NIVEA เปิดตัว NIVEA Derma Control ยกระดับการดูแลผิวใต้วงแขน จบครบ คล้ำ–เหี่ยว–ตุ่ม ในหนึ่งเดียว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นีเวีย ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านสกินแคร์ระดับโลก เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวใต้วงแขน เปิดตัว “NIVEA Derma Control” ยกระดับการดูแลจากผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย (ดีโอโดแรนต์) แบบเดิม สู่สกินแคร์ดูแลใต้วงแขนอย่างเต็มรูปแบบ ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่มองหาการดูแลผิวอย่างครอบคลุม ทั้งประสิทธิภาพและสุขภาพผิวในระยะยาว

“ผิวใต้วงแขน” เป็นบริเวณที่บอบบางและเผชิญปัจจัยกระตุ้นหลากหลาย ทั้งความอับชื้นจากต่อมเหงื่อ การเสียดสีจากการเคลื่อนไหว รวมถึงการระคายเคืองจากการโกนหรือแว็กซ์ ซึ่งล้วนเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาผิวคล้ำจากการอักเสบ ทำให้ผิวไม่เรียบเนียน รวมถึงการสูญเสียความยืดหยุ่นจนเกิดความเหี่ยวย่น นีเวียจึงพัฒนาโซลูชันที่เข้าไปดูแล “ต้นเหตุของปัญหา” มากกว่าการแก้ไขเพียงปลายเหตุ


เภสัชกรหญิง วราพร ลิขิตจรรยากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “นีเวียมุ่งส่งมอบผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่มีคุณภาพเหนือระดับ ควบคู่กับประสิทธิภาพที่พิสูจน์ได้จริง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เราเป็นผู้นำในตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลผิว และเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวใต้วงแขนอันดับ 1 ในประเทศไทย ปัจจุบัน ผู้บริโภคไม่ได้คาดหวังเพียงการระงับกลิ่นกายหรือควบคุมเหงื่ออีกต่อไป แต่ต้องการการดูแลผิวใต้วงแขนอย่างลึกซึ้ง ในฐานะ ‘ผิว’ ที่ควรได้รับการบำรุงไม่ต่างจากผิวส่วนอื่นของร่างกาย ด้วยแนวคิดนี้ NIVEA Derma Control จึงถูกพัฒนาขึ้นในฐานะผลิตภัณฑ์ดูแลผิวสำหรับใต้วงแขนในหลายมิติ ทั้งช่วยจัดการปัญหาใต้วงแขนหมองคล้ำ รอยพับเหี่ยวย่น และปัญหาผิวไม่เรียบเนียนได้ในหนึ่งเดียว”

จุดเด่นของ NIVEA Derma Control อยู่ที่การผสานพลังของไมโครไฮยาลูรอนและวิตามินคอมเพล็กซ์ ซึ่งประกอบด้วยวิตามินซี น้ำมันอะโวคาโด และสารสกัดจากชะเอมเทศ เพื่อฟื้นบำรุงผิวใต้วงแขนอย่างครอบคลุมในหลายมิติ โดยไมโครไฮยาลูรอนช่วยเติมเต็มและกักเก็บความชุ่มชื้น ให้ผิวดูอิ่มฟูและเรียบเนียน วิตามินซีช่วยลดเลือนความหมองคล้ำและปรับสีผิวให้ดูสม่ำเสมอ ขณะที่น้ำมันอะโวคาโดและสารสกัดจากชะเอมเทศช่วยลดการระคายเคือง เสริมเกราะป้องกันผิว และฟื้นฟูผิวให้กลับมาดูสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สามารถจัดการปัญหาใต้วงแขนหมองคล้ำ รอยพับเหี่ยวย่น และปัญหาผิวไม่เรียบเนียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพในหนึ่งเดียว พร้อมมอบการปกป้องยาวนานสูงสุด 72 ชั่วโมง


นอกจากนี้ นีเวียยังพัฒนาผลิตภัณฑ์ NIVEA Derma Control ให้ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค ผ่าน 3 สูตรหลัก ได้แก่ สูตรไบรท์ รีแพร์ ที่เน้นการฟื้นฟูความกระจ่างใสและความเรียบเนียนของผิว สูตรรีสโตร์ ที่โดดเด่นด้านการปลอบประโลมและลดการระคายเคืองของผิว และสูตรดีเฟนด์ ที่ช่วยดูแลให้ผิวดูเฟิร์ม กระชับ และสุขภาพดีขึ้นในระยะยาว สะท้อนให้เห็นว่า NIVEA Derma Control ไม่ได้เป็นเพียงผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายทั่วไป แต่เป็นโซลูชันการดูแลผิวใต้วงแขนที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์สภาพผิวและไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างของผู้บริโภคในแต่ละคนอย่างแท้จริง




เพื่อถ่ายทอดแนวคิดสกินแคร์ดูแลใต้วงแขนอย่างเต็มรูปแบบ นีเวียได้จัดงาน “NIVEA Derma Control Skin Lab” เพื่อมอบประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านการดูแลผิวใต้วงแขนเสมือนการดูแลผิวหน้า ภายในงานประกอบด้วย 4 โซนประสบการณ์ ได้แก่ มุมถ่ายภาพที่สะท้อนภาพลักษณ์ความมั่นใจของผิวใต้วงแขน โซน Derma Control Skin Lab ที่อธิบายการทำงานของไมโครไฮยาลูรอนและวิตามินคอมเพล็กซ์อย่างเข้าใจง่าย โซน Underarm Skin Scan ที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ตรวจวิเคราะห์สภาพผิวใต้วงแขน พร้อมรับคำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม และโซน Testing Station ที่ให้ทดลองสัมผัสกลิ่นหอมของผลิตภัณฑ์ ซึ่งถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันในระดับน้ำหอม




นอกจากนี้ ยังมีช่วงเสวนาให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณ ได้แก่ เภสัชกรหญิง ปภัชญา ศรีสุข และแพทย์หญิงอรุณี ทองอัครนิโรจน์ รวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์จริงจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ สะท้อนผลลัพธ์ด้านความกระจ่างใส ความเรียบเนียน และสุขภาพผิวที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยมีอินฟลูเอนเซอร์และ KOL เข้าร่วมงานกว่า 250 คน

ที่ผ่านมา กลุ่มผลิตภัณฑ์ NIVEA Derma Control ได้เปิดตัวในประเทศไทยและได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภค โดยสามารถขยายฐานผู้ใช้ใหม่ รวมถึงได้รับการยืนยันด้านประสิทธิภาพในเรื่องความกระจ่างใส ความเรียบเนียน และสุขภาพผิวที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงทิศทางของแบรนด์ในการขับเคลื่อนตลาด จากผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การใช้งานพื้นฐาน สู่โซลูชันการดูแลผิวที่ตอบโจทย์ทั้งความงามและความมั่นใจในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง
