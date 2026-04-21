“กลุ่มเซ็นทรัล” จัดทัพ ลุยลักชูรี่รีเทลยุโรป โกยตลาด 2.4 แสนล.

ผู้จัดการรายวัน 360 - กลุ่มเซ็นทรัล ผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีก ศูนย์การค้า อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการของไทย ครอบคลุมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยุโรป ก้าวสู่ปีที่ 15 ของการเข้าซื้อกิจการและพลิกโฉมห้างหรูในยุโรป ด้วยยอดขายกว่า 2.4 แสนล้านบาทในปีที่ผ่านมา จากวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงในยุโรป เพื่อเสริมความแข็งแกร่งขององค์กรและขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน
นายทศ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า “ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา กลุ่มเซ็นทรัลได้พัฒนาและต่อยอดคุณค่าให้กับธุรกิจในยุโรปอย่างต่อเนื่อง ผ่านเครือข่ายห้างหรูระดับไอคอนิก ให้เป็นแหล่งรวมแบรนด์ชั้นนำระดับโลก พร้อมด้วยทีมงานที่มีความสามารถ เราได้ยกระดับธุรกิจลักชูรี่รีเทลให้เป็นพื้นที่ที่หลอมรวมวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และประสบการณ์อันน่าประทับใจเข้าไว้ด้วยกัน”
ก้าวต่อไปคือการเสริมความแข็งแกร่งในทุกมิติ ทั้งด้านทีมผู้บริหาร โครงสร้างธุรกิจ และการต่อยอดความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในยุโรปและเอเชีย
ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานในยุโรปเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กลุ่มเซ็นทรัลได้ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ดังนี้
1. ปิแอร์ลุยจิ ค็อคคินี (Pierluigi Cocchini) ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเซ็นทรัลยุโรป (Chief Executive Officer – Europe) รับผิดชอบการกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ และกำกับการดำเนินงานในภาพรวมของเครือข่ายธุรกิจในยุโรป เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และยกระดับศักยภาพการแข่งขันในระดับภูมิภาค พร้อมไปกับการสร้างวัฒนธรรมการนำองค์กรที่เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว โดยยังคงอัตลักษณ์ของแต่ละแบรนด์ไว้อย่างครบถ้วน
2. จูเซ็ปเป ดามาโต (Giuseppe D’Amato) ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์ กลุ่มเซ็นทรัลยุโรป (Chief Commercial Officer – Europe) รับผิดชอบการกำหนดและขับเคลื่อนกลยุทธ์เชิงพาณิชย์ในยุโรป ครอบคลุมการบริหารพอร์ตโฟลิโอแบรนด์ การจัดซื้อสินค้า การบริหารหมวดหมู่สินค้า การตลาด และการพัฒนา Retail Media เพื่อสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ชัดเจนในทุกตลาด
3. ชาติ จิราธิวัฒน์ (Chart Chirathivat) ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์ กลุ่มเซ็นทรัลยุโรป (Chief Strategy Officer - Europe) รับผิดชอบการกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับแบรนด์ระดับโลก เพื่อยกระดับบทบาทของกลุ่มเซ็นทรัลในฐานะพันธมิตรหลักของแบรนด์ชั้นนำ พร้อมเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายในยุโรปและเอเชียในระดับผู้บริหารให้เป็นไปอย่างสอดประสานและมีเอกภาพ
