รถไฟ KIHA 40 / 48 ติดแอร์พร้อมบริการ 20 เม.ย.นี้”ดอนเมือง – อยุธยา” เชื่อมสายสีแดงค่าตั๋ว 30-50 บาท

รถไฟ KIHA 40 / 48 ดีเซลติดแอร์จากญี่ปุ่น 6 คัน พร้อมให้บริการ 20 เม.ย.69 “ ดอนเมือง - อยุธยา - ดอนเมือง”เฉพาะจันทร์ -ศุกร์ ค่าตั๋ว 30-50 บาท ฟีดเดอร์เชื่อมสีแดง และ สนามบินดอนเมือง เผยปรับปรุงเสร็จทั้ง 20 คัน ในปี 70
วันที่ 19 เม.ย.2569 นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) นำสื่อมวลชนร่วมทดสอบเดินรถเสมือนจริงขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศ KIHA 40 และ KIHA 48 ซึ่งได้รับมอบจากบริษัท East Japan Railway Company (JR East) ประเทศญี่ปุ่น ก่อนที่จะมีการเปิดให้บริการทดลองในรูปแบบ Feeder เส้นทาง ดอนเมือง - พระนครศรีอยุธยา - ดอนเมือง ในวันที่ 20 เมษายน - 31 ตุลาคม 2569
โดยจะเปิดให้บริการในวันจันทร์ - วันศุกร์ ไป - กลับ รวม 6 ขบวนต่อวัน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ค่าโดยสาร 30 -50 บาท โดยมีจุดหยุดรับส่งผู้โดยสาร จำนวน 8 สถานี และที่หยุดรถ 1 แห่ง ประกอบด้วย สถานีดอนเมือง สถานีรังสิต สถานีเชียงราก ที่หยุดรถมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถานีเชียงรากน้อย สถานีคลองพุทรา สถานีบางปะอิน สถานีบ้านโพ สถานีอยุธยา
สำหรับรถดีเซลราง KIHA 40 และ KIHA 48 รฟท.ได้รับบริจาค จากบริษัทรถไฟญี่ปุ่น จำนวน 20 คัน ปลดระวางเมื่อปี 2566 โดย KIHA 40 มีจำนวน 68 ที่นั่ง ส่วน KIHA 48 มีจำนวน 82 ที่นั่ง ไม่รวมผู้โดยสารยืน เบาะนั่งปรับเอนไม่ได้ เหมาะกับเส้นทางระยะสั้น
ปัจจุบันดำเนินการปรับปรุงเสร็จแล้ว 6 คัน โดยภายในปลายปี 2569 จะปรับปรุงเสร็จอีก 6 คัน และอีก 8 คัน เสร็จปี 2570 โดยมีค่าปรับปรุงเฉลี่ยคันละประมาณ 1.08 ล้านบาท
“การปรับปรุงรถดีเซลราง KIHA จากญี่ปุ่นดำเนินการโดยศูนย์ซ่อมรถดีเซลรางมักกะสัน ของรฟท.โดยทำการปรับขนาดเพลาล้อให้เข้ากับมาตรฐานรางของประเทศไทยที่ความกว้าง 1 เมตร เปลี่ยนเบาะที่นั่ง ทำสี ปรับระบบห้องส้วม และระบบปรับอากาศ เพื่อให้เข้ากับอากาศประเทศไทย เป็นต้น”
อย่างไรก็ตามรถดีเซลราง KIHA มีปัญหาในการให้บริการกรณีสถานีรถไฟที่ชานชลาเป็นชานต่ำ เนื่องจากตัวรถมีระดับสูงกว่าระดับชานชลาประมาณ 80 ซม. จึงต้องใช้บันไดเสริมจึงอาจไม่สะดวกและไม่คล่องตัวในการให้บริการบ้าง ส่วนสถานีที่ชานชลาเป็นชานสูง ไม่มีปัญหา
นายอนันต์ กล่าวว่า ในช่วงให้บริการทดลองในรูปแบบ Feeder เส้นทางดอนเมือง-อยุธยา-ดอนเมือง วันละ 6 ขบวน (ขบวนละ 3 คัน) ตามจำนวนรถที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ 6 คัน เชื่อมโยงการเดินทาง เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการเดินทาง รองรับทั้งผู้โดยสารประจำและนักท่องเที่ยว ทั้งนี้จะมีการเก็บข้อมูล การให้บริการเพื่อนำมาปรับปรุงต่อไป