เพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บและจำนวนขวดให้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้มากขึ้น เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน นำมาผลิตเป็นขวดน้ำ rPETใหม่ได้อย่างไม่จำกัด
การร่วมมือกันระหว่าง ซีพี ออลล์ และ เนสท์เล่ ในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดแนวทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ให้การรีไซเคิลเป็นเรื่องง่ายในชีวิตประจำวันของผู้คน และตอกย้ำบทบาทของภาคธุรกิจในการร่วมขับเคลื่อนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง