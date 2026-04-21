แอกซ่าประกันภัยห่วงใยสุขภาพเด็กไทย แนะนำทุกครอบครัวเตรียมรับมือโรคจากยุงรับฤดูฝน

แอกซ่าประกันภัยเชิญชวนครอบครัวไทยใส่ใจสุขภาพของบุตรหลานเป็นพิเศษในช่วงปิดเทอมที่ตรงกับต้นฤดูฝน เนื่องจากเป็นช่วงที่เด็กออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งมากขึ้น ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อโรคที่มียุงเป็นพาหะสูงกว่าช่วงเวลาอื่น
ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า โรคที่มียุงเป็นพาหะ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) ไวรัสซิกา โรคไข้จับสั่น (มาลาเรีย) และโรคไข้สมองอักเสบ ยังคงเป็นโรคที่มีความเสี่ยงสูงในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กที่ใช้เวลาอยู่นอกบ้านมากขึ้นในช่วงปิดเทอม จากรายงานปี 2568 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกกว่า 43,587 ราย และมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 35 ราย แม้ความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคจากยุงจะดีขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่พฤติกรรมเสี่ยง เช่น การทำกิจกรรมกลางแจ้งโดยไม่ป้องกัน หรือการปล่อยให้มีแหล่งน้ำขังในบ้าน ยังคงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการติดเชื้อ
แอกซ่าประกันภัย แนะนำ 5 วิธีง่าย ๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคที่มียุงเป็นพาหะ ได้แก่
• กำจัดแหล่งน้ำขังในพื้นที่รอบบ้าน เช่น กระถางต้นไม้ ภาชนะ หรือสิ่งของที่ไม่ได้ใช้งานที่อาจกักเก็บน้ำฝน ซึ่งอาจกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้
• สวมใส่เสื้อผ้าที่มิดชิด เช่น เสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว โดยเฉพาะช่วงเช้าและเย็น
• ใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันยุง ก่อนทำกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเลือกสูตรที่เหมาะสำหรับเด็ก
• จัดห้องนอนให้ปลอดภัย โดยใช้มุ้งกางกันยุง หรือห้องนอนที่มีมุ้งลวด
• สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปพบแพทย์ หากมีไข้สูง ปวดศีรษะ หรือมีผื่น ทั้งนี้ ผู้ปกครองควรหลีกเลี่ยงการให้ยาแอสไพริน (Aspirin) หรือไอบูโพรเฟน (Ibuprofen) แก่เด็กที่มีไข้ เนื่องจากอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน โดยเฉพาะในกรณีโรคไข้เลือดออก
นอกเหนือจากการป้องกันทางสุขภาพแล้ว การเตรียมพร้อมด้านการเงินเพื่อรับมือกับค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่ไม่คาดคิดก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน แอกซ่าประกันภัยจึงนำเสนอ "ประกันโรคร้ายจากยุงและโรคเขตร้อน" (Tropical Disease Insurance) ที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองโรคที่มียุงเป็นพาหะโดยเฉพาะ ด้วยเบี้ยประกันรายปีเริ่มต้นเพียง 146 บาท ไม่ต้องตรวจสุขภาพ รับเงินก้อนสูงสุดถึง 30,000 บาท เด็กอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ก็สามารถสมัครได้โดยไม่จำเป็นต้องสมัครร่วมกับผู้ปกครอง โดยจะได้รับผลประโยชน์แบบเงินก้อนเมื่อเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยในอย่างน้อย 1 คืน และลูกค้าสามารถรับกรมธรรม์ทางอีเมลได้ทันทีเมื่อสมัครผ่านช่องทางออนไลน์
“เราเข้าใจดีว่าสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของบุตรหลานคือสิ่งสำคัญสูงสุดสำหรับทุกครอบครัว ช่วงปิดเทอมฤดูฝนนี้จำเป็นต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับโรคร้ายจากยุงและโรคเขตร้อน เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด การป้องกันจึงเป็นแนวทางแรกที่สำคัญ ควบคู่ไปกับการมีความคุ้มครองที่เหมาะสม เพื่อให้ครอบครัวเข้าถึงการรักษาได้ทันที โดยไม่ต้องแบกรับภาระทางการเงินเพิ่มเติม” นางสาวปวีณา เขมะรังสรรค์ ผู้อำนวยการสายงานบริหารลูกค้า บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าว
แอกซ่าประกันภัยขอแนะนำให้ทุกครอบครัวเฝ้าระวัง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงด้านสุขภาพในช่วงนี้อย่างรอบด้าน เพื่อให้ช่วงปิดเทอมนี้เต็มไปด้วยความสุขและปลอดภัยสำหรับทุกคนในครอบครัว
หมายเหตุ: เงื่อนไขการรับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
