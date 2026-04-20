ยอดผู้ใช้ “DeeperDive” 7 ล้านรายต่อเดือน เปิดใช้งานอีก 6 ภาษา ขยายสู่ระดับสากล

Taboola ประกาศความสำเร็จ “DeeperDive” ขึ้นแท่นหนึ่งใน AI Answer Engine สำหรับ Open Web ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยยอดผู้ใช้งานเกือบ 7 ล้านรายต่อเดือน ภายในเวลาเพียง 8 เดือนหลังเปิดตัวDeeperDive เดินหน้าขยายการให้บริการสู่ระดับสากล โดยรองรับการใช้งานเพิ่มอีก 6 ภาษา พร้อมผนึกกำลังกับสื่อและผู้เผยแพร่เนื้อหาชั้นนำทั่วโลก อาทิ Ouest France, El Nacional และ Ynet
Taboola (ทาบูล่า) ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีโฆษณาที่มุ่งเน้นการสร้างผลลัพธ์ (Performance) ประกาศความสำเร็จจากการเติบโตของฐานผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง และการขยายตัวในระดับสากลของ “DeeperDive” แพลตฟอร์ม Generative AI “Answer Engine” ที่ปัจจุบันถูกนำไปใช้งานบนเว็บไซต์ของสื่อสำนักข่าวชั้นนำทั่วโลก อาทิ Gannett | USA Today Network, India Today และ BuzzFeed Asia โดยการเติบโตในครั้งนี้ต่อยอดจากความสำเร็จของผู้ใช้งานกลุ่มแรก โดยหนึ่งในนั้นคือ Bangkok Post หนังสือพิมพ์รายวันที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นสื่อสำนักข่าวรายแรกในประเทศที่นำเทคโนโลยี Gen AI Answer Engine ของ Taboola มาใช้งา
นับตั้งแต่เปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปี 2568 DeeperDive ได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วและถูกนำไปใช้งานโดยสื่อสำนักข่าวและผู้อ่านทั่วทั้ง Open Web
DeeperDive เป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญของแผนกลยุทธ์ด้าน Agentic AI (Agentic Roadmap) ของ Taboola ที่เข้ามาช่วยยกระดับคอนเทนต์คุณภาพจากสื่อสำนักข่าวและผู้เผยแพร่เนื้อหาให้กลายเป็นประสบการณ์การค้นหาคอนเทนต์แบบอินเทอร์แอคทีฟ (Interactive Discovery) เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมและความคาดหวังของผู้อ่านที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถสำรวจเนื้อหาได้อย่างเจาะลึก เข้าถึงข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ และเพิ่มความผูกพันระหว่างชุมชนผู้อ่านได้มากยิ่งขึ้น
สถิติสำคัญที่สะท้อนความสำเร็จของ DeeperDive:
• ยอดผู้ใช้งานเกือบ 7 ล้านรายต่อเดือน: DeeperDive ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์บน Open Web สำหรับผู้ใช้งานจำนวนมาก โดยมีหมวดหมู่คำถามยอดนิยม ได้แก่ การเมือง กีฬา การเงิน ความบันเทิง และการช้อปปิ้ง นอกจากนี้ ประมาณ 50% ของคำถามบน DeeperDive ยังเกี่ยวข้องกับข่าวสาร ความบันเทิง และกีฬาที่เกิดขึ้นภายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
• 1 ใน 6 ของผู้อ่านมีส่วนร่วมกับ DeeperDive: แม้อัตราการอ่านต่อไปยังบทความอื่นบนเว็บไซต์ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาจะอยู่ในระดับต่ำ (เลขหลักเดียว) แต่สื่อและผู้เผยแพร่เนื้อหาที่นำ DeeperDive ไปใช้งานกลับมีอัตราการใช้งานจากผู้ใช้สูงถึง 17% โดยบางรายพบว่าผู้เข้าชมถึง 1 ใน 6 มีการตั้งคำถามและมีส่วนร่วมกับแพลตฟอร์ม นับเป็นการเปลี่ยนประสบการณ์การรับข่าวสารจากการอ่านเพียงอย่างเดียว มาสู่การมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาอย่างเต็มรูปแบบ
• ผู้ใช้งาน DeeperDive อ่านคอนเทนต์มากขึ้น และช่วยขับเคลื่อนอัตรา Conversion ของผู้ลงโฆษณา: โดยปกติแล้ว เมื่อผู้เข้าชมอ่านบทความบนเว็บไซต์ของสื่อและผู้เผยแพร่เนื้อหา โอกาสที่จะคลิกไปอ่านบทความถัดไปมักอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ ส่งผลให้โดยเฉลี่ยผู้เข้าชมจะอ่านเพียง 1–2 บทความต่อการเข้าชมแต่ละครั้ง อย่างไรก็ตาม DeeperDive ได้เข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมดังกล่าว โดยเมื่อผู้ใช้งานได้สัมผัสกับเทคโนโลยี LLM ที่สามารถตั้งคำถาม ต่อยอด และสำรวจคำแนะนำต่าง ๆ ได้ โอกาสที่ผู้ใช้จะเลือกอ่านบทความถัดไปเพิ่มขึ้นถึง 20% การมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นนี้ไม่เพียงช่วยให้ผู้ใช้ค้นพบคอนเทนต์ได้มากขึ้น แต่ยังส่งผลให้อัตรา Conversion ของผู้ลงโฆษณาบนเครือข่ายของ Taboola สูงขึ้นตามไปด้วย
