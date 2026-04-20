“เวียตเจ็ทไทยแลนด์” เปิดเส้นทางบินตรงจากอุดรธานี สู่อู๋ซี และอี้อู เชื่อมศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญของจีน

กรุงเทพฯ 20 เมษายน 2569 – เวียตเจ็ทไทยแลนด์ เดินหน้าขยายเครือข่ายเส้นทางบินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดให้บริการเที่ยวบินตรงแบบเช่าเหมาลำจากอุดรธานี (UTH) สู่สองเมืองเศรษฐกิจสำคัญของจีนได้แก่ อู๋ซี (WUX) และอี้อู (YIW) การเปิดเส้นทางบินดังกล่าวนับเป็นการกลับมาของเที่ยวบินระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีในรอบกว่าสิบปี โดยมีเป้าหมายเพื่อรองรับศักยภาพของตลาดนักท่องเที่ยวจีนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมสนับสนุนให้อุดรธานีก้าวสู่การเป็นประตูสำคัญของภูมิภาคด้านการท่องเที่ยวและการค้าระหว่างประเทศ
การขยายเส้นทางครั้งนี้ตอบรับความต้องการจากนักท่องเที่ยวชาวจีนที่สนใจเดินทางมายังอุดรธานีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเมืองอู๋ซีและอี้อูถือเป็นศูนย์กลางสำคัญทั้งด้านการท่องเที่ยวและการค้า การเปิดเส้นทางบินตรงดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี พร้อมเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและนักลงทุนจากจีนเดินทางมาเยือนอุดรธานีได้สะดวกยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันยังช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเดินทางสู่เมืองอู๋ซี เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงด้านทัศนียภาพริมทะเลสาบและมรดกทางวัฒนธรรม รวมถึงเมืองอี้อู ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะศูนย์กลางการค้าสินค้าขนาดเล็กที่ใหญ่ที่สุดของโลก
นายวรเนติ หล้าพระบาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เวียตเจ็ทไทยแลนด์ กล่าวว่า “การเปิดให้บริการเส้นทางบินสู่อู๋ซีและอี้อูในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของเราในการเชื่อมโยงอุดรธานีกับเมืองศูนย์กลางสำคัญของจีน เราเห็นความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ต้องการเดินทางมาสัมผัสเสน่ห์ของภูมิภาคนี้เพิ่มมากขึ้น การเปิดเส้นทางบินตรงครั้งนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้อุดรธานีก้าวสู่การเป็นประตูเชื่อมโยงระดับนานาชาติ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมทั้งการท่องเที่ยวและการค้า ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนในพื้นที่”
ในโอกาสเปิดเส้นทางบินใหม่ดังกล่าว เวียตเจ็ทไทยแลนด์ได้จัดพิธีต้อนรับผู้โดยสารเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี สำหรับคณะนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจที่เดินทางตรงจากเมืองอู๋ซีและอี้อู เพื่อเฉลิมฉลองการกลับมาของเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีอีกครั้งในรอบกว่าสิบปี โดยได้รับเกียรติจาก นายจักรพันธ์ จันทรภูมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายณรงค์ อรุณภาคมงคล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยานด้านวิชาการ และนางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่ผู้โดยสารที่เดินทางมาถึงท่าอากาศยานอุดรธานี โดยบรรยากาศภายในงานสะท้อนถึงการต้อนรับอย่างอบอุ่นตามแบบฉบับอีสาน และนับเป็นการเริ่มต้นของเส้นทางบินระหว่างประเทศครั้งสำคัญ ซึ่งคาดว่าจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองภูมิภาคให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น