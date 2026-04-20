CPF คว้า 6 รางวัล TPM Awards 2025 ตอกย้ำมาตรฐานระดับโลก

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF และ บริษัท ซี.พี.เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น คว้า 6 รางวัลระดับโลก จากเวที TPM Awards 2025 จัดโดยสถาบัน Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) ประเทศญี่ปุ่น สะท้อนความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการการผลิตตามมาตรฐานสากล โดยในปี 2025 มีองค์กรจาก 16 ประเทศ รวม 83 บริษัท เข้ารับการประเมิน ภายใต้กระบวนการประเมินมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก
โดยปีนี้ โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกปักธงชัย คว้ารางวัลสูงสุดระดับ “Special Award” ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นเป็นเลิศในทุกมิติ ตอกย้ำความเป็นองค์กรต้นแบบด้านเกษตรอุตสาหกรรม ที่สามารถยกระดับประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และสร้างคุณค่าให้แก่สังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชนอย่างยั่งยืน
พิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ เกียวโต อินเตอร์เนชันแนล คอนเฟอเรนซ์ เซ็นเตอร์ ประเทศญี่ปุ่น โดยมี นายบุญเสริม เจริญวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ด้านบริหารกระบวนการธุรกิจอาหารสัตว์บก นางสาวสลิลรัตน์ พงษ์พานิช ผู้อำนวยการอาวุโส ธุรกิจอาหารสำเร็จรูป CPF และ นายวิรัตน์ บัวแย้ม รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซี.พี.เวียดนาม เป็นผู้แทนรับรางวัล
นายบุญเสริม เจริญวัฒน์ กล่าวว่า CPF ได้นำระบบ Total Productive Maintenance (TPM) มาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับกระบวนการผลิต โดยให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ความสำเร็จครั้งนี้ไม่เพียงเป็นความภาคภูมิใจขององค์กร แต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสร้างความปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพ และส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพระดับสากลสู่ผู้บริโภคทั่วโลก
สำหรับรางวัลที่ได้รับในปีนี้ รวมทั้งสิ้น 6 รางวัล ดังนี้
* Special Award for TPM Achievement ได้แก่ โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกปักธงชัย จ.นครราชสีมา
* Award for Excellence in Consistent TPM Commitment ได้แก่
* โรงงานอาหารสัตว์บกท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
* โรงงานอาหารสำเร็จรูป จ.สระบุรี
* Binh Dinh Feed Mill ซี.พี.เวียดนาม
* Hai Duong Factory ซี.พี.เวียดนาม
* Award for TPM Excellence ได้แก่ โรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก
ทั้งนี้ TPM Awards เป็นเวทีระดับนานาชาติที่มีเกณฑ์การประเมินเข้มข้น โดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น (TPM Assessor) พิจารณา 5 ด้านหลัก ได้แก่ การบริหารจัดการโรงงาน ระบบและกระบวนการ บุคลากร ผลลัพธ์ และการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ
ในช่วงปี 2015–2022 กลุ่ม CPF ได้รับรางวัล TPM อย่างต่อเนื่อง รวม 25 รางวัล ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการผลิตอาหารที่มีมาตรฐานระดับสากลอย่างยั่งยืน