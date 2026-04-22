‘พิพัฒน์’เบรกสร้างตึกใหม่”คมนาคม”3.8 พันล้านบาท ลดงบช่วยแก้วิกฤติปี 69 เล็งปรับรูปแบบเช่าแทนสร้างเอง

“พิพัฒน์”เบรกสร้างตึกใหม่”คมนาคม”3.9 พันล้านบาท เด้งรับนโยบาย”นายก"ตัดลดงบก่อสร้างอาคารที่ไม่จำเป็น ชี้สถานการณ์ยังไม่ควรทำ หารือ SRTA เล็งปรับรูปแบบก่อสร้างให้กระทรวงเช่าแทน ส่วนแนวทางจัดทำงบปี 2570 มุ่งเน้นซ่อมบำรุงโครงข่ายถนนเดิมให้มีประสิทธิภาพ ลดรายจ่ายภาครัฐ
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามนโยบายและข้อสั่งการของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่เน้นย้ำเรื่อง “ความคุ้มค่าและลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น”รวมถึงตัดลดงบก่อสร้างอาคารที่ไม่จำเป็นนั้น ซึ่งในปี 2569 กระทรวงคมนาคมมีโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ ดังนั้นอาจมีความจำเป็นต้องเลื่อนออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและงบประมาณของประเทศยังไม่ดี จึงไม่เหมาะที่จะมีการลงทุนในขณะนี้
รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุว่า โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ ซึ่งจะย้ายจากถนนราชดำเนินนอกไปที่บริเวณบางซื่อ ใกล้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ บนที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีวงเงินลงทุนทั้งสิ้น 3,945 ล้านบาท
โดยได้รับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการผูกพัน 3 ปี ( ปี 2569-ปี2570) ประกอบด้วย 1.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างวงเงิน 3,832 ล้านบาท (ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 574.80 ล้านบาท ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 1,628.60 ล้านบาท ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ 1,628.60 ล้านบาท)
2.ค่าควบคุมงาน วงเงิน 113 ล้านบาท (ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 16.950 ล้านบาท ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 48.020 ล้านบาท ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ 48.030 ล้านบาท)
ปัจจุบันอาคารกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ออกแบบเสร็จแล้ว ตามแผนงานจะมีการประมูลเพื่อลงนามสัญญาก่อสร้างและเริ่มผูกพันงบประมาณปี 2569 ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ โดยเป็น 1 ใน 29 โครงการที่กรมบัญชีกลาง เผยแพร่ประกาศโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ประจำปี 2569 หากต้องชะลอการก่อสร้างตามนโยบายรัฐบาลเพื่อนำงบประมาณไปใช้ในการเยียวยาผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลาง มีความเป็นไปได้ที่ กระทรวงคมนาคมอาจต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนโครงการใหม่แทนการใช้งบลงทุนก่อสร้างเอง ซึ่งเบื้องต้นได้หารือกับ บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด (SRTA ) ให้เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างอาคารและกระทรวงคมนาคมเช่าใช้ เป็นต้น
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า สำหรับงบประมาณปี 2570 นั้น นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้มีการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดทำงบประมาณฯ ภายใต้กรอบวงเงิน 3.788 ล้านล้านบาท สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันที่มีความผันผวนสูง โดยกำหนดแนวทาง “ตรงเป้า แม่นยำ” และตอบโจทย์นโยบาย “10 พลัส” เพื่อนำพาประเทศก้าวผ่านวิกฤต ควบคู่กับการวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเร่งหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง โดยพิจารณาจากความจำเป็น ความเร่งด่วน ความเหมาะสม ของสถานการณ์ พร้อมปรับลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น การขอรับงบประมาณเพิ่มต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของปีที่ผ่านมา และต้องเป็นรายจ่ายลงทุนเท่านั้น
ส่วนกระทรวงคมนาคม นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มุ่งเน้นการบำรุงรักษาและซ่อมแซมโครงข่ายถนนที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง มากกว่าดำเนินโครงการก่อสร้างใหม่ เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่า ช่วยลดรายจ่ายภาครัฐ และสามารถยกระดับความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งได้อย่างยั่งยืน