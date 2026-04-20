กบน.ปรับลดราคาดีเซลลง 1.20บาท/ลิตรมีผลพรุ่งนี้

กบน. ปรับลดราคาจายปลีกน้ำมันดีเซล 1.20 บาทต่อลิตร มีผลวันพรุ่งนี้ เน้นสะท้อนราคาตลาดโลก
คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติเห็นชอบปรับลดอัตราเงินกองทุนน้ำมันทั้งกลุ่มดีเซลและเบนซิน ส่งผลให้ราคาขายปลีกกลุ่มดีเซลลดลง เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลกที่มีแนวโน้มอ่อนตัวลง โดยราคาตลาดน้ำมันโลกวันที่ 20 เมษายน น้ำมันดีเซลปิดอยู่ที่ประมาณ 155 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ส่วนน้ำมันเบนซินปิดที่ประมาณ 124 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลดลงและเพิ่มขึ้นจากวันที่ 16 เมษายน ปิดอยู่ที่ประมาณ 172 และ 122 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ตามลำดับ โดยอัตราเงินกองทุนน้ำมันมีผลตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2569 ดังนี้
โดยกลุ่มน้ำมันดีเซล ลดอัตราเงินชดเชยดีเซล B7 ลดอัตราการชดเชย 1.07 บาทต่อลิตร และดีเซล B20 ลดการชดเชย 0.72 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลปรับลดลงโดย น้ำมันดีเซล B7 ปรับลดลง 1.20 บาทต่อลิตร เป็น 41.70 บาทต่อลิตร ส่วนน้ำมันดีเซล B20 ปรับลง 1.20 บาทต่อลิตร เป็น 34.70 บาทต่อลิตร
ขณะที่ กลุ่มน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล ก็มีการปรับอัตราส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันด้วยเช่นกัน โดยราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการน้ำมันในกลุ่มแก๊สโซฮอลยังคงเดิม ซึ่งน้ำมันเบนซินลดการจัดเก็บ 0.56 บาทต่อลิตร เป็น 10.85 บาทต่อลิตร น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 และ น้ำมันแก๊สโซฮอล 91 ลดการจัดเก็บ 0.52 บาทต่อลิตร เป็น 3.51 บาทต่อลิตร น้ำมันแก๊สโซฮอล E20 เพิ่มการชดเชย 0.45 บาทต่อลิตร เป็น (1.71) บาทต่อลิตร และน้ำมันแก๊สโซฮอล E85 ลดการจัดเก็บ 0.14 บาทต่อลิตร เป็น 2.06 บาทต่อลิตร
ทั้งนี้ กบน.สามารถบริหารจัดการ โดยลดรายจ่ายได้หลังจากที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลงจากที่เคยจ่ายวันละกว่า 1,200 ล้านบาท ลดลงเหลือเพียงวันละ 53.75 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยให้กองทุนน้ำมันฯ มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นและสามารถทำหน้าที่ในการช่วยรองรับวิกฤตราคาพลังงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งยังสามารถลดราคาขายปลีกในกลุ่มของน้ำมันดีเซล เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง