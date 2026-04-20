“GMM-โอม-ศิลปิน” ประสานเสียงร้องตรงคีย์ เคลียร์ชัด “สัญญา-ลิขสิทธิ์”

จากกรณี การประกาศยุติบทบาทการบริหารค่ายเพลง GeneLab และ 19 ของ “โอม-ปัณฑพล ประสารราชกิจ” (โอม Cocktail) พร้อมทีมงานบริหาร เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา กลายเป็นปมปัญหาที่ถูกจับตามองจากคนทั่วไปมาตลอดว่า สุดท้ายแล้วปมนี้จะไปสิ้นสุดที่จุดใด แม้จะเป็นการสิ้นสุดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ตามวาระบริหารอย่างเป็นทางการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป ซึ่งครอบคลุมทั้ง 2 ค่ายในเครือ GMM Music ได้แก่
1. GeneLab: ค่ายเพลงที่เน้นความสร้างสรรค์และแนวเพลงที่หลากหลาย (เช่นวง Cocktail, Three Man Down, Tilly Birds)
2. 19 (Nineteen): ค่ายเพลงน้องใหม่ที่เน้นการบ่มเพาะศิลปินรุ่นใหม่
ล่าสุดประเด็นปัญหาดักล่าวได้มาถึงข้อยุติ และจบลงด้วยดี ของทุกฝ่าย หลังจากการแถลงการณ์ของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด (มหาชน), บริษัท ครึ่งเก้า จำกัด และ ตัวแทนศิลปินที่กี่วข้องแพร่ออกมา
เนื่องด้วยการแถลงครั้งนี้เกี่ยวพันกับหลายฝ่าย จึงแยกออกมาเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ถ้อยแถลงจาก บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด (มหาชน)
เนื่องด้วยความประสงค์การขออนุญาตสิ้นสุดการทำหน้าที่บริหารค่ายเพลง Gene Lab และ 19 ของ “โอม ปัณฑพล ประสารราชกิจ” และทีมงาน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา ทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด (มหาชน) ได้นัดศิลปินทุกท่านเข้ามาพูดคุย ด้วยเหตุผล รับฟังแลกเปลี่ยนมุมมองด้วยความเข้าใจ แสดงความเคารพซึ่งกันและกัน โดยทุกฝ่ายพร้อมหาทางออกอย่างสร้างสรรค์ จนเกิดข้อสรุปที่สามารถบรรลุข้อตกลงกันด้วยดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การยกเลิกสัญญา นั้นไม่สามารถกระทำได้
เนื่องจากเป็นกติกาสากลที่ทุกคนควรให้ความเคารพต่อข้อตกลงที่ได้ทำกันไว้ หากแต่บริษัทและศิลปินได้ช่วยกันหาทางออกโดย บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด (มหาชน) จะทำการอนุญาตสิทธิ์ในการบริหารจัดการศิลปินให้กับบริษัท ครึ่งเก้า จำกัด ของคุณ โอม ปัณฑพล ประสารราชกิจ ร่วมบริหาร ซึ่งหมายความว่า
ศิลปิน TaitoSmith, Three Man Down, Tilly Birds, Adora, Famoso, Hardboy, The Darkest Romance, พาที, Jigsaw Story, Qeetha, กอกี้กวิสรา, ฟิต อรุณ, Ossey, M DAOSAI, DENA และ AYEJAY จะได้รับการ อนุญาตสิทธิ์เพื่อให้บริษัท ครึ่งเก้า จำกัด ร่วมเป็นผู้บริหารจัดการศิลปิน
โดยบริษัท ครึ่งเก้า จำกัด ที่ได้รับการอนุญาตสิทธิ์มีข้อตกลงที่จะรับเป็นบริษัทบริหารศิลปิน และ มีข้อตกลงที่จะลงทุน ร่วมทำงานเพลง ดูแลจัดการทำการโปรโมท และ บริหารภาพลักษณ์ให้กับศิลปินตามอายุสัญญาที่ยังเหลืออยู่กับบริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท GMM Music ศิลปิน และ บริษัทบริหารงานศิลปิน มีความผูกพันทางการค้าร่วมกัน
โดยมีข้อตกลงสรุปรายข้อดังต่อไปนี้
2.1 ทางด้านงานเพลงและการบริหารลิขสิทธิ์
ทางบริษัท GMM Music จะยังคงเป็นผู้จัดการบริหารลิขสิทธิ์เพลงที่เกิดขึ้นใน Gene Lab และ 19 ผ่านทุก Digital Platform แต่เพียงผู้เดียว และ จะนำส่งคืนศิลปิน และผู้ประพันธ์ ตามข้อตกลงมาตรฐานของบริษัทที่ได้ระบุไว้ตามสัญญาศิลปินรายบุคคล รวมไปถึง การบริหารจัดการลิขสิทธิ์เพลงสำหรับการเผยแพร่ในร้านค้า สถานบริการ และ การแสดงสด GMM Music ยังคงเป็นผู้บริหาร และ จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ รวมกับลิขสิทธิ์เพลงทั้งหมดภายใต้การจัดการของบริษัท GMM Music ฉะนั้น ศิลปินทุกท่านจะยังสามารถนำเพลงทุกเพลงไปใช้ในการแสดงสดได้ตามปกติ โดยรายได้ในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ บริษัท GMM Music มีหน้าที่ ที่จะนำส่งคืนศิลปิน และ ผู้ประพันธ์ตามข้อตกลงมาตรฐานของบริษัท
2.2 ทางด้านงานแสดงและงานบริหารศิลปิน
GMM Music และ บริษัทบริหารศิลปินมีข้อตกลงร่วมกันที่จะทำหน้าที่ในการขาย งานจ้าง งาน Presenter หรือ งานแสดงสด ด้วยกันทั้งสองฝ่าย โดย GMM Music และ บริษัทบริหารศิลปินจะยึดหลักการสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กับศิลปินเป็นที่ตั้ง
2.3 ทางด้านงาน Concert และ Music Festival
GMM Music และศิลปิน มีข้อตกลงร่วมที่จะทำการแสดงในงาน Music Festival (Outdoor)และ Theme Concert (Indoor) ที่จัดโดย GMM Music ตามกำหนดในแต่ละปีก่อนผู้จัดงานรายอื่น (First Right of Refusal) นอกจากนี้ ศิลปินวง Three Man Down, TaitoSmith, และ Tilly Birds ได้ระบุข้อตกลงที่จะให้ GMM Music/GMM Show เป็นผู้จัด Concert ใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจำนวนอย่างน้อย 1 ครั้ง ภายในอายุสัญญาที่คงเหลือกับบริษัท
“ จากการพูดคุยในหลายอาทิตย์ที่ผ่านมา แน่นอนว่า ไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ผมเชื่อว่า คงไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณ โอม และ ทีมงาน จะตัดสินใจเช่นนี้ พวกเราทุกคนทำงานอย่างหนักด้วยกันตลอดหลายปีที่ผ่านมา มีสุขบ้าง มีทุกข์บ้าง เป็นเรื่องปกติ พวกเราได้หาทางออกร่วมกันอย่างที่ดีที่สุด สร้างสรรค์ที่สุด ด้วยความรัก ความเคารพ ที่มีต่อกันในทุกเส้นทางที่ทุกคนเลือกเดิน
ผมอยากใช้โอกาสนี้ขอขอบคุณ คุณโอม ทีมงาน รวมถึงศิลปินทุกท่าน ที่ตั้งใจผลักดันผลงานของค่าย GeneLab และ 19 ร่วมกันเสมอมา และ ผมมีความปรารถนาดีเสมอ ที่จะเห็นความสำเร็จที่มากขึ้น ต่อทั้งตัวคุณโอม และศิลปินทุกท่าน ไม่ว่าในอนาคตเราจะยืนอยู่ในสถานะใดก็ตาม บริษัทฯ พร้อมที่จะให้โอกาสศิลปินและทีมงานสร้างสรรค์เสมอ มีพบก็มีจาก ความรัก ความหวังดี ที่มีต่อกันจะไม่เปลี่ยนแปลงตลอดไป ”นายภาวิต จิตรกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด(มหาชน) กล่าว
ส่วนที่ 2 ถ้อยแถลงจาก บริษัท ครึ่งเก้า จำกัด
