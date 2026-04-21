บวท.เผยสถิติ 10 วัน”สงกรานต์”เที่ยวบินพุ่ง 2.5 หมื่นเที่ยวบินเพิ่ม 1% จากปีก่อน

วิทยุการบินฯ พร้อมรับนโยบายกระทรวงคมนาคม มุ่งพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ โครงสร้างพื้นฐานบริการจราจรทางอากาศ เปิดสถิติ 10 วัน”สงกรานต์”เที่ยวบินพุ่ง 2.5 หมื่นเที่ยวบินเพิ่ม 1% จากปีก่อน
นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า จากที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแล บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้ให้บริการจราจรทางอากาศของประเทศ เป็นภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนระบบการขนส่งทางอากาศและอุตสาหกรรมการบิน ทั้งนี้ ได้กำชับให้วิทยุการบินฯ ดำเนินงานตามกรอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการการเดินอากาศ ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาให้บริการ ออกแบบห้วงอากาศ ปรับปรุงเส้นทางบิน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณเที่ยวบินที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เสริมสร้างให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากล โดยยังคงคำนึงถึงสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ วิทยุการบินฯ ได้รายงานภาพรวมการดำเนินงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา สามารถบริหารจัดการจราจรทางอากาศได้อย่างราบรื่นและเป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่สายการบินและประชาชนผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี
@เปิดสถิติ 10 วัน”สงกรานต์”เที่ยวบินพุ่ง 2.5 หมื่นเที่ยวบินเพิ่ม 1% จากปีก่อน
นายสุรชัย หนูพรหม รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (วันที่ 10-19 เมษายน 2569) มีสถิติปริมาณเที่ยวบินทั่วประเทศ รวม 25,317 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยวันละ 2,532 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 1 % จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว สะท้อนถึงการเดินทางทางอากาศที่ยังคงเติบโตในระดับจำกัด โดยท่าอากาศยานที่มีปริมาณเที่ยวบินเข้า-ออกสูงสุดในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา ยังคงเป็นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฉลี่ยวันละ 1,063 เที่ยวบิน ในขณะที่ท่าอากาศยานดอนเมืองมีเที่ยวบินเข้า-ออก เฉลี่ยวันละ 672 เที่ยวบิน
สำหรับท่าอากาศยานภูมิภาคที่มีปริมาณเที่ยวบินเข้า-ออกสูงสุด ได้แก่ ท่าอากาศยานภูเก็ต เฉลี่ยวันละ 295 เที่ยวบิน รองลงมา คือ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เฉลี่ยวันละ 197 เที่ยวบิน ท่าอากาศยาน สมุย เฉลี่ยวันละ 102 เที่ยวบิน และท่าอากาศยานกระบี่ เฉลี่ยวันละ 74 เที่ยวบิน ตามลำดับ
ทั้งนี้ วิทยุการบินฯ สามารถบริหารจัดการจราจรทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ภาพรวมการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย สามารถอำนวยความสะดวกให้กับทุกเที่ยวบินที่เข้ามาในพื้นที่ประเทศไทย อีกทั้งเป็นการสนับสนุนภาคการท่องเที่ยว และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย
วิทยุการบินฯ พร้อมดำเนินงานตามกรอบนโยบายกระทรวงคมนาคม ที่มุ่งพัฒนาระบบขนส่งให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และเชื่อมโยงระบบขนส่งมวลชนทุกด้าน เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างโอกาสให้ประชาชน ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีนโยบายเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชน ลดภาระค่าครองชีพ สร้างความปลอดภัย เร่งผลักดันโครงการระยะเร่งด่วน หรือ Quick – win ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน