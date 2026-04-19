Yoguruto บุกช่องทางรีเทล ยก “ชีสทาร์ต” ขายใน CJ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เป็นที่ฮือฮาอีกแล้ว สำหรับ โยเกิร์ตแบรนด์ไทยอย่าง Yoguruto (โยกุรุโตะ) แบรนด์โยเกิร์ตสดปั่นชื่อดัง ที่เพิ่งเปิดเผยความร่วมมือคร้ังใหม่กับ CJ MORE ร้านค้าปลีกที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกับ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง เพื่อรุกตลาดเบเกอรีอย่างเต็มตัว โดยเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่วางจำหน่ายเฉพาะในร้าน CJ MORE ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา

สินค้าดังกล่าวคือ "ชีสทาร์ตสตรอว์เบอร์รีโยเกิร์ต" (Strawberry Yogurt Cheese Tart เป็นชีสทาร์ตเนื้อ เนียนนุ่มที่ผสมผสานความหวานมันของครีมชีสเข้ากับความเปรี้ยวละมุนของโยเกิร์ตสดอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ ด้านในสอดไส้ซอสสตรอว์เบอร์รี และมีแยมสตรอว์เบอร์รีแยกมาให้ราดเพิ่ม ราคา: 45 บาทโดยมีจุดจำหน่ายตคือ ร้าน CJ MORE ทุกสาขา (รวมกว่า 1,700 สาขาทั่วประเทศ)

การจับมือกันระหว่าง Yoguruto และ CJ MORE ถือเป็นกลยุทธ์แบบ Win-Win ที่ผสานจุดแข็งของ "แบรนด์เครื่องดื่มยอดฮิต" เข้ากับ "ช่องทางค้าปลีกที่เข้าถึงชุมชน" โดยมีผลดีต่อทั้งสองฝ่าย ดังนี้

การจับมือกันครั้งนี้ถือเป็นการขยับตัวครั้งสำคัญของ Yoguruto ในหลายมิติ:
. ผลดีต่อ Yoguruto (เจ้าของแบรนด์สินค้า)
• การขยายฐานลูกค้าเข้าสู่ระดับชุมชน: จากเดิมที่ Yoguruto มักตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าหรือย่านใจกลางเมือง การเข้าสู่ CJ MORE ช่วยให้แบรนด์เข้าถึงกลุ่ม "Mass" ในระดับหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศได้ทันที
• การทดลองสินค้าใหม่ (New Product Category): เป็นโอกาสในการขยายไลน์สินค้าจากเครื่องดื่มโยเกิร์ตปั่น มาสู่กลุ่ม Bakery & Snack ซึ่งมีอายุการเก็บรักษานานกว่าและจัดการขนส่งได้ง่ายกว่า (Scalability)
• การสร้าง Brand Awareness: โลโก้และชื่อเสียงของ Yoguruto จะถูกพบเห็นผ่านสายตาลูกค้า CJ MORE นับล้านคนต่อวัน ช่วยสร้างความคุ้นเคยให้กับแบรนด์แม้ในพื้นที่ที่ยังไม่มีสาขาหน้าร้านตั้งอยู่

ผลดีต่อ CJ MORE (ช่องทางจำหน่าย)
• การสร้างภาพลักษณ์ความทันสมัย (Trendy Destination): การนำแบรนด์ที่เป็นกระแสในโซเชียลอย่าง Yoguruto เข้ามาขาย ช่วยดึงดูดกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นและคนวัยทำงาน (Gen Z & Millennials) ให้เดินเข้าร้าน CJ MORE มากขึ้น
• ความแตกต่างจากคู่แข่ง (Exclusivity): การมีสินค้า Exclusive ที่หาซื้อที่อื่นไม่ได้ สร้าง "จุดขายเฉพาะตัว" (Unique Selling Point) ให้กับโซน Bao Cafe หรือมุมเบเกอรีของ CJ MORE เหนือกว่าร้านสะดวกซื้อคู่แข่ง
• เพิ่มยอดขายต่อบิล (Basket Size): สินค้ากลุ่มเบเกอรีพรีเมียมในราคาที่จับต้องได้มักเป็นสินค้าที่ซื้อง่าย (Impulse Buying) ซึ่งช่วยเพิ่มยอดขายรวมต่อการเข้าใช้บริการหนึ่งครั้งได้เป็นอย่างดี

สำหรับแบรนด์Yoguruto ของบริษัท โยคุ กรุ๊ป จำกัด มีรายได้ 3 ปีย้อนหลังเติบโตต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2565 รายได้ 21.9 ล้านบาท ขาดทุน 4.66 ล้านบาท แต่ปี 2566 รายได้ 58.11 ล้านบาท กำไร 68,672 บาท ส่วนปี 2567 รายได้ 127 ล้านบาท กำไร 19.98 ล้านบาท