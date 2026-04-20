DITP เปิดเส้นทาง 2 ปี กับการโชว์พลังรีเซ็ตสินค้าไทยจาก ‘ของดี’ สู่ ‘ของที่โลกต้องการ’ พร้อมการดันผู้ประกอบการไทยขึ้นแท่น “โกลบอลเพลย์เยอร์” ด้วย “โกลบอลวิชชั่น”
THINK THAILAND : NEXT LEVEL “คุณค่า – มูลค่า” ที่จับต้องได้จริงจากกว่า 680 กิจกรรม
หากการส่งออกคือ “การเดินทาง” แคมเปญ THINK THAILAND : NEXT LEVEL ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ คือแผนที่ฉบับใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อพาผู้ประกอบการไทยก้าวสู่จุดหมายได้อย่างชัดเจนและมั่นคง นับตั้งแต่ปี 2567 แคมเปญนี้ได้ทำหน้าที่เป็นพลังขับเคลื่อนและจุดประกายศักยภาพผู้ประกอบการไทย ให้ก้าวออกสู่เวทีการค้าโลกอย่างภาคภูมิ พร้อมเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ในตลาดต่างประเทศ และในปี 2569 กรมฯ เตรียมยกระดับการขับเคลื่อนอย่างเข้มข้นยิ่งขึ้น เพื่อให้การส่งออกไม่ใช่เพียงการนำสินค้าไปวางจำหน่าย หากแต่เป็นการสร้างคุณค่าให้แบรนด์ไทยได้เฉิดฉายบนเวทีโลก เติบโตอย่างมั่นคง ได้อย่างสง่างามในระยะยาวแบบยั่งยืน
กลไกเชื่อมผู้ประกอบการไทยไปเวทีโลก
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) วางแคมเปญนี้ให้เป็นกลไกสำคัญในการผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดโลก โดยเริ่มจากการปรับภาพลักษณ์ให้มีความร่วมสมัย ภายใต้แนวคิด “Thai to Global — From Local Value to Global Vision” ซึ่งเป็นแกนหลักในการสื่อสาร เพื่อสะท้อนความเป็นไทยในมุมมองใหม่ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทของโลกปัจจุบัน
แคมเปญดังกล่าวไม่เพียงมุ่งยกระดับภาพลักษณ์สินค้าไทยเท่านั้น แต่ยังต่อยอดสู่การพัฒนา “Next Level” ด้วยการส่งเสริมสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรม คุณภาพ และมาตรฐาน สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างตรงจุด โดยสอดรับกับกระแส Megatrends สำคัญของโลก ได้แก่ Sustainability การพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Wellness ผลิตภัณฑ์และบริการที่ส่งเสริมสุขภาพกายและใจ Aging Consumers สินค้าและบริการที่ตอบโจทย์สังคมผู้สูงวัยแนวทางดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย และสนับสนุนให้สินค้าไทยเติบโตในเวทีการค้าโลกอย่างยั่งยืน
การบ่มเพาะความพร้อมผู้ประกอบการ ทำให้แบรนด์และสินค้าไทยพร้อมลงแข่งในสนามการค้าโลกได้ ด้วยหลักสูตรการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์กับผู้เชี่ยวชาญในแวดวงการส่งออก ผ่านสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและกลไกที่สำคัญคือการปิดการขายในตลาดต่างประเทศ ในปี 2569 DITP ประกาศแผนเดินหน้ากว่า 680 กิจกรรม ครอบคลุมงานแสดงสินค้า จับคู่ธุรกิจ และคณะผู้แทนการค้า เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการไทย
การวางแผนสื่อสารสินค้าและบริการไทยให้ชัดขึ้น
THINK THAILAND : NEXT LEVEL วางแผนการสื่อสารสินค้าและบริการไทยให้ชัดขึ้น ผ่านกลุ่มสินค้า 3 กลุ่ม ได้แก่ ได้แก่ Food & Fruit (อาหารและผลไม้ไทย) การส่งออกผลไม้และอาหารไทย โดยเน้นคุณภาพมาตรฐานสากล, Fashion (แฟชั่น) รวมงานศิลป์ งานออกแบบ และแฟชั่นที่ผสานอัตลักษณ์ไทยกับดีไซน์ร่วมสมัยเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างเอกลักษณ์แบรนด์ และ Wellness (สุขภาพ) สินค้าและบริการเพื่อการใช้ชีวิตประจำวัน สุขภาพ และความงาม ที่ตอบโจทย์เทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่ในตลาดโลก
