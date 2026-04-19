“ซินเนอร์จี้”ญี่ปุ่นยกร้านTAYUTO รุกตลาดอุด้งสเปเชียลตี้ฟู้ดในไทย

ผู้จัดการรายวัน 360 – ร้านอาหารญี่ปุ่นยังทยอยเข้าไทยต่อเนื่อง “ซินเนอร์จี้” เครือข่ายเชนญี่ปุ่นกว่า 15 แบรนด์ รวมมากกว่า 50 สาขา ในญี่ปุ่น ยกแบรนด์ TAYUTO ร้านอุด้ง รุกตลาดสเปเชียลตี้สโตร์ ร้านเฉพาะทางในไทย นำร่องที่เซ็นทรัลเวิลด์
นายคาสึยะ โมโนเบะ (Mr. Kazuya Monobe) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเนอร์จี้ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจอาหารที่เชี่ยวชาญด้านเส้นอุด้งและโซบะกว่า 50 สาขา ครอบคลุมเมืองสำคัญอย่างโตเกียวและเกียวโต เปิดเผยว่า ทางบริษัท ซินเนอร์จี้ ซึ่งมีตนเองเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจ มีความสนใจที่จะขยายธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นมายังประเทศไทย เพราะมองว่า ไทยเป็นตลาดที่มีศักยภาพอย่างมาก
“ประเทศไทย เป็นตลาดที่น่าสนใจ สำหรับธุรกิจอาหารที่คนไทยเปิดกว้างยอมรับของใหม่ๆอย่างมาก สังเกตได้ว่ามีอาหารแทบจะทุกชาติเข้ามาเปิดบริการในไทย และได้รับการตอบรับอย่างดี โดยเฉพาะอาหารญี่ปุ่นที่ถือได้ว่าเป็นลำดับต้นๆที่คนไทยคุ้นเคยกันมานาน อีกทั้งไทยมีความพร้อมทั้งในเรื่องของกำลังซื้อ วัตถุดิบอาหารต่างๆ นักท่องเที่ยวก็มีจำนวนมาก การเปิดรับอาหารที่หลากหลาย การมีศูนย์การค้าจำนวนมากเป็นทำเลที่สามารถเปิดร้านได้ง่ายแม้จะต้องรอจังหวะ” นายคาสึยะ กล่าว
สำหรับตลาดอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทย ถือเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพการเติบโตในระยะยาว โดยข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) ระบุว่า ในปี 2025 ประเทศไทยมีร้านอาหารญี่ปุ่นรวมมากกว่า 5,700 แห่ง ซึ่งสะท้อนถึงความนิยมของผู้บริโภคไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มเมนูเส้นที่กำลังได้รับความสนใจ หนึ่งในเมนูที่น่าจับตามองคือ “อุด้ง” ซึ่งกำลังสร้างแรงดึงดูดให้กับผู้บริโภคยุคใหม่ที่มองหามากกว่าความอร่อย แม้ว่าตลาดจะมีการแข่งขันสูง แต่แบรนด์ที่สามารถสื่อสารคอนเซ็ปต์ได้อย่างชัดเจน และนำเสนอความแตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ ยังคงสามารถครองใจผู้บริโภคและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดทางซินเนอร์จี้ได้นำแบรนด์ TAYUTO เป็นอาหารอุด้ง เข้ามารุกตลาดเมืองไทย โดยถือเป็นการออกนอกประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกของแบรนด์นี้ด้วย บริษัทเป็นผู้ลงทุนเอง ไม่ได้ขายแฟรนไชส์ เปิดสาขาแรกที่ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมา และตั้งเป้าหมายที่จะเปิดรวมเป็น 5 สาขาให้ได้ภายใน 3 ปี เน้นตลาดกรุงเทพเป็นหลัก แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักด้วยว่า มีพื้นที่และทำเลดีๆเหมาะสมหรือไม่ในการเปิดร้าน
