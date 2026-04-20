“GUGU Chicken”รุกแฟรนไชส์ ชูAI-โลจิสติกส์ ERP เสริมแกร่ง

บริษัท เจ คอนเซปต์ จำกัด (J Concept) องค์กรที่ดำเนินธุรกิจแบรนด์ไก่ทอดเกาหลีชื่อดัง “GUGU Chicken” ประกาศก้าวสำคัญในโอกาสครบรอบ 6 ปี เดินหน้าขยายธุรกิจแฟรนไชส์เต็มรูปแบบ พร้อมตั้งเป้ารายได้รวม 500 ล้านบาทในปี 2026 ควบคู่กับการเปิด 10 สาขาใหม่ทั่วประเทศ หลังพิสูจน์ความสำเร็จจากโมเดลสาขาที่บริษัทบริหารโดยตรงกว่า 35 แห่ง พร้อมชูเทคโนโลยี AI และระบบโลจิสติกส์ ERP ที่ช่วยบริหารจัดการซัพพลายเชนอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การวางแผนสต็อก การจัดส่ง ไปจนถึงการควบคุมคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจในระยะยาว
รายงานจาก บริษัท เจ คอนเซปต์ จำกัด (J Concept) ระบุว่า นับตั้งแต่การเปิดสาขาแรกในปี 2020 GUGU Chicken ได้สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องในตลาดไก่ทอดเกาหลี ด้วยรสชาติต้นตำรับที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งโดดเด่นด้วยการคัดสรรวัตถุดิบหลักและเครื่องปรุงนำเข้าจากประเทศเกาหลีโดยตรง เพื่อคงรสชาติความอร่อยตามแบบฉบับ Original Korean Taste และระบบบริหารจัดการมาตรฐานสากล โดยผ่านก้าวสำคัญในแต่ละระยะดังนี้:
• ปีค.ศ. 2020 – 2021: เริ่มต้นก้าวแรกและการสร้าง Brand Awareness ให้เป็นที่รู้จัก
• ปีค.ศ.2022 – 2023: เร่งขยายสาขา (Rapid Expansion) ควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานองค์กร ทั้งด้าน R&D และระบบฝึกอบรม
• ปีค.ศ.2024 – 2025: รุกขยายเข้าสู่ศูนย์การค้าชั้นนำ พร้อมเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงให้กับสาขาที่บริษัทบริหารเอง (Direct Operation Stability)
• ปีค.ศ.2026: ก้าวสู่การขยายแฟรนไชส์เต็มรูปแบบ (Franchise Expansion) โดยประเดิมสาขาแรก ณ ย่านสรงประภา ซึ่งได้รับกระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยมและสร้างยอดขายได้อย่างมั่นคง สะท้อนถึงความพร้อมของแบรนด์ในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ก้าวสำคัญต่อจากนี้
หัวใจสำคัญที่ทำให้ J Concept มั่นใจในการขยายแฟรนไชส์ คือการเตรียมระบบสนับสนุนไว้แบบครบวงจร เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเริ่มต้นและรันธุรกิจได้อย่างราบรื่นที่สุด โดยประกอบไปด้วย
• โครงสร้างโลจิสติกส์ประสิทธิภาพสูง: บริหารจัดการโดยบริษัทในเครือ "J Logis" ภายใต้แนวคิด "Fresh Food – Fast" เพื่อการันตีความสดใหม่ของวัตถุดิบ ควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพวัตถุดิบนำเข้าจากเกาหลี ด้วยระบบการขนส่งที่รวดเร็วและได้มาตรฐาน
• ระบบบริหารจัดการองค์กร (ERP) : เชื่อมโยงข้อมูลการดำเนินงานตั้งแต่การสั่งซื้อ การบริหารสต็อก และการจัดส่งแบบเรียลไทม์ ช่วยให้การบริหารซัพพลายเชนมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมรองรับการขยายธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ
• การบริหารต้นทุนด้วยอำนาจการต่อรอง (Buying Power): ช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ร่วมธุรกิจแฟรนไชส์มีต้นทุนที่แข่งขันได้จริงในตลาด
• เทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก: นำระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยวิเคราะห์ความต้องการสินค้าและบริหารสต็อกอย่างแม่นยำ เพื่อลดโอกาสสินค้าขาดแคลนหรือมีสินค้าค้างสต็อกเกินความจำเป็น
• มาตรฐานการดำเนินงาน (SOP): ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านคู่มือและระบบฝึกอบรมที่เข้มงวด เพื่อให้ทุกสาขาแฟรนไชส์สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานเดียวกับสาขาที่บริษัทบริหารเอง
นอกเหนือจากการบริหารจัดการหน้าร้าน J Concept ยังได้พัฒนาโครงสร้างองค์กรสู่ Smart Office โดยนำระบบ Groupware และเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เสริมความรวดเร็วในการประสานงาน และยกระดับความสามารถในการสนับสนุนพาร์ทเนอร์แฟรนไชส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บนเส้นทางตลอด 6 ปี จากการเริ่มต้นสาขาแรกสู่การขยายตัวในห้างสรรพสินค้า จนถึงวันนี้ GUGU Chicken พร้อมแล้วสำหรับการขยายตัวครั้งใหญ่ (Scale Expansion) ภายใต้ Slogan "Better Together" และค่านิยม "First" ที่มุ่งเน้นการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด
"เราไม่ได้ตั้งเป้าแค่การเพิ่มจำนวนสาขา แต่เรามุ่งหวังที่จะเติบโตไปพร้อมกับพาร์ทเนอร์แฟรนไชส์และพนักงานทุกคนอย่างยั่งยืน" บริษัท ระบุ
ในปี 2026 นี้ GUGU Chicken พร้อมเดินหน้าตามเป้าหมายสร้างยอดขายรวมกว่า 500 ล้านบาท และขยายแฟรนไชส์เพิ่มอีก 10 สาขา เพื่อส่งมอบรสชาติความอร่อยแบบเกาหลีแท้ๆ ให้เข้าถึงลูกค้าทั่วประเทศ