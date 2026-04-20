ดันใช้ตั๋วร่วมทุกสายปีใหม่ 70 "บอร์ดนโยบายราง"นัดแรก 23 เม.ย.เคาะลดค่าแรกเข้า- บังคับทำประกันคุ้มครองผู้โดยสาร

ตั๋วร่วมทุกสายใช้ ปีใหม่ 70 บอร์ดนโยบายขนส่งทางรางฯ นัดแรก 23 เม.ย.ประกาศลดค่าแรกเข้า- บังคับทำประกันคุ้มครองผู้โดยสาร
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการดำเนินนโยบายตั๋วร่วมและค่าโดยสารระบบขนส่งสาธารณะว่า ผลักดัน ตั๋วร่วม ค่าโดยสารร่วมจะเริ่มให้ใช้ได้กับรถไฟฟ้าทุกสาย ซึ่งขณะนี้พ.ร.บ.ตั๋วร่วมฯ และพ.ร.บ.ขนส่งทางราง ประกาศใช้แล้ว รอการจัดทำกฎหมายลูกประกอบ ซึ่งจะเร่งนำกฎหมายลูกเสนอครม. รวมถึงการให้รฟม.เป็นหน่วยงานเดียวในการบริหารจัดการรถไฟฟ้า หรือ Single Ownership โดยจะเริ่มการเจรจาซื้อคืนสัมปทานกับเอกชนตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.นี้ สำหรับอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสมหรือการจะกำหนดเป็นโซนพื้นที่ ทางกรมรางและรฟม.อยู่ระหว่างศึกษา และตั้งเป้าว่าจะให้สามารถใช้บัตร EMV เป็นตั๋วร่วมเดินทางในทุกระบบ โดยขยายจากระบบรางขยายไปยัง รถเมล์และเรือโดยสาร เพื่อให้เป็นของขวัญปีใหม่ 2570
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำกฎหมายลูก ภายใต้ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมพ.ศ. 2568 ที่ดำเนินการโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และพ.ร.บ.การขนส่งทางรางพ.ศ. 2568 ที่มีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เป็นผู้ดำเนินการ หลังพ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว
โดยสนข.คาดว่ากระบวนการร่างกฎหมายลูกประกอบพ.ร.บ.ตั๋วร่วม จะแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย.นี้ โดยพ.ร.บ.ตั๋วร่วมมีกฎหมายลูก จำนวน 21 ฉบับ แบ่งเป็นกฎกระทรวง ระเบียบ และพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) บังคับให้ระบบขนส่งทุกประเภทมาอยู่ภายใต้ตั๋วร่วม
ส่วน พ.ร.บ.การขนส่งทางรางฯ มี กฎหมายลูก จำนวน 77 ฉบับ โดยกรมราง รายงานว่า ในวันที่ 23 เม.ย.นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางราง (บอร์ดนโยบายขนส่งทางรางฯ) นัดแรก โดยมีวาระที่จะหารือที่สามารถประกาศมีผลทันที หลังรมว.คมนาคม ลงนามในประกาศ เช่น ห้ามเก็บค่าแรกเข้าซ้ำซ้อน เพื่อลดค่าครองชีพประชาชน , กำหนดการเว้นค่าโดยสารให้เด็กเล็กเดิมกำหนดความสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร ปรับเปลี่ยนเป็นเกณฑ์อายุไม่เกิน 7 ปี และปรับส่วนสูงเป็นไม่เกิน 120 เซนติเมตร ผู้สูงอายุลดค่าโดยสารครึ่งราคา และผู้พิการใช้บริการฟรี รวมถึงการกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องทำประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสารวงเงินไม่น้อยกว่า 500,000 บาทต่อคน
ทั้งนี้ หลังจากที่ทำกฎหมายเสร็จแล้ว จะไปสู่การกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม โดยหน่วยงานคู่สัญญา ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (กทม.) และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ก็จะเริ่มกระบวนการเจรจากับเอกชน