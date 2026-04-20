สร้างเครือข่าย เปิดประตูสู่โอกาส กับ แมริออท บอนวอย อีเวนต์ ในประเทศไทย ด้วยโรงแรมและรีสอร์ตราว 70 แห่งทั่วประเทศ พร้อมสถานที่จัดงานที่โดดเด่นนับร้อย แมริออท บอนวอย ช่วยเชื่อมโยงผู้คน แนวคิด และประสบการณ์ เพื่อยกระดับทุกการประชุมและอีเวนต์ทั่วไทย
กรุงเทพฯ ประเทศไทย: 20 เมษายน พ.ศ. 2569 – แมริออท บอนวอย โปรแกรมสะสมคะแนนและแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวจากแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล (Marriott International) ที่ได้รับรางวัลมาแล้วมากมาย พอร์ตโฟลิโอของโรงแรมชั้นนำมากกว่า 30 แบรนด์ระดับโลก ขอเชิญนักวางแผนการประชุมและจัดงานอีเวนต์ ร่วมสร้างเครือข่ายที่มีความหมาย และอีเวนต์ทางธุรกิจที่ทรงพลังทั่วประเทศไทย ด้วยการผสานสถานที่จัดงานมาตรฐานสากล เทคโนโลยีล้ำสมัย และประสบการณ์ท้องถิ่นอันโดดเด่น ผ่านกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านการประชุมและอีเวนต์อย่างครบวงจรของแมริออท
ด้วยโรงแรมและรีสอร์ตกว่า 70 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุม 18 แบรนด์ที่มีเอกลักษณ์ ตั้งแต่กลุ่มโรงแรมระดับซีเล็กต์เซอร์วิส (Select‑Service) ไปจนถึงโรงแรมระดับลักชัวรี (Luxury) แมริออท บอนวอย มอบทางเลือกที่หลากหลายสำหรับการจัดประชุมและอีเวนต์ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมองค์กรขนาดใหญ่ งานเลี้ยงกาล่าดินเนอร์ การประชุมผู้บริหาร โปรแกรมท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การฝึกอบรม ไปจนถึงกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีในทีม โดยนักวางแผนสามารถเลือกใช้สถานที่จัดงานได้อย่างหลากหลาย ตั้งแต่ห้องบอลรูมสุดหรู ห้องประชุมดีไซน์ร่วมสมัย สถานที่ริมชายหาด ไปจนถึงจุดหมายปลายทางทางวัฒนธรรมที่เปี่ยมด้วยเสน่ห์ ซึ่งทุกแห่งล้วนสะท้อนอัตลักษณ์ของพื้นที่ได้อย่างชัดเจน
จุดหมายปลายทางที่หลากหลาย เปิดทุกความเป็นไปได้ทั่วประเทศไทย
ในกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงที่มีชีวิตชีวาของประเทศไทย แมริออท บอนวอย นำเสนอโรงแรมมากกว่า 30 แห่ง พร้อมสถานที่จัดประชุมและอีเวนต์ที่หลากหลายและครบครัน แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค (Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park) ถือเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านการประชุมและนิทรรศการ (ไมซ์ – MICE) ชั้นนำของเมือง โดดเด่นด้วยห้องจัดงาน 36 ห้อง รวมถึงห้องบอลรูมขนาดใหญ่ 3 ห้อง และพูลเฮาส์ในบรรยากาศสไตล์เรสซิเดนเชียล ขณะที่รอยัล ออคิด เชอราตัน ริเวอร์ไซด์ โฮเทล กรุงเทพฯ (Royal Orchid Sheraton Riverside Hotel Bangkok) มอบบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่โดดเด่น เหมาะสำหรับการจัดงานที่น่าประทับใจ
แบงค็อก แมริออท โฮเทล เดอะ สุรวงศ์ (Bangkok Marriott Hotel The Surawongse) ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจประวัติศาสตร์ของกรุงเทพฯ พร้อมพื้นที่จัดงานร่วมสมัย ห้องบอลรูมระบบจอภาพแอลอีดี (LED) และสวนสวยสำหรับการจัดประชุมและอีเวนต์ที่สร้างความประทับใจ
เรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ (Renaissance Bangkok Ratchaprasong) ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางย่านราชประสงค์ นำเสนอพื้นที่จัดงานที่เดินทางสะดวก เหมาะสำหรับการประชุมระดับองค์กรและระดับภูมิภาค ขณะที่ เดอะ ริทซ์‑คาร์ลตัน, กรุงเทพฯ (The Ritz Carlton Bangkok) ยกระดับอีเวนต์ระดับไฮเอนด์ด้วยสถานที่จัดงานสุดหรู 9 แห่ง รวมถึงห้องบอลรูมที่สามารถชื่นชมทัศนียภาพของสวนลุมพินี
นอกตัวเมืองกรุงเทพฯ พัทยา แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา (Pattaya Marriott Resort and Spa) นำเสนอสถานที่จัดประชุมริมทะเลที่ผสานการทำงานเข้ากับการพักผ่อนได้อย่างลงตัวบนหาดจอมเทียน ขณะที่ระยอง แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา (Rayong Marriott Resort & Spa) มอบบรรยากาศชายหาดอันเงียบสงบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโปรแกรมส่งเสริมการขาย การสัมมนา และการประชุมนอกสถานที่
