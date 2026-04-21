“เอกนัฏ”นัดประชุมกบง. 23เม.ย.นี้ บี้ลดราคาหน้าโรงกลั่นกว่า2บาทมีผลราคาน้ำมันหน้าปั๊มในวันถัดไป

“เอกนัฏ” รมว.พลังงาน เรียกประชุม กบง. 23เม.ย.นี้ เพื่อปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นรอบ 2 ลงมากกว่า 2 บาท คาดประกาศราชกิจจาฯในวันเดียวกัน เพื่อให้มีผลปรับลดราคาน้ำมันหน้าปั๊มในวันที่ 24 เม.ย.นี้
เมื่อเวลา 08.25 น. วันที่ 21 เมษายน 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่าในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. จะประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เพื่อปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นรอบ 2 คาดว่าจะลดได้มากกว่า 2 บาทต่อลิตร โดยตั้งใจว่าหลังประชุมกบง.เสร็จ จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลในวันเดียวกันเลย เพื่อให้มีการปรับลดราคาน้ำมันหน้าปั๊มในวันที่ 24 เมษายนทันที ซึ่งการปรับลดราราหน้าโรงกลั่นรอบ2 นี้ ส่วนหนึ่งจะนำเงินไปชดเชยการขาดทุนของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
การพิจารณาปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นน้ำมันในวันนี้ไม่ใช่เรื่องที่เอกชนยอมหรือไม่ยอม แต่เป็นการประเมินจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เพราะตลาดโลกอยู่ในภาวะไม่ปกติ ราคาหน้าโรงกลั่นที่ผูกไว้กับประเทศสิงคโปร์ ราคาหน้าโรงกลั่นแพงมากกว่าต้นทุนที่ขึ้น กล่าวได้ว่าสูงผิดปกติ ที่ผ่านมาได้ให้เอกชนมาชี้แจงต้นทุนที่แท้จริง เพื่อให้รู้ค่าการกลั่นจริงว่ามีราคาเท่าไหร่ และจะกำหนดอัตราที่เอกชนไม่ขาดทุน แต่จะปล่อยให้กำไรเกินเหตุในช่วงวิกฤตก็คงไม่เหมาะสม จึงต้องหาอัตราที่เหมาะสมกับทุกคน
ซึ่งมีแนวโน้มลดค่าการกลั่นมากกว่า 2 บาท /ลิตร เพราะของเดิมตัวเลข 2 บาทมาจากตัวเลขเดือนมีนาคม และช่วงนี้เป็นช่วงไม่ปกติ มีกฎหมายห้ามส่งออก น้ำมันที่ถูกกลั่นก็จะถูกใช้ในประเทศ คณะกรรมการจึงต้องควบคุมราคาในประเทศให้เกิดความเป็นธรรม ขณะที่เดือนเมษายนค่าการกลั่นพุ่งขึ้นไป 15 บาท/ลิตร แนวโน้มก็ต้องปรับลดลงกว่านี้
อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊มลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา รวม 4 ครั้ง เป็นจำนวน 8.84 บาทแล้ว ส่วนหนึ่งมาจากราคาน้ำมันในตลาดสิงคโปร์ปรับตัวลดลงและปรับราคาหน้าโรงกลั่น