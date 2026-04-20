อัปเดตไซต์ก่อสร้าง "พระราม 2" ทล.เร่ง M82 จบใน ส.ค.นี้ คืนผิวจราจรเปิดวิ่งต่อเนื่องจาก "บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว"

กรมทางหลวงขึงแผนสร้างมอเตอร์เวย์ M82 ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ภาพรวมคืบหน้า 95% เร่งติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างทางหลัก คาดเสร็จใน ส.ค.นี้ เหลือส่วนแลมป์ พร้อมเปิดวิ่งต่อเนื่องจากบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ชี้ชะตาปิดจ็อบ "พระราม 2" ที่ต่างระดับบางขุนเทียน งานทางด่วน "พระราม 3-ดาวคะนอง" สัญญา 1 เหลือติดตั้งชิ้นส่วนสะพานอีก 21 ช่วงเสา ส่วนสัญญา 3 จุดคานถล่มอาจล่าช้าไปปลายปี แต่ไม่ได้อยู่บนแนวถนนพระราม 2
นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ทล.มีแผนงานเร่งรัดโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ M82 ทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ช่วง เอกชัย-บ้านแพ้ว ที่ยังเหลืออีก 4 ตอน (สัญญา) จากทั้งหมด 10 ตอน ซึ่งหลังจากหยุดงานก่อสร้างชั่วคราวเพื่อคืนผิวจราจรบนถนนพระราม 2 ทั้งทิศทางขาเข้าและขาออกเพื่อใช้สัญจรได้อย่างคล่องตัวและปลอดภัยสูงสุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 โดยตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2569 เป็นต้นไปจะเริ่มทำการปิดเบี่ยงจราจร บริเวณ กม.26 และ กม.30+500 เฉพาะช่วงเวลากลางวัน ตั้งแต่เวลา 05.00-20.00 น. เพื่อดำเนินงานในขั้นตอนการยกติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างทางยกระดับของทางหลักในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จ โดยตั้งเป้า คืนผิวจราจรช่องทางหลักให้ได้ก่อนช่วงวันเปิดภาคเรียน หรือประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2569
ทั้งนี้ การก่อสร้างงานโยธาของมอเตอร์เวย์ M82 ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว เดิมตั้งเป้าจะแล้วเสร็จในเดือน เม.ย. 2569 แต่เนื่องจากเกิดเหตุเครน LG ของโครงการตอนที่ 7 หล่่นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2569 จึงมีคำสั่งหยุดการก่อสร้างเพื่อแก้ปัญหา รวมถึงตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักรและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยสูงสุด ทำให้ต้องเลื่อนแผนงานออกไปประมาณ 3 เดือน โดยประเมินว่าในเดือน ส.ค. 2569 งานโยธาในเส้นทางหลักจะก่อสร้างเสร็จ และเปิดให้สัญจรได้ทั้งหมด ซึ่งจะทำให้ใช้บริการ M82 ได้ตลอดเส้นทาง ตั้งแต่ช่วงต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย-บ้านแพ้ว ทั้งนี้จะยังไม่รวมส่วนของแลมป์ทางขึ้นลงที่จะเร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.-ต.ค. 2569
รายงานข่าวแจ้งว่า โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 (M82) ทางยกระดับพระราม 2 (บางขุนเทียน-เอกชัย-บ้านแพ้ว) มีระยะทางรวม 24.6 กม. แบ่งการก่อสร้างงานโยธาแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 (บางขุนเทียน-เอกชัย) ระยะทาง 8.2 กม. มีจำนวน 3 ตอน ซึ่งปัจจุบันก่อสร้างเสร็จแล้ว ช่วงที่ 2 (เอกชัย-บ้านแพ้ว) ระยะทาง 16.4 กม. มีจำนวน 10 ตอน ผลงานถึงเดือน มี.ค. 2569 คืบหน้ารวม 95.786% (ล่าช้า 0.429%) มีรายละเอียดดังนี้
ตอน 1 ระยะทาง 2.17 กิโลเมตร ผู้รับจ้าง บริษัท อุดมศักดิ์เชียงใหม่ จำกัด มูลค่างาน 1,757 ล้านบาท ผลงาน 100%
ตอน 2 ระยะทาง 2.19 กิโลเมตร ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า กรุงธน-ไทย มูลค่างาน 1,861 ล้านบาท บาท ผลงาน100%
ตอน 3 ระยะทาง 1.06 กิโลเมตร ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า วีเอ็น มูลค่างาน 1,910 ล้านบาท ผลงาน 100%
ตอน 4 ระยะทาง 1.26 กิโลเมตร ผู้รับจ้าง บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ จำกัด มูลค่างาน 1,876 ล้านบาท ผลงาน 81.208%
ตอน 5 ระยะทาง 1.66 กิโลเมตร ผู้รับจ้าง บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด มูลค่างาน 1,903 ล้านบาท ผลงาน 97.177%
ตอน 6 ระยะทาง 1.10 กิโลเมตร ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า ยูเอ็น-เอเอสไอ มูลค่างาน 1,865 ล้านบาท ผลงาน 90.577%
