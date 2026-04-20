รฟม.ย้ำ 24 เม.ย.ปิด-รื้อเชิงสะพานข้ามแยกประตูน้ำ ก่อสร้างอุโมงค์”สายสีส้ม” ยาว 10 เดือน

บอร์ด รฟม. ลงพื้นที่ตรวจความพร้อม ก่อนเริ่มปิดสะพานข้ามแยกประตูน้ำ ในคืนวันที่ 24 เม.ย.69 – 11 ก.พ. 70 นี้ เพื่อก่อสร้าง รถไฟฟ้าสายสีส้มฯ กำชับผู้รับจ้าง มาตรการลดผลกระทบด้านการจราจร และดำเนินการก่อสร้างด้วยความปลอดภัยสูงสุด
วันที่ 20 เมษายน 2569 นายมนตรี เดชาสกุลสม ประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พร้อมด้วย นายพิษณุ โหระกุล กรรมการ รฟม. นายบรรณรักษ์ เสริมทอง กรรมการ รฟม. นายวิชญายุทธ บุญชิต กรรมการ รฟม. และนายกิตติกร ตันเปาว์ รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) รฟม. ร่วมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการปิดสะพานข้ามแยกประตูน้ำ ก่อนจะเริ่มปิดช่องจราจรในคืนวันที่ 24 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชม. จนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2570 เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน บริเวณเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกประตูน้ำ ถนนเพชรบุรี โดยในช่วงแรกจะเป็นการปิดเบี่ยงเพื่อเตรียมการก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ทั้งนี้ ผู้ใช้เส้นทางสามารถสัญจรผ่านบริเวณแยกประตูน้ำได้เฉพาะทางราบบนถนนเพชรบุรี ฝั่งขาเข้า 2 ช่องจราจร และฝั่งขาออก ได้ 3 ช่องจราจร
โดยบอร์ด รฟม. ได้ติดตามสอบถามบริษัทที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างเพิ่มเติม เกี่ยวกับขั้นตอนการรื้อเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกประตูน้ำและการก่อสร้างกลับคืนใหม่เพื่อให้งานก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งรถไฟฟ้าใต้ดินสามารถผ่านได้ โดยขอให้คำนวณรูปแบบฐานรากและเสาเข็มที่จะสร้างขึ้นทดแทนให้มีความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่า โครงสร้างสะพานจะมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยที่สุด
พร้อมกันนี้ ยังแสดงความห่วงใยในเรื่องการจัดจราจรช่วงที่มีการปิดสะพาน โดยขอให้โครงการฯ ประสานตำรวจจราจรอย่างใกล้ชิด ทั้งในเรื่องการปรับระยะเวลาปล่อยไฟสัญญาณจราจร ติดตามมอนิเตอร์ต่อเนื่องเพื่อให้รถจากทุกฝั่งถนนมีสภาพคล่องในการเคลื่อนตัว รวมถึงการขอความร่วมมือตำรวจจราจรบังคับที่ห้ามจอดริมถนนโดยเคร่งครัด
ทั้งนี้ บอร์ด รฟม. มีความเห็นว่า ถึงแม้จะมีการปิดสะพาน แต่การใช้ทางราบและทางเลี่ยง ร่วมกับการจัดจราจรที่มีประสิทธิภาพจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อผู้สัญจรได้ เนื่องจากมีประสบการณ์ใช้เส้นทางนี้เป็นประจำเช่นกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการ รฟม.ได้สั่งการให้โครงการฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์แผนการปิดสะพานข้ามแยกประตูน้ำผ่านสื่อมวลชนต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อสาธารณชนให้ได้มากที่สุด ควบคู่กับการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งเตือนและแนะนำทางเลี่ยงก่อนถึงจุดก่อสร้างในระยะที่เหมาะสม ตลอดจนดูแลสภาพผิวจราจร ป้ายไฟจราจรต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และจัดเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรให้ประชาชน และเน้นย้ำให้โครงการฯ เร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้ภายใน 10 เดือน ตามกำหนดในแผนงาน เพื่อคืนสะพานข้ามแยกประตูน้ำให้ประชาชนใช้สัญจรโดยเร็ว
รฟม. ขอแนะนำให้ประชาชนผู้สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวเผื่อเวลาเดินทาง โดยเฉพาะในช่วงแรกของการปิดสะพาน และศึกษาเส้นทางเลี่ยง เช่น การใช้ทางพิเศษศรีรัช ถนนศรีอยุธยา หรือถนนพระรามที่ 1 เป็นต้น รวมถึงพิจารณาทางเลือกในการใช้บริการขนส่งสาธารณะเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดในระหว่างที่มีการก่อสร้าง โดยหากไม่จำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าว