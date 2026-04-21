สนามบินภูมิภาคคึกคัก ผู้โดยสารสงกรานต์กว่า 4.5 แสนคน”กระบี่”มากสุดกว่า 9 หมื่นคน

ทย.เปิดตัวเลขสงกรานต์ 2569 ผู้โดยสารทะลุ 4.5 แสนคน "กระบี่-อุดร-ขอนแก่น" ครอง 3 อันดับแรก
นายดนัย เรืองสอน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยว่า สถิติการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ผ่านท่าอากาศยานในสังกัด ระหว่างวันที่ 10 – 19 เมษายน 2569 รวมระยะเวลา 10 วัน พบว่ามีผู้โดยสารทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวม 460,817 คน มีเที่ยวบินภายในประเทศ 3,230 เที่ยวบิน เที่ยวบินระหว่างประเทศ 144 เที่ยวบิน รวมมีเที่ยวบินทั้งหมด 3,374 เที่ยวบิน
โดย 3 อันดับท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารและเที่ยวบินสูงสุด อันดับที่ 1 ท่าอากาศยานกระบี่ มีจำนวนผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น 95,000 คน จำนวนเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น 720 เที่ยวบิน อันดับที่ 2 ท่าอากาศยานอุดรธานี มีจำนวนผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น 63,492 คน จำนวนเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น 436 เที่ยวบิน และอันดับที่ 3 ท่าอากาศยานขอนแก่น มีจำนวนผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น 54,475 คน จำนวนเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น 382 เที่ยวบิน
สำหรับสถิติการขนส่งสินค้า มีน้ำหนักขนส่งสินค้าท่าอากาศยานในสังกัดรวมทั้งสิ้น 63,037 กิโลกรัม โดย 3 อันดับท่าอากาศยานที่มีน้ำหนักสินค้ามากที่สุด อันดับที่ 1 ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี 15,737 กิโลกรัม อันดับที่ 2 ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 13,084 กิโลกรัม และอันดับที่ 3 ท่าอากาศยานอุดรธานี 9,361 กิโลกรัม
สำหรับภาพรวมการดำเนินมาตรการทั้งด้านการอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การจัดรถสาธารณะรับ – ส่ง จากท่าอากาศยานเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางไปในตัวเมืองหรือสถานที่ท่องเที่ยวมีจำนวนเพียงพอและสอดคล้องกับเที่ยวบิน ทำให้ไม่มีผู้โดยสารตกค้างในแต่ละวัน ซึ่งโดยรวมผู้โดยสารมีความพึงพอใจในการให้บริการ รวมถึงการจัดกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสาร ในช่วงสงกรานต์ 2569 ภายในท่าอากาศยานในสังกัดสามารถสร้างรอยยิ้ม ความสุข และความประทับใจในการเดินทางให้กับผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการท่าอากาศยานได้อย่างดี ทั้งนี้ จากสถิติการเดินทางพบว่า ภาพรวมภาคการท่องเที่ยว และการเดินทางที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะช่วงไฮซีซั่น หลังจากนี้ ทย. จะจัดเตรียมแผนการรองรับนักท่องเที่ยวในทุกด้าน พร้อมกับพัฒนาท่าอากาศยานภายใต้การกำกับดูแล ให้มีความทันสมัยและรวดเร็วต่อการใช้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น