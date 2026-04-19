Yoguruto บุกช่องทางรีเทล ยก “ชีสทาร์ต” ขายใน CJ

เป็นที่ฮือฮาอีกแล้ว สำหรับ โยเกิร์ตแบรนด์ไทยอย่าง Yoguruto (โยกุรุโตะ) แบรนด์โยเกิร์ตสดปั่นชื่อดัง ที่เพิ่งเปิดเผยความร่วมมือคร้ังใหม่กับ CJ MORE ร้านค้าปลีกที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกับ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง เพื่อรุกตลาดเบเกอรีอย่างเต็มตัว โดยเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่วางจำหน่ายเฉพาะในร้าน CJ MORE ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา
สินค้าดังกล่าวคือ "ชีสทาร์ตสตรอว์เบอร์รีโยเกิร์ต" (Strawberry Yogurt Cheese Tart เป็นชีสทาร์ตเนื้อ เนียนนุ่มที่ผสมผสานความหวานมันของครีมชีสเข้ากับความเปรี้ยวละมุนของโยเกิร์ตสดอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ ด้านในสอดไส้ซอสสตรอว์เบอร์รี และมีแยมสตรอว์เบอร์รีแยกมาให้ราดเพิ่ม ราคา: 45 บาทโดยมีจุดจำหน่ายตคือ ร้าน CJ MORE ทุกสาขา (รวมกว่า 1,700 สาขาทั่วประเทศ)
การจับมือกันระหว่าง Yoguruto และ CJ MORE ถือเป็นกลยุทธ์แบบ Win-Win ที่ผสานจุดแข็งของ "แบรนด์เครื่องดื่มยอดฮิต" เข้ากับ "ช่องทางค้าปลีกที่เข้าถึงชุมชน" โดยมีผลดีต่อทั้งสองฝ่าย ดังนี้
การจับมือกันครั้งนี้ถือเป็นการขยับตัวครั้งสำคัญของ Yoguruto ในหลายมิติ:
. ผลดีต่อ Yoguruto (เจ้าของแบรนด์สินค้า)
• การขยายฐานลูกค้าเข้าสู่ระดับชุมชน: จากเดิมที่ Yoguruto มักตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าหรือย่านใจกลางเมือง การเข้าสู่ CJ MORE ช่วยให้แบรนด์เข้าถึงกลุ่ม "Mass" ในระดับหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศได้ทันที
• การทดลองสินค้าใหม่ (New Product Category): เป็นโอกาสในการขยายไลน์สินค้าจากเครื่องดื่มโยเกิร์ตปั่น มาสู่กลุ่ม Bakery & Snack ซึ่งมีอายุการเก็บรักษานานกว่าและจัดการขนส่งได้ง่ายกว่า (Scalability)
• การสร้าง Brand Awareness: โลโก้และชื่อเสียงของ Yoguruto จะถูกพบเห็นผ่านสายตาลูกค้า CJ MORE นับล้านคนต่อวัน ช่วยสร้างความคุ้นเคยให้กับแบรนด์แม้ในพื้นที่ที่ยังไม่มีสาขาหน้าร้านตั้งอยู่
ผลดีต่อ CJ MORE (ช่องทางจำหน่าย)
• การสร้างภาพลักษณ์ความทันสมัย (Trendy Destination): การนำแบรนด์ที่เป็นกระแสในโซเชียลอย่าง Yoguruto เข้ามาขาย ช่วยดึงดูดกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นและคนวัยทำงาน (Gen Z & Millennials) ให้เดินเข้าร้าน CJ MORE มากขึ้น
• ความแตกต่างจากคู่แข่ง (Exclusivity): การมีสินค้า Exclusive ที่หาซื้อที่อื่นไม่ได้ สร้าง "จุดขายเฉพาะตัว" (Unique Selling Point) ให้กับโซน Bao Cafe หรือมุมเบเกอรีของ CJ MORE เหนือกว่าร้านสะดวกซื้อคู่แข่ง
• เพิ่มยอดขายต่อบิล (Basket Size): สินค้ากลุ่มเบเกอรีพรีเมียมในราคาที่จับต้องได้มักเป็นสินค้าที่ซื้อง่าย (Impulse Buying) ซึ่งช่วยเพิ่มยอดขายรวมต่อการเข้าใช้บริการหนึ่งครั้งได้เป็นอย่างดี
สำหรับแบรนด์Yoguruto ของบริษัท โยคุ กรุ๊ป จำกัด มีรายได้ 3 ปีย้อนหลังเติบโตต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2565 รายได้ 21.9 ล้านบาท ขาดทุน 4.66 ล้านบาท แต่ปี 2566 รายได้ 58.11 ล้านบาท กำไร 68,672 บาท ส่วนปี 2567 รายได้ 127 ล้านบาท กำไร 19.98 ล้านบาท