บนชายฝั่งอันดามัน เจดับบลิว แมริออท เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา (JW Marriott Khao Lak Resort & Spa) ถ่ายทอดการประชุมให้เป็นเสมือนการเดินทางที่มีความหมาย โดยได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ วัฒนธรรม และประสบการณ์ที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงและคุณภาพชีวิตของผู้เข้าร่วมงาน ขณะที่ เขาหลัก แมริออท บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา (Khao Lak Marriott Beach Resort & Spa) นำเสนอพื้นที่จัดงานภายในอาคารที่ทันสมัย รวมถึงห้อง อันดามัน บอลรูม ซึ่งเป็นหนึ่งในห้องบอลรูมที่ใหม่ที่สุดในพื้นที่ และโดดเด่นด้วยจอ LED ที่ใหญ่ที่สุดในเขาหลัก นอกจากนี้ รีสอร์ตยังมีพื้นที่ริมชายหาด ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดงานที่มอบประสบการณ์อันน่าประทับใจและสร้างแรงบันดาลใจ
ในจังหวัดภูเก็ต นักวางแผนสามารถจัดอีเวนต์ที่โดดเด่นได้ที่โฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตอง บีช รีสอร์ท(Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort) ซึ่งเป็นที่ตั้งของห้องบอลรูมอคารา แกรนด์ (Akara Grand Ballroom) พร้อมวิวหาดป่าตอง หรือสัมผัสมิติทางวัฒนธรรมที่คอร์ทยาร์ด บาย แมริออท ภูเก็ต ทาวน์ (Courtyard by Marriott Phuket Town) กับห้องจัดงานอเนกประสงค์ 10 แห่งในย่านเมืองเก่า
ภาคเหนือของประเทศไทยมอบฉากหลังอันงดงามด้วยวัฒนธรรมและธรรมชาติ เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท (Le Méridien Chiang Rai Resort) นำเสนอพื้นที่จัดงานทั้งในร่มและกลางแจ้งท่ามกลางบรรยากาศริมแม่น้ำกก ขณะที่ เชียงใหม่ แมริออท โฮเทล (Chiang Mai Marriott Hotel) มีพื้นที่จัดงานอเนกประสงค์ทั้งหมด 22 ห้อง รวมถึงห้องพลายบอลรูมที่มอบประสบการณ์แบบสมจริง (immersive), ห้องสุเทพ ฮอลล์ และห้องแกรนด์บอลรูม ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการประชุมและนิทรรศการขนาดใหญ่
เพิ่มคุณค่าให้ทุกอีเวนต์ด้วย แมริอออท บอนวอย
ด้วย แมริออท บอนวอย อีเวนต์ นักวางแผนสามารถสะสมคะแนนจากทุกการประชุม การจองแบบกลุ่ม และการจัดเลี้ยงที่เข้าเงื่อนไข เพื่อนำไปแลกรับห้องพักฟรี ประสบการณ์สุดพิเศษ และสิทธิประโยชน์ด้านการเดินทางทั่วโลก โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญประจำโรงแรมคอยให้การดูแลอย่างใกล้ชิด ภายใต้แนวทางการทำงานเชิงที่ปรึกษา พร้อมเปิดกว้างในการทำงานร่วมกับเอเจนซีและพันธมิตรด้านความคิดสร้างสรรค์ตามความต้องการ
เปิดทุกความเป็นไปได้แห่งการเชื่อมต่อกับ แมริออท บอนวอย อีเวนต์ ในประเทศไทย
นักวางแผนการประชุมสามารถได้รับประสบการณ์ที่คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นกับข้อเสนอ กรุ๊ปและงานจัดเลี้ยง สำหรับลูกค้าองค์กร ปี พ.ศ. 2569 (2026 APEC Group & Catering offer): “สร้างเครือข่าย เปิดประตูสู่โอกาส” (Where Connections Create Possibilities) ซึ่งออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการจัดงานที่สร้างแรงบันดาลใจและผลลัพธ์ที่ยั่งยืน เปิดให้จองตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 30 กันยายน พ.ศ. 2569 และสามารถจัดงานได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2569 ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมประเทศจีนแผ่นดินใหญ่)
ผู้ที่จองโดยตรงผ่านระบบเรสลิงก์ ของแมริออท (Marriott ResLink) จะได้รับคะแนนสะสมโบนัสเมื่อทำสัญญา ระบบบริหารจัดการรายชื่อห้องพักที่สะดวก และการสมัครสมาชิกที่รวดเร็ว พร้อมรับ คะแนนแมริออท บอนวอยเป็นสองเท่า สำหรับทุกอีเวนต์ที่เข้าเกณฑ์ สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมอาจรวมถึงห้องพักฟรี เครดิตอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนลดค่าใช้จ่ายรวมของงาน และแพ็กเกจระบบภาพและเสียงที่อัปเกรด เพื่อให้นักวางแผนสามารถออกแบบอีเวนต์ได้ตรงตามเป้าหมายอย่างแท้จริง
สิทธิพิเศษสำหรับการจองตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569 และจัดงานภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2569 สำหรับสัญญาที่มีมูลค่ามากกว่า 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ
•รับคะแนนแมริออท บอนวอย สามเท่า สำหรับการจองแบบกลุ่มพร้อมการจัดเลี้ยง การจองเฉพาะห้องพักแบบกลุ่ม หรือการจัดเลี้ยงอย่างเดียว
•รับส่วนลด 10% จากค่าใช้จ่ายรวมของงาน สำหรับการจองเฉพาะห้องพักแบบกลุ่ม
•รับส่วนลด 10% สำหรับห้องพัก และ 5% สำหรับการจัดเลี้ยง สำหรับการจองแบบกลุ่มพร้อมการจัดเลี้ยง