แม้ว่าจะมาเปิดในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าที่ควร เกิดภาวะสงครามตะวันออกกลาง ทำให้ต้นทุนวัตถุดิบ และการดำเนินงาน สูงขึ้นแน่นอน แต่ คาสึยะ ก็มั่นใจว่าจะสามารถดำเนินไปได้อย่างดี เนื่องจากมีระบบการบริหารจัดการที่ดี และการวางแผนด้านวัตถุดิบอย่างเรียบร้อยแล้ว
อย่างไรก็ตาม เขายอมรับว่า แม้ที่ญี่ปุ่นจะมีร้าน Udon Tayuto เพียงสาขาเดียวที่เปิดที่สนามบินนานาชาตินาริตะ เม่ือปี 2566 เพราะเป็นโมเดลแบบสเปเชียลตี้หรือร้านเฉพาะทางคือ เน้นการขายอุด้งเป็นหลัก แต่ในส่วนร้านอาหารแบรนด์อื่นในเครือก็มีเมนูอุด้งบริการด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของบริษัทและได้รับการตอบรับอย่างดีไม่แพ้แบรนด์อาหารอื่นในเครือ
โดยUdon Tayuto ชู 3 จุดเด่นสะท้อนตัวตนของแบรนด์ ได้แก่ The Noodle – เส้นอุด้งสด พัฒนาด้วยเทคนิคเฉพาะ ให้สัมผัสเหนียวนุ่มอย่างลงตัว, The Dashi – น้ำซุปเคี่ยวอย่างพิถีพิถัน ให้รสชาติกลมกล่อมลุ่มลึกและ The Balance – การผสานรสชาติแบบต้นตำรับเข้ากับมุมมองร่วมสมัย พร้อมนำเสนอ 5 เมนูไฮไลต์ ได้แก่ Premium Mentaiko Butter Cream Udon, Sukiyaki Beef Udon, Tempura Udon, Tempura Curry Udon และ Carbonara Udon with Bacon Soft-Boiled Egg
ในอนาคตหากมีโอกาสก็มีแผนนำแบรนด์อื่นเข้าเปิดตลาดในไทย เช่น Kyoto Yakiniku Suzuki (เกียวโต ยาคินิกุ ซูซูกิ) แบรนด์ร้านปิ้งย่างญี่ปุ่นชื่อดังในเกียวโตที่เปิดให้บริการมายาวนานกว่า 4 ปี เพราะมองว่าตลาดปิ้งย่างในไทยก็มีการเติบโตที่ดี
ปัจจุบัน บริษัท ซินเนอร์จี้ จำกัด ดำเนินธุรกิจร้านอาหารกว่า 50 แห่งในหัวเมืองใหญ่ทั่วญี่ปุ่น โดยเน้นการสร้างสรรค์ร้านอาหารในรูปแบบเฉพาะทาง (Specialty Store) ที่เปี่ยมด้วยเอกลักษณ์ ซึ่งแบ่งเป็นแบรนด์ร้านย่อย ๆ ในเครือทั้งหมด 15 แบรนด์ อาทิ Ishizuki (อิชิซึกิ) แบรนด์ร้านโซบะระดับพรีเมียมแบรนด์แรกของบริษัทฯ , Udon Tayuto (อุด้ง ทายูโตะ) แบรนด์อุด้งเฉพาะทางที่โดดเด่นด้วยเส้นสดทำมือและการเคี่ยวน้ำซุปแบบต้นตำรั, Kyoto Yakiniku Suzuki (เกียวโต ยาคินิกุ ซูซูกิ) แบรนด์ร้านปิ้งย่างญี่ปุ่นชื่อดังในเกียวโตที่เปิดให้บริการมายาวนานกว่า 4 ปี, Tonkatsu Ito (ทงคัตสึ อิโตะ) แบรนด์ร้านหมูทอดตำรับญี่ปุ่น เป็นต้น
ทางบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าเปิดสาขาเพิ่มในประเทศญี่ปุ่นอีก 8 แห่งภายใน 1 ปีข้างหน้า มีการเติบโตของรายได้เฉลี่ย 15% ต่อปี ควบคู่ไปกับการเติบโตในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศเวียดนาม ที่กำลังจะเปิดสาขาที่ 3 ภายใต้แบรนด์ Tonkatsu Ito ในช่วงปลายเดือนเมษายน 2569 นี้
เวียดนามก็เป็นอีกหนึ่งตลาดที่ซินเนอร์จี้ให้่ความสนใจอย่างมาก และเป็นตลาดแรกที่บริษัทเข้าไปลงทุนก่อนหน้านี้ แต่ไม่ได้นำแบรนด์อุด้งไปเปิด โดยแบรนด์แรกที่เปิดที่่เวียดนามคือ GONTAN ส่วนแบรนด์ที่สองเป็นสไตล์บุฟเฟ่ต์ ชื่อ GONTAN BUFFET และเตรียมเปิดแบรนด์ Tonkatsu Ito ปลายเดือนเมษายนนี้