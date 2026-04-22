แพนโฟ (Pan Pho) ฉลอง 25 ปี เคียงข้าง SMEs ไทย เปิดบ้าน BEC รุ่นที่ 4: พื้นที่วงในของคนทำธุรกิจตัวจริง—มิตรภาพที่เงินซื้อไม่ได้

ท่ามกลางโลกธุรกิจที่หมุนเร็วและเต็มไปด้วยการแข่งขัน บริษัท แพน โฟ จำกัด (Pan Pho) ผู้นำด้านการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 25 ปี ประกาศนิยามใหม่ของการสร้างเครือข่าย เปิดตัว Business Experts Community (BEC) รุ่นที่ 4 พื้นที่วงในสำหรับผู้ประกอบการที่เน้นความเรียบง่าย ความจริงใจ และมิตรภาพเป็นหัวใจสำคัญ
การเปิดตัว BEC รุ่นที่ 4 ในครั้งนี้ จึงเปรียบเสมือนการสร้างสังคมกัลยาณมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง โดยตั้งเป้าหมาย ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการกว่าหลายร้อยบริษัท ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเกิด พันธมิตรธุรกิจ และการแลกเปลี่ยนทรัพยากรที่สร้างมูลค่าหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในวงกว้าง พร้อมทั้งยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของ SME ไทยให้ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิม สู่การเป็นกำลังหลักในการสร้างเสถียรภาพ ให้กับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างยั่งยืน
นางรมยกร สุวิสิทฐ์ CEO และ Founder บริษัท แพน โฟ จำกัด เปิดเผยว่า:“ตลอด 25 ปีที่ผ่านมา แพนโฟไม่เคยหยุดนิ่งในการเป็นสะพานเชื่อมองค์ความรู้คุณภาพสู่ผู้ประกอบการไทย แต่ในยุคปัจจุบัน ‘ความรู้’ เพียงอย่างเดียวอาจไม่พอ ‘เครือข่ายที่ทรงพลัง’ คือกุญแจสำคัญ เราจึงพัฒนา BEC ให้เป็นมากกว่าการพบปะทั่วไป แต่คือพื้นที่วงในของคนทำธุรกิจตัวจริง (Exclusive Business Circle) ที่เรียนเชิญเฉพาะเจ้าของธุรกิจและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกการสนทนาจะนำไปสู่มิตรภาพ การแบ่งปัน และการเติบโตที่แท้จริง”
จาก Community สู่ Ecosystem: อภิสิทธิ์ที่เงินซื้อไม่ได้ Business Experts Community (BEC) คือการรวมตัวของผู้นำจากหลากหลายอุตสาหกรรมที่เป็นลูกค้าของแพนโฟ โดยสมาชิกจะได้รับอภิสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ที่แข็งแกร่งผ่าน 3 หัวใจหลัก:
• The Power of Giving (พลังแห่งการแบ่งปัน): เราเรียนเชิญผู้บริหารที่พร้อม “แบ่งปันความรู้และความเชี่ยวชาญ” มาเจอกันในบรรยากาศที่ไม่มีเรื่องผลประโยชน์แอบแฝง ทำให้เกิดการช่วยเหลือและต่อยอดธุรกิจจากประสบการณ์จริง
• Trust-Based Connection (ความไว้วางใจคือรากฐาน): พื้นที่พบปะเพื่อนนักธุรกิจที่จะกลายมาเป็น “กัลยาณมิตรทางธุรกิจ” แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์อย่างมีระดับ เพื่อสร้างเครือข่ายที่ทรงพลังจากความเชื่อใจ
• Safe Zone for Leaders (พื้นที่สบายใจของผู้นำ): ออกแบบมาเพื่อเป็นที่พักพิงทางปัญญา ไม่เน้นการสังสรรค์ที่วุ่นวาย แต่เน้นการเชื่อมโยงทางความคิดในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย เรียบง่าย แต่เปี่ยมด้วยพลัง
พื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เติมเต็มทั้ง ‘ธุรกิจ’ และ ‘พลังใจ’ การก้าวสู่ปีที่ 25 ของแพนโฟ คือคำมั่นสัญญาว่าเราจะยังคงคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดมาให้ลูกค้าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรคุณภาพหรือกิจกรรมพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อ “เติมไฟ” ให้กับนักบริหาร โดยมุ่งเน้นที่การยกระดับชีวิตและธุรกิจด้วยความรู้คุณภาพ
กำหนดการ BEC ครั้งที่ 4: โอกาสที่คุณไม่ควรพลาด แพนโฟขอเรียนเชิญเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร และผู้นำองค์กร เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม BEC ครั้งที่ 4 เพื่อสัมผัสประสบการณ์แห่งการแบ่งปันและมิตรภาพในพื้นที่แห่งความสบายใจ
• วัน/เวลา: วันพุธที่ 29 เมษายน 2569 | เวลา 14.00 น. – 16.00 น.
• สถานที่: โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ (ถ.สุรวงศ์)
• บรรยากาศคครั้งที่ผ่านมา: https://panphogroup.com/blog-bec3
• สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วม; Line Official: @PANPHO หรือ เบอร์โทรศัพท์: 094-242-4197
ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมกัลยาณมิตรทางธุรกิจ หรือ BEC ซึ่งจัดขึ้นทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้งได้ง่ายๆ เพียงเป็นลูกค้าของแพนโฟ หรือสมัครเข้ารับการอบรมในหลักสูตรอบรมของเรา เพื่อเปิดประตูสู่คอนเนคชั่นผู้ประกอบการ และยกระดับธุรกิจของคุณไปอีกขั้น
ศึกษาข้อมูลหลักสูตรสำหรับผู้บริหารได้ที่
