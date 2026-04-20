KFC สร้าง “ปรากฏเกินชีส” รวม 91 ตันล่องเจ้าพระยา รับเมนู “ไก่กรอบชีสซี่ลาวา”

KFC ประเทศไทย สร้าง “ปรากฏเกินชีส” ปรากฏการณ์ความฟินครั้งใหม่แบบเอาให้สุด พาความชีสล้นทะลัก 91 ตันสู่ใจกลางเมือง เมื่อคอนเทนเนอร์ขนส่งชีสขนาดใหญ่ของ KFC ล่องผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างความฮือฮาให้ผู้พบเห็น และกลายเป็นโมเมนต์ไวรัลที่ถูกแชร์ต่ออย่างรวดเร็วทั่วโซเชียล ทั้งสะดุดตาและชวนตั้งคำถามว่า KFC กำลังจะเสิร์ฟอะไรที่จัดเต็มขนาดนี้
เบื้องหลังความเล่นใหญ่ครั้งนี้ คือการเตรียมชีสมากถึง 91 ตัน หรือเทียบเท่ากว่า 48,000 บักเก็ต เพื่อเสิร์ฟความฟินให้กับคนไทยทั่วประเทศ กับเมนูใหม่ “ไก่กรอบชีสซี่ลาวา” ยกระดับไก่กรอบฮอทแอนด์สไปซี่ กรอบนอก เนื้อในฉ่ำแบบซิกเนเจอร์ ให้สุดยิ่งขึ้นไปอีกขั้น ด้วยการคลุกผงชีสเผ็ดแบบจัดเต็มทั่วทุกซอกทุกมุมของความกรอบ ก่อนราดซอสเชดดาร์ชีสลาวาเยิ้มๆ แบบไม่มีกั๊ก ให้ชีสไหลคลุมทั้งชิ้นแบบถึงใจ กลายเป็นประสบการณ์ความอร่อยที่ทั้งกรอบ หอม เข้มข้น และเยิ้มสะใจในทุกคำ แบบที่แค่เห็นก็รู้สึกได้ถึงความฟิน
ภัทรา ภัทรสุวรรณ Associate Marketing Director KFC ประเทศไทย กล่าวว่า “KFC อยากสร้างโมเมนต์ที่คนรู้สึกอยากมีส่วนร่วม และอยากหยิบไปเล่าต่อในแบบของตัวเอง ดังนั้นแค่ความอร่อยอย่างเดียวอาจไม่พอ ผู้บริโภคต้อง ‘รู้สึก’ ก่อนตัดสินใจ ยิ่งเป็นอะไรที่เยิ้ม ล้น หรือดูเกินเบอร์ ก็ยิ่งดึงดูดให้หยุดดูและอยากรู้ต่อ เราจึงหยิบอินไซต์นี้มาขยายให้ใหญ่ขึ้น สู่ประสบการณ์จริงที่มองเห็นและรู้สึกได้จริง เป็นประสบการณ์ร่วมที่ทั้งเมืองรับรู้ เพื่อจุดความสงสัยว่า เมนู ‘ไก่กรอบชีสซี่ลาวา’ จะชีสล้นและฟินได้ขนาดไหน ก่อนเปลี่ยนความสงสัยนั้นให้กลายเป็นความอยากไปลิ้มลองด้วยตัวเอง เพราะคำตอบของความอยาก อยู่ที่คำแรกที่ได้ลอง”
เตรียมรับแรงปะทะจากชีสที่ล้นทะลักพร้อมกันทั่วประเทศกับเมนู “ไก่กรอบชีสซี่ลาวา” เยิ้มจัดหนัก ผงจัดเต็มในราคาเริ่มต้น 55 บาท ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน – 27 พฤษภาคม 2569 ที่ KFC ทุกสาขาที่ร่วมรายการ
ปัจจุบันมีร้านเคเอฟซี 1,226 สาขาใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ (ณ ธันวาคม 2568) บริหารแบรนด์และแฟรนไชส์ โดย บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และบริหารร้านเคเอฟซีโดย แฟรนไชส์ซี จำนวน 3 ราย
1. บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (CRG)
2. บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (RD)
3. บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (QSA)