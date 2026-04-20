สรุป10 วัน”สงกรานต์”ยอดใช้รถสาธารณะ 24.4 ล้านคน ลดลงจากปีก่อนกว่า 2% ปริมาณจราจรผ่านถนนสายหลัก 9.7 ล้านคัน

“คมนาคม” สรุปภาพรวมการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 สะสม 10 วัน (10-19 เม.ย.69) มีประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะมากกว่า 24.4 ล้านคน ปริมาณจราจรถนน 12 สายหลัก 9.7 ล้านคัน สูงกว่าปีก่อนเกือบ 3% โครงข่ายคมนาคมมีอุบัติเหตุ 1,500 ครั้ง ลดลง 11%
วันที่ 20 เมษายน 2569 กระทรวงคมนาคม โดยศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม (ศปภ.คค.) ได้รายงานสรุปการเดินทางบนโครงข่ายคมนาคม ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 (วันที่ 10 - 19 เมษายน 2569) สะสม 10 วัน พบว่า ระบบขนส่งสาธารณะทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ รวม 24,470,323 คน ลดลง ร้อยละ 2.15 เมื่อเปรียบเทียบกับวันที่ 11 - 20 เมษายน 2568 โดยการเดินทางภายในประเทศ มีการใช้บริการระบบรางสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 44 แยกแต่ละภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง : ทางอากาศ (ขาเข้า) 456,179 คน ภาคใต้ : ทางราง 303,933 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ทางถนน 324,137 คน ภาคเหนือ : ทางถนน 180,410 คน และภาคตะวันออก : ทางถนน 192,332 คน ขณะที่การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ (ถนน ราง น้ำ อากาศ) รวม 2,335,792 คน
ส่วนการจราจรเข้า - ออก กรุงเทพฯ บนทางหลวงสายหลัก 12 เส้นทาง มีปริมาณจราจร 9,717,416 คัน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.89 ส่วนการเดินทางภายในกรุงเทพฯ บนทางด่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย มีปริมาณ 11,994,132 คัน ลดลงร้อยละ 8.66
สำหรับสถิติอุบัติเหตุบนโครงข่ายของกระทรวงคมนาคม สะสม 10 วัน ได้แก่ ทางถนน เกิดอุบัติเหตุรวม 1,493 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 217 คน ผู้บาดเจ็บ 1,628 คน สาเหตุสูงสุดมาจากขับรถเร็วเกินอัตรากำหนด 969 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 65 ยานพาหนะที่เกิดเหตุสูงสุด คือ รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ รวม767 คัน บริเวณที่เกิดเหตุสูงสุด คือ ทางตรงไม่มีความลาดชัน 1,031 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 69 จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด คือ น่าน 12 คน และจังหวัดที่เกิดเหตุสูงสุด คือ กรุงเทพฯ รวม 81 ครั้ง
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปี 2568 จำนวนอุบัติเหตุลดลงร้อยละ 11 ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 ผู้บาดเจ็บลดลงร้อยละ 0.3 ระบบทางราง เกิดอุบัติเหตุ 7 ครั้ง (รถไฟชนสัตว์ 6 ครั้ง และรถไฟชนคนเดินเท้า 1 ครั้ง) โดยไม่มีผู้โดยสารเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ ส่วนทางอากาศและทางน้ำ ไม่เกิดอุบัติเหตุ
สำหรับการตรวจความพร้อมของระบบขนส่งสาธารณะของกระทรวงคมนาคม ได้แก่
รถโดยสารสาธารณะ ณ จุดตรวจ จุดพักรถ และจุดจอด 222 แห่ง ตรวจรถ 159,276 คัน พบบกพร่อง 33 คัน สั่งแก้ไข 31 คัน และสั่งเปลี่ยน 2 คัน ตรวจผู้ปฏิบัติงาน 159,276 คน ไม่พบแอลกอฮอล์หรือสิ่งเสพติด แต่ใช้ใบอนุญาตผิดประเภท 1 คน
รถไฟ ได้ตรวจผู้ปฏิบัติงาน 1,290 คน พบแอลกอฮอล์ 1 คน และสั่งเปลี่ยน 1 คน
การตรวจท่าเรือ/แพ รวม 172 แห่ง ได้แก่ ตรวจเรือ 8,118 ลำ บกพร่อง 13 ลำ และสั่งแไข 13 ลำ และตรวจผู้ปฏิบัติงาน 11,198 คน ไม่พบแอลกอฮอล์หรือสิ่งเสพติด
ทั้งนี้ ตลอด 10 วันของแผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ของกระทรวงคมนาคม (ระหว่างวันที่ 10 - 19 เมษายน 2569) พบว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ มีการอำนวยความสะดวกและการให้บริการสนับสนุนการเดินทางของประชาชนอย่างเต็มที่และเป็นไปตามแผนฯ อย่างเคร่งครัด ในภาพรวมการเดินทางยังคงมีผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะไม่พบผู้โดยสารตกค้าง สะท้อนถึงประชาชนมีการวางแผนการเดินทางที่ดี โดยการทยอยเดินทางกลับล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 16 - 17 เม.ย. ที่ผ่านมา ส่งผลให้ไม่เกิดความแออัดสะสมในระบบขนส่งสาธารณะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์