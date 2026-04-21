"จระเข้" เตรียมโชว์ที่สุดแห่งนวัตกรรม “JORAKAY EXPERT PAVILION” ในงานสถาปนิก’69 28 เม.ย. – 3 พ.ค. นี้ ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซม และตกแต่งแบบครบวงจร เตรียมเขย่าวงการนวัตกรรมก่อสร้างยุคใหม่ ยกทัพนวัตกรรมสุดล้ำและโซลูชันก่อสร้างครบวงจรมาโชว์เคสในงานสถาปนิก’69 พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจตามวิสัยทัศน์ “Build Today, Beyond Tomorrow สร้างวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ยั่งยืนกว่า” ตอกย้ำความเป็น “JORAKAY EXPERT” ด้วยการนำเสนอนวัตกรรมสินค้าทั้ง 6 คลัสเตอร์ที่ครอบคลุมทุกงานก่อสร้าง ตั้งแต่โครงสร้าง พื้น ผนัง หลังคา ไปจนถึงโครงการเมกะโปรเจกต์ สะท้อนความเป็นผู้นำนวัตกรรมก่อสร้างครบวงจร ที่พร้อมยกระดับมาตรฐานงานก่อสร้างไทยสู่อนาคตอย่างยั่งยืน
เจาะ 6 คลัสเตอร์นวัตกรรมสุดล้ำที่พลิกโฉมมาตรฐานงานก่อสร้าง
• TILING EXPERT โซลูชันกาวซีเมนต์-งานปูกระเบื้องมาตรฐานสากล ตอกย้ำ “ปูกระเบื้อง ต้องกาวซีเมนต์จระเข้เท่านั้น” พร้อมโชว์เคสสุดยอดนวัตกรรม “Dustless Technology” ลดฝุ่น เพื่อสุขภาพผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม
• FLOORING EXPERT นวัตกรรมงานพื้น ตอบโจทย์ตั้งแต่กลุ่มงานพื้นภายในบ้าน ไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ พร้อมสัมผัสเทคโนโลยีที่เสริมความทนทาน และทำให้เปิดหน้างานได้อย่างรวดเร็ว
• WATERPROOF EXPERT นวัตกรรมซีเมนต์กันซึมครบจบตั้งแต่หลังคา ดาดฟ้า ไปจนถึงสระว่ายน้ำ
• STRUCTURE EXPERT นวัตกรรมงานโครงสร้างพื้นฐานและงานสาธารณูปโภคที่เปี่ยมประสิทธิภาพ
• SEE JORAKAY EXPERT สีธรรมชาติและปลอดภัย ตอบโจทย์เทรนด์ดีไซน์และวงการก่อสร้างยุคใหม่ที่ใส่ใจคนและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
• JORAKAY EASY เปลี่ยนงานซ่อมแซมบ้านที่ยุ่งยากให้กลายเป็นเรื่องง่าย และสนุกสำหรับทุกคนในครอบครัวกับไลน์อัปผลิตภัณฑ์ซ่อมแซม-ดูแล-ตกแต่งบ้านที่ใช้ง่ายแม้เป็นมือใหม่
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญที่สายออกแบบห้ามพลาดคือผลงานดีไซน์สุดล้ำของ “JORAKAY EXPERT PAVILION” ที่นำเสนอโครงสร้างแบบโมดูลาร์จากวัสดุธรรมชาติที่สามารถถอดประกอบได้หลายรูปแบบและนำกลับใช้ใหม่ได้ เพื่อก้าวสู่มิติใหม่ที่เชื่อมโยงทั้งงานออกแบบ ศิลปะ ไลฟ์สไตล์ และความยั่งยืน พร้อมสร้างประสบการณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้สถาปนิก นักออกแบบ และผู้บริโภค ดีไซน์ที่คิดมาอย่างพิถีพิถันในครั้งนี้สะท้อนอัตลักษณ์ของแบรนด์ในการมุ่งต่อยอด พัฒนา และเติบโตอย่างต่อเนื่องผ่านการทลายอุปสรรคและขีดจำกัด เพื่อส่งมอบความยั่งยืนให้โลกอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากการเปิดไฮไลต์นวัตกรรมและโซลูชันก่อสร้างครบวงจรแล้ว จระเข้ยังเตรียมถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์ผ่านเวทีเสวนา EXPERIENCE TALK ที่เปิดพื้นที่ให้สถาปนิก นักออกแบบ และผู้เชี่ยวชาญ มาร่วมแบ่งปันแนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานก่อสร้างยุคใหม่
• 28 เม.ย. 69 เวลา 14.00 - 15.00 น. ร่วมฟังเวทีเสวนาในหัวข้อ “JORAKAY EXPERT จระเข้ ผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมงานก่อสร้างครบวงจร” พร้อมยกระดับงานก่อสร้างด้วยนวัตกรรมสินค้า 6 คลัสเตอร์ สะท้อนแนวคิดแห่งความยั่งยืน โดย ดร.จิรัฏฐ์ สิริเฉลิมพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
• 1 พ.ค. 69 เวลา 15.00 - 16.00 น. ฟังแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์บูทจากผู้ออกแบบ ในหัวข้อ “JORAKAY EXPERT PAVILION จากระบบโมดูลาร์ สู่ความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุด” โดยคุณธนบูรณ์ กิตติศรีกังวาน (คุณบอล) และคุณก้องภพ อมรภัทรศิลป์ (คุณก้อง) สถาปนิกและผู้ออกแบบบูท จาก IF (Integrated Field) Architects
• 2 พ.ค. 69
o เวลา 11.30 - 12.30 น. ฟังเวทีทอล์กในหัวข้อ “Passive Health Infrastructure for Smart Home Living” "ระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสุขภาพแบบไม่พึ่งพาการทำงานเชิงรุก สำหรับการอยู่อาศัย" โดยผู้เชี่ยวชาญที่มาร่วมแบ่งปันแนวคิด
o เวลา 15.00 - 16.00 น. ฟังเวทีทอล์กในหัวข้อ “RIGHT MATERIALS, UNLOCK CREATIVITY วัสดุที่ใช่ ส่งต่อความคิดสร้างสรรค์ให้ไปได้ไกลกว่า” โดย คุณชนาสิต ชลศึกษ์, คุณอภิชาติ ศรีโรจนภิญโญ สถาปนิก นักออกแบบ และผู้ร่วมก่อตั้ง Stu / D / O Architects และคุณบดินทร์ พลางกูร นักออกแบบ และผู้ก่อตั้ง Context Studio
• 3 พ.ค. 69 เวลา 15.00 - 16.00 น. ชวนเหล่าคนรักสัตว์เลี้ยงร่วมฟังเวทีทอล์กในหัวข้อ “EASY LIVING WITH PETS ออกแบบความสุขให้บ้านที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยงและคุณ” บ้านที่สวยที่สุด คือบ้านที่ทุกคน (รวมถึงสัตว์เลี้ยง) อยู่แล้วสบายใจ โดยคุณชินธร อรรถสารประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค เซอรา จำกัด
มาร่วมรับแรงบันดาลใจและรู้ทันเทรนด์ก่อสร้างใหม่ ๆ กับจระเข้ได้ที่ JORAKAY EXPERT PAVILION ที่บูทหมายเลข F113 งานสถาปนิก’69 ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2569 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี และติดตามข่าวสารนวัตกรรมสินค้าใหม่ ๆ หรือกิจกรรมจากจระเข้ ได้ที่เพจเฟซบุ๊ก: จระเข้ - JORAKAY ช่องทาง Line Official: @jorakayfamily และเว็บไซต์ www.jorakay.co.th