ตอน 7 ระยะทาง 1.43 กิโลเมตร พร้อมสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน มูลค่างาน 1,868 ล้านบาท ผู้รับจ้าง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผลงาน 89.417%
ตอน 8 ระยะทาง 2.15 กิโลเมตร ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า ซีซีเอสพี-เดอะซีอีซี มูลค่างาน 1,910 ล้านบาท ผลงาน 100%
ตอน 9 ระยะทาง 2.14 กิโลเมตร ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า ซีเอ็มซี-ทีบีทีซี มูลค่างาน 1,859 ล้านบาท ผลงาน 100%
ตอน 10 ระยะทาง 1.13 กิโลเมตร ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า เอส.เค. มูลค่างาน 1,946 ล้านบาท ผลงาน 100%
สำหรับการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) มอเตอร์เวย์ M82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว อยู่ระหว่างการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โดยมีเอกชนยื่นซองประมูล 2 ราย คือ 1. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM และ 2. บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT ร่วมกับบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STEC คาดเริ่มก่อสร้างต้นปี 70 แล้วเสร็จ ปลายปี 71
@ชี้ชะตาปิดจ็อบ "พระราม 2" ได้เมื่อไร อยู่ที่ทางด่วนพระราม 3-ดาวคะนอง สัญญา 1 จุดเชื่อมต่างระดับบางขุนเทียน
รายงานข่าวแจ้งว่า นอกจากโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ M82 แล้ว บนถนนพระราม 2 ยังมีโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ซึ่งมีโครงสร้างอยู่บนแนวเกาะกลางถนนพระราม 2 จำนวน 2 สัญญา คือ สัญญาที่ 1 ต่างระดับบางขุนเทียน-เซ็นทรัลพระราม 2 (กม.13+000 ถึง กม.6+600 ระยะทางรวม 6.4 กม. มีกิจการร่วมค้ายูเอ็น-ซีซี (ประกอบด้วย บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น ร่วมกับ บมจ.ซีวิลเอนจีเนียริง) เป็นผู้รับจ้าง วงเงิน 7,350 ล้านบาท ณ เดือน มี.ค. 2569 ผลงานคืบหน้า 94.80% เร็วกว่าแผน 0.16% ปัจจุบันเหลืองานโครงสร้างคานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องสำเร็จรูปและคานขวางสำเร็จรูป และงานติดตั้งชิ้นส่วนสะพานประมาณ 21 ช่วงเสา บริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน ซึ่งถือเป็นจุดที่ยากที่สุด โดยจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จในเดือน ส.ค.-ก.ย. 2569 เพื่อให้สอดคล้องกับงานก่อสร้างมอเตอร์เวย์ M82
อีกสัญญาที่ก่อสร้างบนถนนพระราม 2 คือ สัญญาที่ 2 ตั้งแต่ กม.6+600 (ช่วงเซ็นทรัลพระราม 2-โรงพยาบาลบางปะกอก 9) ระยะทางรวมประมาณ 5.3 กม. มีกลุ่มไชน่าฮาร์เบอร์ฯ-ทิพากร-บุรีรัมย์ธงชัยก่อสร้าง เป็นผู้ก่อสร้าง วงเงินโครงการ 6,440 ล้านบาท ปัจจุบันงานเสร็จเกือบ 100% เหลือการเก็บรายละเอียดขั้นสุดท้าย โดยสามารถคืนผิวจราจรบนนถนนพระราม 2 ได้ตลอดแนวแล้ว
ทั้งนี้ โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนฯ ด้านตะวันตก มีงานโยธาทั้งหมด 4 สัญญา โดยสัญญาที่ 4 ทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจรและก่อสร้างสะพานขึง (Cable-Stayed Bridge) ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเสร็จ 100% และเปิดให้สัญจรแล้ว
ส่วนงานสัญญา 3 จากโรงพยาบาลบางปะกอก 9-ด่านดาวคะนอง ก่อสร้างคร่อมตามแนวทางพิเศษเฉลิมมหานครช่วงดาวคะนอง-สุขสวัสดิ์-ราษฎร์บูรณะ ระยะทาง 5 กม. มีกิจการร่วมค้า ไอทีดี-วีซีบี (ประกอบด้วย บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลล๊อปเมนต์ ร่วมกับ บจ.วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง) เป็นผู้ก่อสร้าง วงเงิน 7,359.3 ล้านบาท ณ เดือน มี.ค. 2569 ผลงานคืบหน้า 90.06% ช้ากว่าแผน 8.04%
อยู่ระหว่างก่อสร้างโครงสร้างคานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องสำเร็จรูปและคานขวางสำเร็จรูป และงานติดตั้งชิ้นส่วนสะพานโครงสร้างคานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องสำเร็จรูป โดยจุดที่ยากและมีความซับซ้อน คือบริเวณหน้าด่านดาวคะนองเนื่องจากคานขวางมีความยาวพิเศษ และเป็นจุดที่เคยเกิดเหตุคานถล่มจึงต้องมีแผนงานก่อสร้างและแผนปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างรัดกุม โดยตามแผนงานการก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในปี 2569 ทั้งนี้ แนวเส้นทางของสัญญา 3 เบี่ยงออกไปจากถนนพระราม 2 ดังนั้นแนวทางด่วนพระราม 3-ดาวคะนอง จึงเหลือเพียงสัญญา 1 ที่มีผลกระทบต่อถนนพระราม 2