ปิดยาว10 เดือน!สะพานแยกประตูน้ำสร้างอุโมงค์สีส้ม เริ่ม 4 ทุ่ม”วันศุกร์ 24 เม.ย.นี้ แนะใช้ 5 เส้นทางเลี่ยง

บช.น. - รฟม. - สนข.เปิดแผนและความพร้อม เตรียมปิดสะพานข้ามแยกประตูน้ำ ตั้งแต่ 24 เม.ย.69 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไปถึง11 ก.พ. 70 เพื่อรื้อเชิงสะพานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีส้ม แนะใช้เรือแสนแสบ-รถไฟฟ้าบีทีเอส- แอร์พอร์ตลิงก์ สะดวกกว่า
วันที่ 21 เมษายน 2569 พลตำรวจตรี ธวัช วงศ์สง่า รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พร้อมด้วย นายกิตติกร ตันเปาว์ รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในฐานะผู้อำนวยการโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และนายสุรพงษ์ เมี้ยนมิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ร่วมแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการปิดสะพานข้ามแยกประตูน้ำ เพื่อดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พร้อมนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่บริเวณทางเดินเชื่อม (Sky Walk) หน้าศูนย์การค้าแพลทินั่ม แฟชั่น มอลล์ เพื่อตรวจสอบความพร้อมขั้นสุดท้าย ก่อนที่จะดำเนินการปิดสะพานข้ามแยกประตูน้ำ ในวันที่ 24 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2570 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ประชาชนผู้สัญจรผ่านบริเวณแยกประตูน้ำ จะสามารถใช้ทางสัญจรได้เฉพาะทางราบ (ตามจังหวะสัญญาณไฟจราจร) บนถนนเพชรบุรี ฝั่งขาเข้า 2 ช่องจราจร และฝั่งขาออก 3 ช่องจราจร
พลตำรวจตรี ธวัช วงศ์สง่า รอง ผบช.น. กล่าวว่า การปิดสะพานข้ามแยกประตูน้ำ ถนนเพชรบุรี ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มีปริมาณรถหนาแน่นตลอดทั้งวัน มีเหตุผลความจำเป็นเนื่องจากเป็นเส้นทางที่อยู่ในแผนการดำเนินงานก่อสร้างโครงสร้างใต้ดินของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยทาง บช.น. และ สนข. ได้ร่วมกันตรวจสอบแผนงานก่อสร้างโครงการฯ ของ รฟม. เพื่อหารือแนวทางการจัดการจราจรที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนผู้สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวให้เหลือน้อยที่สุด
โดยการเตรียมความพร้อมในส่วนของงานจราจรจะเน้นไปที่ 3 ส่วนหลัก คือ 1.การจัดการจราจรพื้นราบ โดยปรับสัญญาณไฟจราจรให้สอดคล้องกับปริมาณรถ 2.การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งเตือนและแนะนำทางเลี่ยงก่อนถึงจุดก่อสร้างในระยะที่เหมาะสม และ3.การจัดวางกำลังตำรวจจราจรในจุดเสี่ยง เพื่อบริหารจัดการระบายรถในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ประชาชนผู้สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าว เผื่อเวลาเดินทาง โดยเฉพาะในช่วงแรกของการปิดสะพาน และศึกษาเส้นทางเลี่ยง เช่น การใช้ทางพิเศษศรีรัช ถนนศรีอยุธยา หรือถนนพระรามที่ 1 เป็นต้น เพื่อสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างเหมาะสม
@รื้อเชิงสะพาน ให้แนวอุโมงค์ใต้ดินลอดผ่านก่อนสร้างคืนสภาพเดิม
นายกิตติกร ตันเปาว์ รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) รฟม. กล่าวว่า โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีแนวอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินที่จะต้องก่อสร้างลอดผ่านพื้นที่แยกประตูน้ำ ถนนเพชรบุรี โดย รฟม. และบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้รับจ้างของ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ซึ่งเป็นผู้ร่วมลงทุนโครงการฯ วางแผนขั้นตอนการดำเนินงาน ประกอบด้วย การรื้อเชิงสะพาน แผ่นพื้น เสาสะพานจำนวน 1 ช่วงเสา และเสาเข็ม เพื่อให้แนวอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินสามารถลอดผ่านได้ โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างสะพานที่ในอนาคตจะอยู่เหนือแนวโครงสร้างใต้ดิน จากนั้นจึงจะสร้างสะพานกลับคืนตามสภาพเดิม คาดว่าจะใช้เวลารวมประมาณ 10 เดือน
อย่างไรก็ตาม รฟม. จะเร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้างบริเวณสถานีราชเทวีซึ่งเป็นพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบด้านการจราจรให้มากที่สุด พร้อมทั้งกำกับดูแลและเน้นย้ำที่ปรึกษาและผู้รับจ้าง ให้ดำเนินการก่อสร้างด้วยความปลอดภัยสูงสุดตามนโยบายด้านความปลอดภัยของกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด
