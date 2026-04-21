NIA เปิดสนาม STARTUP THAILAND LEAGUE 2026 ภาคกลาง - ตะวันออก 28 มหาวิทยาลัย 138 ทีม ชิงตั๋วสู่เวทีประเทศ ได้ 5 ทีมสุดท้ายเข้าไปชิงชนะเลิศระดับประเทศ

NIA เปิดสนาม STARTUP THAILAND LEAGUE 2026 ภาคกลาง - ตะวันออก 28 มหาวิทยาลัย 138 ทีม ชิงตั๋วสู่เวทีประเทศ ได้ 5 ทีมสุดท้ายเข้าไปชิงชนะเลิศระดับประเทศในงาน SITE 2026 ที่สยามพารากอน กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 21 เม.ย.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(NIA) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) จัดประกวดการแข่งขัน STARTUP THAILAND LEAGUE 2026: REGIONAL PITCHING เพื่อเฟ้นหาสุดยอดสตาร์ตอัประดับประเทศ รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคสนามแรกภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อคัดเลือกตัวแทน จำนวน 5 ทีม ไปแข่งขันรอบชิงแชมป์ระดับประเทศในเดือน มิ.ย.2569 โดยมี 28 มหาวิทยาลัยจำนวน 138 ทีม เข้าแข่งขัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.ธรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, วิทยาลัยดุสิตธานี, ม.รังสิต,ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ม.บูรพา, ม.ศรีนครินทรวิโรฒ, ม.มหิดล, ม.ศิลปากร, ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, ม.เกษตรศาสตร์, ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, ม.สวนดุสิต, ม.อีสเทิร์นเอเชีย, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น,ม.สยาม,ม.เกษมบัณฑิต, ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, ม.อัสสัมชัญ, ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ,ม.ศรีปทุม, ม.ราชภัฏรำไพพรรณีและม.หอการค้าไทย
ทั้งนี้ บรรยากาศการแข่งขันเป็นไปอย่างคึกคักเข้มข้น ทั้ง 138 ทีมได้แข่งขันตามหัวข้อที่กำหนดไว้ คือด้านเกษตร อาหาร และสมุนไพร(Agriculture Food and Herb) ด้านการแพทย์และสุขภาพ(Medical and Health) ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และยานยนต์ไฟฟ้า(Energy Environment and EV) ด้านการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์(Travel + Soft Power) ด้านอุตสาหกรรม(Industry) ด้านไลฟ์สไตล์ / บริการทางธุรกิจ(Lifestyle / Business Service) ด้านเทคโนโลยีทางการเงิน(Fin Tech)
ผลการแข่งขันปรากฎว่าทีมนักศึกษาที่คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม PineaPPle Jam จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากผลงานการพัฒนา “Odora” เตียงนอนอัจฉริยะสำหรับสุนัข ช่วยกระจายแรงกด ลดความเสี่ยงโรคข้อกระดูกเสื่อม พร้อมแอปติดตามสุขภาพและพฤติกรรมการนอน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม The Rain จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากผลงานนวัตกรรมระบบผลิตไฟฟ้าอัตโนมัติจากน้ำฝน สำหรับอาคารสูง เพิ่มทางเลือกพลังงานสะอาดในเมือง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 3 ทีม ได้แก่ 1.ทีม LuXene (ลูเซน) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลงานเทคโนโลยีน้ำมันหล่อลื่นชีวภาพจากของเสียอุตสาหกรรม (Waste-to-Value) เพิ่มมูลค่าและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในภาคการผลิต 2.ทีมPOWER IS POWER จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จากผลงานนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพโซลาร์เซลล์ด้วยระบบรวมแสงและติดตามดวงอาทิตย์ ช่วยเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าและลด E-waste และ 3.ทีมSiberian จากมหาวิทยาลัยมหิดล ผลงานแบรนด์ “Urformance” อุปกรณ์วิ่งสำหรับอากาศร้อนชื้น เนื้อผ้าแห้งไว ป้องกันกลิ่น แบคทีเรีย และรังสี UV ใช้งานได้ทั้งกีฬาและไลฟ์สไตล์
ทั้ง 5 ทีมจะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนภาคภาคกลางและตะวันออก เข้าไปชิงชนะเลิศระดับประเทศในงาน SITE 2026 ที่สยามพารากอน กรุงเทพฯ
ด้านดร. กริชผกา บุญเฟื่อง ผอ.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA เปิดเผยหลังเป็นประธานมอบรางวัลว่า โครงการ Startup Thailand League เริ่มตั้งแต่ปี 2560 เพื่อมุ่งพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Startup ให้เป็นนักรบใหม่ทางเศรษฐกิจ ที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ในการสร้างความตระหนักและการรับรู้ จิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ สู่กระบวนการบ่มเพาะและการพัฒนาผู้ประกอบการ ตลอดจนการเร่งรัดธุรกิจสู่ตลาดสากล ซึ่งตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา NIA ได้พัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นในมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั่วประเทศ จากปีแรกที่มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ 28 แห่ง จนปัจจุบันเพิ่มเป็น 50 แห่ง ทั้งภาครัฐและเอกชน มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการมากกว่า 73,000 คน และได้ร่วมกันสร้างสรรค์ไอเดียทางธุรกิจสตาร์ตอัปมากกว่า 4,000 ไอเดีย เกิดสตาร์ตอัปที่จดทะเบียนเปิดบริษัท กว่า 110 ราย สร้างรายได้ปีละกว่า 150 ล้านบาท
สำหรับการแข่งขัน Startup Thailand League 2026: Regional Pitching สนามที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น วันที่ 4 - 5 พ.ค.2569 สนามที่ 3 ภาคเหนือ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ วันที่ 11 – 12 พ.ค. 2569 และสนามสุดท้าย ภาคใต้ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา วันที่ 18 - 19 พ.ค.2569 ทั้งนี้ ผู้ชนะเลิศ 3 อันดับแรกของแต่ละภูมิภาคจะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันชิงแชมป์ระดับประเทศ