“ ภายหลังจากการยื่นขอยุติการรับจ้างบริหารค่ายเพลง GeneLab และ 19 ของบริษัท ครึ่งเก้า จำกัด เมื่อวันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา ทั้งสามฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่ GMM Music, บริษัทครึ่งเก้า และ ศิลปินทั้งสองค่าย ได้มีการหารือและปรึกษารูปแบบความร่วมมือที่อาจเป็นไปได้เพื่อหาทางออกร่วมกันอย่างดีที่สุด ซึ่งผลลัพธ์ของการหารือในครั้งนี้รายละเอียดเป็นไปตามที่คุณภาวิต จิตรกร ได้แถลงไปแล้วในข้างต้นในส่วนที่ 1 ผมคงไม่ขอกล่าวถึงซ้ำอีกเนื่องจาก แนวคิดริเริ่มในข้อตกลงการทำงานใดๆที่ปรากฎตามแถลงดังกล่าวนั้นล้วนเป็นความกรุณาของ คุณภาวิต จิตรกร และ คุณฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม โดยทั้งสองท่านได้ให้ความกรุณาต่อทั้งทางผมและศิลปินทุกท่านในการรับฟังข้อคิดเห็นอย่างกว้างขวางและปราศจากอคติ จนนำมาซึ่งการเสนอทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายในการที่จะดูแลศิลปินโดยมีประโยชน์สูงสุดของศิลปินรายบุคคลเป็นที่ตั้งต่อไป ดังนั้น ทางเราจึงขอให้เกียรติให้การนำเสนอข้อตกลงต่างๆอยู่ในเอกสารส่วนถ้อยแถลงของทาง GMM Music ซึ่งทุกท่านสามารถอ่านได้ในส่วนแรกของแถลงการร่วมนี้ โดย คุณภาวิต ได้ชี้แจงไว้ชัดเจนดีแล้ว
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคุณภาวิต คุณฟ้าใหม่ รวมถึงทีมงานอื่นๆของ GMM Music ทุกภาคส่วนได้กรุณาผมทั้งในฐานะศิลปินและในฐานะผู้รับจ้าง รวมถึงศิลปินในการดูแลรับผิดชอบของผมอย่างพิถีพิถันเสมอมา การเดินทางออกจากบ้านหลังแรกและหลังเดียวในช่วงชีวิตเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากยิ่ง และแม้หลังจากได้ตัดสินใจลงไปแล้วในช่วงเวลาของการอำลา ผมและบุคลากรก็ยังได้รับการสนับสนุนและคำอวยพรจากผู้บริหารหลายท่านในการเติบโตต่อไป ซึ่งผมซาบซึ้งอย่างยิ่ง และขอยืนยันว่าการทำงานของเราต่อไปในอนาคตแม้ว่าจุดเริ่มต้นของการลาจากกันไปคือการแยกย้ายไปเติบโตตามความเชื่อในรูปแบบการทำงาน แต่ผมจะยังคงทำงานสนับสนุน และให้เกียรติบ้านหลังนี้เสมอ
ขอขอบพระคุณในความกรุณาเป็นอย่างสูง ขอบพระคุณสำหรับโอกาสในการเรียนรู้ ขอบพระคุณที่รับฟังและช่วยเหลือเรื่องราวต่างๆมาโดยตลอดครับ ” นายปัณฑพล ประสารราชกิจ ตัวแทนกลุ่มผู้บริหารบริษัท ครึ่งเก้า จำกัด กล่าว
ส่วนที่ 3 ถ้อยแถลงจากตัวแทนศิลปิน
3.1 ถ้อยแถลงจาก Three Man Down
" หลายคนคงเห็นโพสแถลงจากทั้งฝ่าย GMM Music และ ครึ่งเก้า (บริษัทของพี่โอม ที่บริหาร Gene Lab) แล้วนะครับ ในโพสมันเป็นภาษาที่ทางการมาก ๆ พวกเรา Three Man Down ขอแถลงเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย ๆ เพื่อให้คนที่อยากจะเข้าใจความรู้สึก และจุดประสงค์ของพวกเรา Three Man Down จริง ๆ ละกันนะครับ
หลังจากที่มีเหตุการณ์วันนั้นเกิดขึ้น ตัววง และ GMM Music (หลังจากนี้ในบางบริบท ผมขอใช้คําว่า "ตึก" นะครับ) ทางตึกและวงได้มีการประชุม เพื่อหาทางออกกัน และทางวงก็ได้มีการพูดสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ ผู้ใหญ่ของตึกฟังอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา ได้ผลสรุปออกมาดังนี้ครับ
ในเรื่องของสัญญา
1. Three Man Down จะได้สิทธิที่จะถูกบริหารโดย บริษัท ครึ่งเก้า ของ พี่โอม แต่สัญญา ไม่ได้ถูกยกเลิกเนื่องจากเป็นกติกาสากลที่ทุกคนควรให้ความเคารพต่อข้อตกลงที่ได้ทํากันไว้