4. อังเดร เมเดอร์ (André Maeder) ยังคงดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเซลฟริดเจสและกลุ่มเซลฟริดเจส (CEO Of Selfridges And Group CEO Of Selfridges Group) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่มเซ็นทรัลและ PIF กองทุนความมั่งคั่งแห่งซาอุดีอาระเบีย โดยกลุ่มเซ็นทรัลเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ครอบคลุม 4 แบนเนอร์ใน 3 ประเทศ ได้แก่ เซลฟริดเจส ในสหราชอาณาจักร ดี แบนคอร์ฟ ในเนเธอร์แลนด์ และบราวน์ โทมัส และอาร์นอตส์ ในไอร์แลนด์ โดยมีบทบาทในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านธุรกิจ นวัตกรรม และความเป็นผู้นำด้าน Retail Media ในภาพรวมของกลุ่มเซลฟริดเจส
ปัจจุบันกลุ่มเซ็นทรัลมีเครือข่ายห้างสรรพสินค้าหรูภายใต้การบริหารรวม40 สาขา ใน 34 เมืองหลัก ครอบคลุม 7 ประเทศ ผ่านแบนเนอร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในยุโรป ได้แก่ รีนาเชนเต ในอิตาลี (ปี 2554) อิลลุม ในเดนมาร์ก (2556) กลุ่มคาเดเว ซึ่งประกอบด้วย คาเดเว โอเบอร์โพลลิงเกอร์ และอัลสแตร์เฮ้าส์ ในเยอรมนี (2558) โกลบุส ในสวิตเซอร์แลนด์ (2563) และ กลุ่มเซลฟริดเจส ในสหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ และไอร์แลนด์ (2565) ซึ่งล้วนมีสาขาตั้งอยู่ในทำเลศักยภาพใจกลางเมือง และเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของแต่ละประเทศ
หนึ่งในหมุดหมายสำคัญล่าสุด คือการเปิดตัวห้างโกลบุส สาขาบาเซิล มาร์กพลาทซ์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อเดือนตุลาคม 2568 หลังใช้เวลากว่า 3 ปีในการบูรณะอาคารมรดกทางวัฒนธรรมอายุ 119 ปี ใจกลางเมืองบาเซิล ให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางด้านการช้อปปิ้งระดับโลก ที่ผสานเสน่ห์และอัตลักษณ์ดั้งเดิมเข้ากับความหรูหราร่วมสมัยได้อย่างลงตัว
ล่าสุดในเดือนเมษายน 2569 ห้างเซลฟริดเจสได้เปิดตัว “40 Duke” ณ ชั้นบนสุดของสาขาถนนออกซ์ฟอร์ด กรุงลอนดอน พื้นที่ไฮบริดสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ผสานประสบการณ์ Personal Shopping ศิลปวัฒนธรรม และโซนสังสรรค์เข้าไว้ด้วยกัน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 2,300 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องบริการส่วนตัว 24 ห้อง คลับเลาจน์ ห้อง Private Dining และลานรับประทานอาหารกลางแจ้ง รังสรรค์เพื่อสมาชิกระดับสูงสุดของโปรแกรม Selfridges Unlocked (VVSP-Very Very Selfridges People) ยกระดับการช้อปปิ้งสู่โลกแห่งไลฟ์สไตล์ที่สมบูรณ์แบบ
ควบคู่ไปกับการพัฒนาและยกระดับพื้นที่ค้าปลีก กลุ่มเซ็นทรัลยังเดินหน้ารุกธุรกิจ “Retail Media” เพื่อขับเคลื่อนการเติบโต ด้วยการต่อยอดศักยภาพที่ตั้งของห้างที่เป็นแลนด์มาร์กของแต่ละเมือง และฐานข้อมูลลูกค้าชั้นเลิศ ให้กลายเป็นแพลตฟอร์มสื่อทรงพลัง ที่ตอบโจทย์ทั้งการขายและการสร้างประสบการณ์ร่วมกับผู้บริโภคในเวลาเดียวกัน โดยคาดว่าตลาด Retail Media ในยุโรปจะมีมูลค่าสูงถึง 1 ล้านล้านบาท (2.5 หมื่นล้านยูโร) ภายในปี 2569
ตัวอย่างความสำเร็จ อาทิ รีนาเชนเต ที่ประกาศยกระดับสู่การเป็น “Media Company” อย่างเต็มตัว ด้วยการเนรมิตรทุกสาขาในอิตาลีให้สามารถทำ Brand Takeover ได้อย่างเต็มรูปแบบ ขณะที่ เซลฟริดเจส ได้เปลี่ยนแฟล็กชิปสโตร์บนถนนออกซ์ฟอร์ดให้เป็นพื้นที่สำหรับ Immersive Brand Experiences ตลอดทั้งปี และ ดี แบนคอร์ฟ ได้ก้าวขึ้นเป็นแพลตฟอร์มหลักด้าน Brand Activation ในเนเธอร์แลนด์ ที่สร้างแคมเปญในระดับหลายสิบล้านวิว สะท้อนถึงศักยภาพของกลุ่มเซ็นทรัลในการเป็นสื่อทรงพลังที่เหล่าแบรนด์พันธมิตรไม่อาจมองข้าม
ช่วง15 ปีแห่งการต่อยอดคุณค่าและพลิกโฉมธุรกิจหรูในยุโรป คือรากฐานที่ทำให้กลุ่มเซ็นทรัลยืนหยัดและพร้อมก้าวต่อไปอย่างมั่นคง ด้วยพอร์ตโฟลิโอที่ทรงคุณค่า เครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่ง และทีมผู้นำที่พร้อมขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สู่การเป็นมาตรฐานใหม่ของลักชูรี่รีเทลในเวทีโลก