กฟผ. - สคทช. ร่วมบูรณาการฐานข้อมูลแผนที่ “One Map” ยกระดับการบริหารจัดการที่ดินรัฐ -พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพลังงาน

กฟผ.ผนึก สคทช. ลงนามMOU บูรณาการข้อมูลแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (One Map) กับฐานข้อมูลดิจิทัลระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน และจัดสรรที่ดินทำกินอย่างยั่งยืน
วันนี้ (21 เมษายน 2569) นายนรินทร์ เผ่าวณิช ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และนางชญานันท์ ภักดีจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการบูรณาการการใช้บริการแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ และการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพพื้นที่ตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) โดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้จัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชน โดยมีผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ กฟผ. อาคาร 50 ปี กฟผ. สำนักงานใหญ่ กฟผ.
นายนรินทร์ เผ่าวณิช ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. ให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดิจิทัลในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายรัฐบาล ความร่วมมือกับ สคทช. ในครั้งนี้จึงนับเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐให้เป็นเอกภาพ ถูกต้อง ลดความซ้ำซ้อนในการจัดทำข้อมูล และให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงช่วยยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการบริหารจัดการที่ดินของรัฐและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้าที่เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ ผู้อำนวยการ สคทช. เปิดเผยว่า การลงนามในครั้งนี้เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของทั้งสองหน่วยงานในการร่วมมือกันสนับสนุนข้อมูลแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพในพื้นที่จัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและกิจกรรมเพื่อสังคมของ กฟผ. ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงและยั่งยืนอย่างแท้จริง
สำหรับความร่วมมือดังกล่าว ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมแลกเปลี่ยน เชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลระหว่างกันในรูปแบบดิจิทัล เป็นระยะเวลา 5 ปี (2569- 2574) ได้แก่ ข้อมูลแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) และข้อมูลการจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชนของ สคทช. รวมถึงข้อมูลแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าแรงสูง ขอบเขตเขื่อน และโรงไฟฟ้าของ กฟผ. เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานให้สำเร็จลุล่วง นอกจากนี้ กฟผ. จะสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในพื้นที่ที่ คทช. ได้จัดสรรให้ชุมชน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่โดยรอบ กฟผ. และพื้นที่เป้าหมายตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ครอบคลุมไปถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน