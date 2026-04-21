xs
xsm
sm
md
lg

บวท.เผยสถิติ 10 วัน”สงกรานต์”เที่ยวบินพุ่ง 2.5 หมื่นเที่ยวบินเพิ่ม 1% จากปีก่อน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วิทยุการบินฯ พร้อมรับนโยบายกระทรวงคมนาคม มุ่งพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ โครงสร้างพื้นฐานบริการจราจรทางอากาศ เปิดสถิติ 10 วัน”สงกรานต์”เที่ยวบินพุ่ง 2.5 หมื่นเที่ยวบินเพิ่ม 1% จากปีก่อน

นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า จากที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแล บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้ให้บริการจราจรทางอากาศของประเทศ เป็นภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนระบบการขนส่งทางอากาศและอุตสาหกรรมการบิน ทั้งนี้ ได้กำชับให้วิทยุการบินฯ ดำเนินงานตามกรอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการการเดินอากาศ ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาให้บริการ ออกแบบห้วงอากาศ ปรับปรุงเส้นทางบิน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณเที่ยวบินที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เสริมสร้างให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากล โดยยังคงคำนึงถึงสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ วิทยุการบินฯ ได้รายงานภาพรวมการดำเนินงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา สามารถบริหารจัดการจราจรทางอากาศได้อย่างราบรื่นและเป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่สายการบินและประชาชนผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี

นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
@เปิดสถิติ 10 วัน”สงกรานต์”เที่ยวบินพุ่ง 2.5 หมื่นเที่ยวบินเพิ่ม 1% จากปีก่อน

นายสุรชัย หนูพรหม รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (วันที่ 10-19 เมษายน 2569) มีสถิติปริมาณเที่ยวบินทั่วประเทศ รวม 25,317 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยวันละ 2,532 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 1 % จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว สะท้อนถึงการเดินทางทางอากาศที่ยังคงเติบโตในระดับจำกัด โดยท่าอากาศยานที่มีปริมาณเที่ยวบินเข้า-ออกสูงสุดในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา ยังคงเป็นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฉลี่ยวันละ 1,063 เที่ยวบิน ในขณะที่ท่าอากาศยานดอนเมืองมีเที่ยวบินเข้า-ออก เฉลี่ยวันละ 672 เที่ยวบิน

สำหรับท่าอากาศยานภูมิภาคที่มีปริมาณเที่ยวบินเข้า-ออกสูงสุด ได้แก่ ท่าอากาศยานภูเก็ต เฉลี่ยวันละ 295 เที่ยวบิน รองลงมา คือ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เฉลี่ยวันละ 197 เที่ยวบิน ท่าอากาศยาน สมุย เฉลี่ยวันละ 102 เที่ยวบิน และท่าอากาศยานกระบี่ เฉลี่ยวันละ 74 เที่ยวบิน ตามลำดับ

นายสุรชัย หนูพรหม รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.)
ทั้งนี้ วิทยุการบินฯ สามารถบริหารจัดการจราจรทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ภาพรวมการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย สามารถอำนวยความสะดวกให้กับทุกเที่ยวบินที่เข้ามาในพื้นที่ประเทศไทย อีกทั้งเป็นการสนับสนุนภาคการท่องเที่ยว และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

วิทยุการบินฯ พร้อมดำเนินงานตามกรอบนโยบายกระทรวงคมนาคม ที่มุ่งพัฒนาระบบขนส่งให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และเชื่อมโยงระบบขนส่งมวลชนทุกด้าน เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างโอกาสให้ประชาชน ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีนโยบายเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชน ลดภาระค่าครองชีพ สร้างความปลอดภัย เร่งผลักดันโครงการระยะเร่งด่วน หรือ Quick – win ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน



บวท.เผยสถิติ 10 วัน”สงกรานต์”เที่ยวบินพุ่ง 2.5 หมื่นเที่ยวบินเพิ่ม 1% จากปีก่อน
นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
บวท.เผยสถิติ 10 วัน”สงกรานต์”เที่ยวบินพุ่ง 2.5 หมื่นเที่ยวบินเพิ่ม 1% จากปีก่อน
นายสุรชัย หนูพรหม รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.)