2. Three Man Down ให้สิทธิ GMM Music ในการจัด คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งต่อไปของวง(สนามราชมังคลากีฬาสถาน)
3. GMM Music ยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในค่าย Gene Lab โดยศิลปินยังคงสามารถเล่นเพลงเหล่านั้นได้
4. Three Man Down ยินดีที่จะไปขึ้นเวที Music Festival ของ GMM Music ตลอดระยะสัญญาที่ยังคงเหลืออยู่
5. การขายงานจะเป็นการขายงานทั้งสองฝ่าย โดยยึดการตัดสินใจของ ศิลปิน เป็นที่ตั้ง
โดยสรุปคือพวกเราได้ย้ายการดูแลตามพี่โอมไปครับแต่ไม่ได้ฉีกสัญญาออกไปอันนี้เป็นในส่วนของสัญญาครับ
ตลอดการเดินทาง พวกเรา มีทั้งความสุขและความทุกข์และอื่น ๆ อีกมากมาย พวกเราขอขอบคุณ GMM Music ที่เคยดูแลพวกเรามาตลอด ขอบคุณพี่ ๆ พนักงานที่น่ารัก พี่ รปภ. ที่คอยทักทายหยอกล้อเล่นกัน พี่ ๆ แม่บ้านที่ดูแลพวกเรา ขอบคุณจริง ๆ ครับ " นายกฤตย์ จีรพัฒนานุวงศ์ ตัวแทน วง Three Man Down กล่าว
3.2 ถ้อยแถลงจาก Tilly Birds
" การเปลี่ยนผ่านครั้งนี้สําหรับพวกเรา คือ อีกก้าวของการเติบโต เป้าหมายของวง ไม่เคยเปลี่ยน แต่วันนี้พวกเราชัดเจนมากขึ้น ว่าเราเป็นใคร และอยากจะพาเพลงของเรา ไปทางไหน
พวกเราขอขอบคุณ GMM Music และ ครึ่งเก้า ที่ร่วมกันหาทางออก และสร้างรูปแบบการทํางานที่เหมาะกับพวกเรามากขึ้น
พวกเรายินดีที่จะดําเนินงานภายใต้ข้อตกลงนี้และเดินหน้าต่อไปด้วยความตั้งใจแบบเดิม
สุดท้ายนี้ขอบคุณ GMM Music สําหรับการรับฟัง ความเข้าใจที่ทําให้ การเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ เกิดขึ้นได้ครับ "
นายณัฐดนัย ชูชาติ ตัวแทนวง Tilly Birds กล่าว
3.3 ถ้อยแถลงจาก Taitosmith
" ความสําเร็จของพวกเรา TaitosmitH ภายใต้การบริหารของพี่โอมและ บริษัทครึ่งเก้า จนถึงวันนี้นั้น มี GMM Music ที่ไว้ใจและคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังมาเสมอ เลยอยากย้ำ เพื่อให้เข้าใจโดยทั่วกันว่าผม วง TaitosmitH และเชื่อว่ารวมถึงเพื่อน ๆ น้อง ๆ ศิลปินทุกคน ไม่ได้คิดไม่ดีกับตึก เมื่อความสําเร็จของ วงดนตรีวงนึงนั้น มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับ ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพียงปัจจัยเดียว แต่เกิดจากการทํางานร่วมกัน ของผู้ที่มีความเข้าใจ หลายฝ่ายอย่างต่อเนื่อง ทําให้เราต้องเข้าสู่การหารือกับทาง GMM Music จนได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ขอขอบคุณ GMM Music ที่เข้าใจและร่วมหาทางออกกับปัญหาในครั้งนี้ไปด้วยกันครับ
อยากฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้ทีมงานครึ่งเก้า วงไททศมิตร และเพื่อน ๆ พี่น้อง ศิลปิน ทั้งหมดใน การเดินทางครั้งนี้ รวมถึง GMM Music ด้วย ขอบคุณครับ " นายอิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี ตัวแทนวง Taitosmith กล่าว
จากถ้อยแถลงเบื้องต้น การอนุญาตสิทธิ์ในครั้งนี้จะเริ่มต้น นับตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2569 จนกว่าศิลปินแต่ละท่านจะหมดสัญญากับบริษัท GMM Music ตามอายุสัญญาของแต่ละศิลปิน