• คำถามจากผู้อ่านหลายล้านรายการต่อเดือน พร้อมให้ทีมบรรณาธิการเข้าถึง: เป็นครั้งแรกที่บรรณาธิการสามารถเห็นข้อมูลเชิงลึกโดยตรงเกี่ยวกับความสนใจของผู้อ่าน ผ่านแดชบอร์ดของ DeeperDive ซึ่งช่วยให้ทีมบรรณาธิการเข้าถึงคำถามจากผู้อ่านได้มากกว่า 10 ล้านรายการต่อเดือน ข้อมูลดังกล่าวสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางสำคัญ เพื่อประกอบการตัดสินใจและวางแผนเนื้อหาในอนาคต รวมถึงการชี้นำการจัดวางคอนเทนต์บนหน้าแรกให้สอดคล้องกับประเด็นที่ผู้อ่านให้ความสนใจมากที่สุด
นอกจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ DeeperDive แล้ว Taboola ยังประกาศขยายการให้บริการสู่ระดับสากล โดยรองรับเพิ่มอีก 6 ภาษา ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมัน ฮีบรู ญี่ปุ่น เกาหลี และสเปน พร้อมร่วมมือกับสื่อและผู้เผยแพร่เนื้อหาชั้นนำ เช่น Ouest France, El Nacional และ Ynet เพื่อนำศักยภาพของ GenAI Search Engine มายกระดับประสบการณ์บนเว็บไซต์ของพารท์เนอร์โดยตรง
การขยายตัวในระดับโลกครั้งนี้ นับเป็นการต่อยอดจากความสำเร็จที่เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทย โดย Bangkok Post นับเป็นสื่อไทยรายแรกที่นำ DeeperDive มาใช้ในการเชื่อมโยงผู้อ่านกับคำตอบที่ทันต่อสถานการณ์และบริบทของโลก ที่มาจากคลังคอนเทนต์คุณภาพของตนเอง
DeeperDive ช่วยเชื่อมโยงผู้อ่านเข้ากับแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้สามารถสำรวจเนื้อหาได้โดยตรงบนเว็บไซต์ของสื่อและผู้เผยแพร่เนื้อหา โดยนำศักยภาพของ GenAI Search Engine มาไว้บนแพลตฟอร์มของสื่อสำนักข่าว พร้อมต่อยอดจากคลังคอนเทนต์คุณภาพสูงแบบเรียลไทม์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานทั่วทั้ง Open Web
อดัม ซิงโกลด้า ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Taboola กล่าวว่า “สื่อและผู้เผยแพร่เนื้อหาให้การตอบรับต่อ DeeperDive เป็นอย่างดี เพราะ DeeperDive ได้นำพาศักยภาพของ AI มาเสริมสร้างประสบการณ์ของผู้อ่านบนแพลตฟอร์มโดยตรง ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้ตั้งคำถาม โต้ตอบ และค้นพบคอนเทนต์ที่น่าเชื่อถือในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม นับเป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการตอบรับในระดับนี้ พร้อมกับสร้างการมีส่วนร่วมและผลลัพธ์ด้านโฆษณาที่แข็งแกร่งไปพร้อม ๆ กัน”
“ผมเชื่อว่าในอนาคต ภูมิทัศน์ของ AI จะถูกขับเคลื่อนด้วย 2 โมเดลหลัก ได้แก่ LLM แบบสมัครสมาชิก (Subscription LLMs) และ LLM ที่รองรับโฆษณา (Ad-Supported LLM) โดย DeeperDive เปิดโอกาสให้เราสามารถพัฒนาหนึ่งใน LLM ที่รองรับโฆษณาที่ใหญ่ที่สุดสำหรับ Open Web ที่เปิดให้ผู้เผยแพร่เนื้อหาและผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้กับผู้ลงโฆษณา และต่อยอดเป็นแหล่งรายได้สำคัญให้กับสื่อและผู้เผยแพร่เนื้อหาได้ นอกจากนี้ เรายังเห็นว่าผู้คนในปัจจุบันไม่ได้ต้องการแค่คำตอบ แต่ยังต้องการคอนเทนต์ที่น่าเชื่อถือและการมีส่วนร่วมกับชุมชนด้วย และแม้เครื่องมือ AI จะทรงพลังและมีบทบาทมากขึ้น แต่เมื่อเป็นเรื่องที่สำคัญกับตัวเราจริง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการติดตามข่าวของทีมกีฬาโปรดหรือการวางแผนท่องเที่ยวกับครอบครัว ผู้คนก็ยังเลือกที่จะค้นหาข้อมูลจากสื่อที่เชื่อถือได้เสมอ เพราะท้ายที่สุดแล้ว ประสบการณ์การอ่านคอนเทนต์ที่อยู่บนพื้นฐานของความเชื่อมั่นและชุมชนผู้อ่านที่แข็งแกร่ง จะยิ่งเติบโตและทรงคุณค่ามากขึ้นในระยะยาว” อดัม ซิงโกลด้า กล่าว