เริ่มที่กลุ่มสินค้า Food & Fruit แคมเปญมุ่งยกระดับวัตถุดิบ อาหาร และผลไม้ไทย ด้วยความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีนวัตกรรมมากขึ้น ตัวอย่างที่โดดเด่นคือแบรนด์ Flo (โฟล) ที่นำ “ผำ” พืชน้ำขนาดเล็กของไทย ต่อยอดสู่อาหาร Super Food หรืออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็น “ผงผำ 100%” การันตีด้วยรางวัล Food Innovation จากโครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล (Agri Plus Award 2025) สอดรับเมกะเทรนด์ของโลกด้านโปรตีนทางเลือก (Alternative protein) ที่ให้โปรตีนสูง มีศักยภาพเป็นอาหารแห่งอนาคต
กลุ่มสินค้า Fashion เป็นพื้นที่ที่ประเทศไทยไม่ได้นำเสนอเพียงความสวยงามของสินค้า แต่สะท้อน “ทักษะ” และ “รากทางวัฒนธรรม” ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นงานช่างสิบหมู่ งานทอผ้า งานเครื่องประดับ และงานฝีมือหลากหลายแขนงหัวใจสำคัญของหมวดนี้ คือการรักษาเอกลักษณ์และภูมิปัญญาดั้งเดิมไว้ พร้อมเติมมิติของการออกแบบร่วมสมัย เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ทันสมัย มีคุณค่า และสามารถก้าวสู่ตลาดสากลได้อย่างสง่างาม
ตัวอย่างที่ชัดเจนคือแบรนด์ GEMIO (เจมิโอ) แบรนด์รองเท้าเพื่อสุขภาพสัญชาติไทยที่ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด Circular Economy อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการนำนวัตกรรมวัสดุ ECO-rubber ที่แบรนด์พัฒนาขึ้นเองมาวนใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมเลือกใช้ผ้าไทยย้อมครามธรรมชาติมาเป็นวัสดุหลักในการตัดเย็บ ผสานกับการออกแบบแผ่นรองสรีระเท้าโดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ทำให้ GEMIO เป็นรองเท้าที่ตอบโจทย์ทั้งการดูแลสุขภาพ และการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมพร้อมไปกับการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ส่วนกลุ่มสินค้า Lifestyle คือพื้นที่ที่สินค้าและบริการไทย ได้ “อัพเกรด” ไปสู่การออกแบบสินค้าใหม่และประสบการณ์ใหม่ อย่าง Watapo (วาตะโพธิ์) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่นำองค์ความรู้ดั้งเดิม ด้านการบรรเทาอาการปวดเมื่อย คลายกล้ามเนื้อ สูตรต้นตำรับจาก “นวดวัดโพธิ์” สู่สินค้าจากสมุนไพรธรรมชาติ 100% อาทิ น้ำมันสมุนไพรผสม บาล์มบรรเทาอาการปวด หรือโลชั่นบำรุงผิว ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่เพื่อการดูแลตัวเอง
โดยสรุป THINK THAILAND : NEXT LEVEL เป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้สินค้าไทยโดดเด่นในตลาดโลก โดยการยกระดับสินค้าและบริการของไทย ตั้งแต่คุณค่า ดีไซน์ และประสบการณ์ เพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่นโดย DITP ยังคงเดินหน้าผลักดันผู้ประกอบไทยให้สามารถต่อยอดจุดแข็งเดิมสู่การตอบสนองเทรนด์ใหม่ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม
ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการของ DITP สามารถติดตามรายละเอียด ได้ที่เว็บไซต์ www.ditp.go.th Facebook : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, LINE Official @DITP หรือสายด่วน 1169 และติดตามโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศผ่านเว็บไซต์ WWW.THAITRADE.COM, https://thinkthailand.ditp.go.th