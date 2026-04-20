SCGCชี้เรือขนส่งวัตถุดิบลำแรกผ่านช่องแคบฮอร์มุซแล้ว ส่วนอีก1ลำยังคงติดค้างอยู่

เอสซีจี เคมิคอลส์เผยยังคงมีเรือขนส่งวัตถุดิบ(แนฟทา)ค้างอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซอีก 1ลำ หลังเรือขนส่งวัตถุดิบลำแรกได้ผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างปลอดภัยพร้อมเร่งปรับกลยุทธ์ต่อเนื่อง
นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC เปิดเผยถึงสถานการณ์การจัดหาวัตถุดิบเพื่อผลิตเม็ดพลาสติกว่า ล่าสุดเรือขนส่งวัตถุดิบ (แนฟทา) จำนวน 1 ลำ จากทั้งหมด 2 ลำ ซึ่งติดค้างอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซได้เดินทางออกมาอย่างปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยภายหลังจากการเจรจาของรัฐบาลไทย ซึ่งบริษัทฯ ขอขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศ สถานทูตอิหร่านประจำประเทศไทย รัฐบาลสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และรัฐสุลต่านโอมาน รวมทั้งภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างสูงสำหรับความช่วยเหลือและการสนับสนุนอย่างดียิ่งในครั้งนี้
สำหรับเรือขนส่งวัตถุดิบลำที่ 2 นั้น ขณะนี้ บริษัทเดินเรือกำลังประเมินสถานการณ์ เนื่องจากในพื้นที่ยังมีความอ่อนไหว ทั้งนี้ หวังว่าช่องแคบฮอร์มุซจะสามารถเปิดได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงมีความผันผวนและไม่แน่นอน ซึ่งSCGC ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเร่งปรับกลยุทธ์เพื่อรับมืออย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการเร่งจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอื่น ๆ การบริหารจัดการวัตถุดิบและการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเน้นตลาดในประเทศ ซึ่งจะช่วยลดภาวะการตึงตัวของเม็ดพลาสติกในประเทศไทย พร้อมทั้งบรรเทาผลกระทบต่อลูกค้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตลอดห่วงโซ่อุปทาน