@แนะใช้เรือแสนแสบ-รถไฟฟ้าบีทีเอส- แอร์พอร์ตลิงก์ สะดวกกว่า
นายสุรพงษ์ เมี้ยนมิตร รอง ผอ.สนข. กล่าวว่า ประชาชนผู้สัญจรผ่านบริเวณแยกประตูน้ำ ถนนเพชรบุรี สามารถพิจารณาทางเลือกในการใช้บริการขนส่งสาธารณะเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดในระหว่างที่มีการก่อสร้าง ทั้งทางน้ำ - เรือโดยสารคลองแสนแสบ (ท่าประตูน้ำ) ซึ่งเป็นการเดินทางที่สะดวกที่สุด ทางราง - รถไฟฟ้าในเส้นทางใกล้เคียง ได้แก่ รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีราชปรารภ รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีชิดลม หรือ สถานีราชเทวี และทางบก - รถโดยสารประจำทาง ขสมก. และเอกชน สายต่างๆ เพื่อลดปริมาณรถบนท้องถนน และเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองได้สะดวกยิ่งขึ้น
@เปิด 5 เส้นทางเลี่ยงผ่าน”ประตูน้ำ“
สำหรับเส้นทางเลี่ยงการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ มีรายละเอียดดังนี้
1. เส้นทางพิเศษศรีรัช ด่านยมราช กรณีผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนนครสวรรค์ ต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ ให้เลี้ยวขวาบริเวณแยกนางเลิ้ง เข้าสู่ถนนพิษณุโลก จากนั้นเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกยมราช เพื่อใช้ทางพิเศษศรีรัช ด่านยมราช ลงถนนพระราม 9 เลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรอุทัย และเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรบุรี เพื่อเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ
2. เส้นทางถนนศรีอยุธยา กรณีผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนนครสวรรค์ ต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ ให้เลี้ยวขวาบริเวณแยกนางเลิ้ง เข้าสู่ถนนพิษณุโลก จากนั้นเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกอุรุพงษ์ เข้าสู่ถนนพระรามที่ 6 จากนั้นเลี้ยวขวาบริเวณแยกศรีอยุธยา เข้าสู่ถนนศรีอยุธยา ต่อเนื่องถนนจตุรทิศ และถนนพระราม 9 เลี้ยวขวาที่แยกพระราม 9 - ประดิษฐ์มนูธรรม เพื่อเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ
3. เส้นทางถนนราชดำเนินนอก กรณีผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนราชดำเนินนอก ต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ ให้เลี้ยวขวาบริเวณหน้าลานพระบรมรูปทรงม้า เข้าสู่ถนนศรีอยุธยา จากนั้นเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกวัดเบญจมบพิตรฯ เข้าสู่ถนนพระรามที่ 5 จากนั้นเลี้ยวขวาบริเวณแยกราชวิถี เข้าสู่ถนนราชวิถี ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ต่อเนื่องถนนดินแดง และถนนพระราม 9 เลี้ยวขวาที่แยกพระราม 9 - ประดิษฐ์มนูธรรม เพื่อเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ
4. เส้นทางถนนบริพัตร กรณีผู้ใช้เส้นทางเดินทางจากถนนบริพัตร ต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ ให้เลี้ยวซ้ายบริเวณ หจก.ตั้งยู่ฮวด เข้าสู่ถนนเจริญกรุง จากนั้นเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกหมอมี เข้าสู่ถนนมิตรพันธ์ ผ่านวงเวียนยี่สิบสองกรกฎาคม เพื่อเข้าสู่ถนนไมตรีจิตต์ มุ่งหน้าไปยังถนนพระรามที่ 4 แล้วเลี้ยวซ้ายที่แยกกล้วยน้ำไท เพื่อเข้าสู่ถนนสุขุมวิท 42 ต่อเนื่องถนนเอกมัย เพื่อเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ
5. เส้นทางถนนบำรุงเมือง ถนนพระรามที่ 1 กรณีผู้ใช้เส้นทางเดินทางจากถนนบำรุงเมือง ต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ ให้ใช้ถนนบำรุงเมืองต่อเนื่องถนนพระรามที่ 1 จากนั้นตรงไปถนนเพลินจิต แล้วเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกเพลินจิตเพื่อเข้าสู่ถนนวิทยุ ต่อเนื่องถนนเพชรบุรี เพื่อเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ
ทั้งนี้ รฟม. ขอประชาสัมพันธ์ผู้ใช้เส้นทางเตรียมพร้อมและเผื่อเวลาในการเดินทาง โดยหากไม่จำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าว และ รฟม. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 06 3217 6532
@สายสีส้ม ภาพรวมคืบหน้า26%
สำหรับความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2569 ภาพรวมมีความก้าวหน้าร้อยละ 26.72 คิดเป็นความก้าวหน้างานโยธา ร้อยละ 29.19 และความก้าวหน้างานระบบรถไฟฟ้า ร้อยละ 7.86 ส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ซึ่งมีงานติดตั้งระบบรถไฟฟ้าอยู่นั้น ปัจจุบันมีความก้าวหน้าร้อยละ 48.73