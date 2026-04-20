สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ จับมือ SC มอบรางวัลบ้านเดี่ยวสุดหรู “Boulevard Tuscany ชะอำ–หัวหิน” สร้างความประทับใจเหนือระดับแก่ลูกค้าต่อเนื่อง

สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ เดสติเนชั่นชั้นนำใจกลางกรุงเทพฯ ที่ครองใจลูกค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เดินหน้าส่งมอบประสบการณ์เหนือความคาดหมายอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสร้างสรรค์แคมเปญการตลาดและสิทธิประโยชน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในทุกมิติ โดยผนึกกำลังกับ SC มอบรางวัลใหญ่จากแคมเปญพิเศษ “The Magical Celebration 2026” ได้แก่ บ้านเดี่ยว
สุดหรูจากโครงการ Boulevard Tuscany ชะอำ–หัวหิน มูลค่า 10.99 ล้านบาท เพื่อแทนคำขอบคุณแก่ลูกค้าคนสำคัญ และตอกย้ำความมุ่งมั่นในการรังสรรค์ประสบการณ์ที่มีคุณค่าและน่าประทับใจ ที่แตกต่างในทุกมิติ
โอกาสนี้ ธณพร ตันติยานนท์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าวันสยาม ร่วมด้วย ณัฏฐกิตติ์
ศิริรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและนวัตกรรม บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC ร่วมถ่ายภาพและแสดงความยินดี พร้อมมอบรางวัลให้แก่ วิชิต เหมือนมยุรฉัตร ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลบ้านเดี่ยวโครงการ Boulevard Tuscany ชะอำ–หัวหิน ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความยินดีและความประทับใจ

การมอบรางวัลครั้งนี้สะท้อนบทบาทของทั้ง 3 ศูนย์ฯในการเป็นมากกว่าศูนย์การค้า แต่คือจุดหมายปลายทางแห่งแรงบันดาลใจและประสบการณ์ที่แตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ โดย สยามพารากอน ยืนหยัดในฐานะ Global Destination ที่รวบรวมที่สุดของความลักชัวรีและประสบการณ์ระดับเวิลด์คลาส, สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์และสร้างแรงบันดาลใจอย่างไม่สิ้นสุดในฐานะ The Ideaopolis, และ สยามดิสคัฟเวอรี่ พื้นที่แห่งการค้นพบตัวตนและความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบที่แตกต่างอย่างมีสไตล์ ภายใต้แนวคิด The Exploratorium

ความร่วมมือครั้งนี้จึงไม่เพียงมอบรางวัลแห่งความโชคดีให้แก่ลูกค้า แต่ยังสะท้อนถึงแนวทางการสร้างคุณค่าร่วมกันของพันธมิตรที่เข้าใจไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภครุ่นใหม่ และพร้อมส่งต่อประสบการณ์ที่มีความหมาย ครอบคลุมทั้งความสุข ความเอ็กซ์คลูซีฟ และคุณภาพชีวิตที่เหนือระดับ และไม่เคยหยุดพัฒนาและพร้อมมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าอยู่เสมอ





