ทช.ลุยตัดถนนใหม่ ชม.3029 - แยกทล.1006 จ.เชียงใหม่ งบ 768 ล้านบาท รองรับเมืองขยายตัว คาดเสร็จปี 71

ทช.ลุยก่อสร้างถนนใหม่สายแยก ทช.ชม.3029 - แยก ทล.1006 จ.เชียงใหม่ พร้อมทางลอด รวม 3.365 กม. งบกว่า768 ล้านบาท เดินหน้างานปรับเกลี่ยบดอัดดิน เสาเข็มเจาะ คาดเสร็จปี 71 รองรับการขยายตัวเมืองเชียงใหม่และสันกำแพง หนุนขนส่ง – ท่องเที่ยวในพื้นที่
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ทช.อยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทช. ชม.3029 - แยก ทล.1006 อำเภอเมืองเชียงใหม่, สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (ตอนที่ 1) รวมระยะทางดำเนินการ 3.365 กิโลเมตร โดยอยู่ในขั้นตอนของงานเสาเข็มเจาะ งานถางป่า ขุดตอ งานปรับเกลี่ย และบดอัดดินเดิม โดยโครงการดังกล่าวคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 2571
ทั้งนี้ เนื่องจากการเจริญเติบโตของเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ถนนสายหลัก ประกอบด้วย ทล.1006 ทล.121 และถนนทางหลวงชนบทสาย ชม.4039 มีปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับการเจริญเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรในจังหวัด ซึ่งนำไปสู่การขยายตัวในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอสันกำแพง ประกอบกับช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ช่วยแบ่งเบาการจราจรบนถนนสายหลักให้ผู้ใช้ทางสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
โดยเป็นการก่อสร้างถนนสายแยก ทช. ชม.3029 - แยก ทล.1006 อำเภอเมืองเชียงใหม่, สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (ตอนที่ 1) โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 768.497 ล้านบาท
ซึ่งแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย
- ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 6 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.5 เมตร มีทางเท้า/ทางจักรยาน กว้าง 4.9 เมตร พร้อมระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง รวมถึงการจัดภูมิทัศน์บริเวณโครงการฯ
- ก่อสร้างทางลอด (อุโมงค์) ขนาด 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้าง 1.8 เมตร ความสูงช่องลอดสุทธิไม่น้อยกว่า 5.5 เมตร พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบระบายน้ำ ความยาวทางลอด 660.435 เมตร นอกจากนี้ ในช่วงระหว่างการก่อสร้าง ทช. จะทำการรดน้ำบริเวณพื้นที่โครงการฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM2.5 และจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้ใช้ทาง
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการฯ สอดคล้องกับความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยก่อนดำเนินการก่อสร้าง ทช. ได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และลงนามบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย ระหว่าง ทช. ผู้รับจ้าง และผู้แทนประชาชนไปแล้ว ซึ่งได้มีการนำเสนอความเป็นมา ลักษณะของโครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน พร้อมทั้งได้มีการรับฟังข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากผู้นำชุมชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องอีกด้วย