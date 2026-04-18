4NOLOGUE สร้างปรากฏการณ์คนล้นถนนรางน้ำ! ยกระดับ “SUPERFLUID 2026 PRESENTED BY KING POWER” สู่เทศกาลดนตรีสงกรานต์ระดับโลก สะเทือนใจกลางกรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ – 4NOLOGUE สร้างปรากฏการณ์ความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ กับการเนรมิตเทศกาลสงกรานต์รูปแบบใหม่ผ่าน “SUPERFLUID 2026 PRESENTED BY KING POWER” ภายใต้ความร่วมมือกับ King Power ในงาน “อภิมหาสงกรานต์รางน้ำ THE JOY OF THAI ตะลุยสุข สนุกไทย” ระหว่างวันที่ 9 – 14 เมษายน 2569 ณ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตอกย้ำความเป็นแลนด์มาร์กสงกรานต์ใจกลางเมืองอย่างแท้จริง
ตลอด 6 วันของการจัดงาน พื้นที่รางน้ำถูกเติมเต็มด้วยผู้เข้าร่วมงานจำนวนมหาศาล สร้างบรรยากาศคึกคักตั้งแต่วันเปิดงานจนถึงวันสุดท้าย โดยเฉพาะช่วงเทศกาลดนตรี “SUPERFLUID” ระหว่างวันที่ 11 – 13 เมษายน ที่กลายเป็นช่วงพีคของเทศกาล ด้วยภาพของผู้ชมที่หลั่งไหลเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความสำเร็จของการยกระดับสงกรานต์ไทยสู่รูปแบบ Music & Water Festival ระดับสากล
หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สร้างแรงดึงดูดให้กับงาน คือการรวมตัวของศิลปินแถวหน้าของไทย ไม่ว่าจะเป็น เจฟ ซาเตอร์, อาโป ณัฐวิญญ์, เจมีไนน์ – โฟร์ท,
ปอนด์ – ภูวินทร์, จิมมี่ – ซี และศิลปินกลุ่ม LYKN TRINITY PIXXIE PROXIE PERSES และศิลปินรับเชิญจากประเทศญี่ปุ่น รวมกันกว่า 60 ชีวิต ที่ร่วมกันสร้างสีสันและพลังบนเวทีได้อย่างโดดเด่น พร้อมเรียกเสียงตอบรับอย่างล้นหลามจากแฟนคลับที่เข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่นในแต่ละวัน
นอกจากไลน์อัพศิลปินแล้ว การออกแบบประสบการณ์ของงานยังถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จสำคัญ ด้วยพื้นที่เล่นน้ำที่ขยายใหญ่ขึ้นกว่าเดิมถึง 2 เท่า ผสานกับเวทีการแสดงดนตรีสด และกิจกรรมยอดนิยมอย่างแรนดอมแดนซ์ ที่สามารถดึงดูดกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้อย่างชัดเจน พร้อมสร้างบรรยากาศเทศกาลที่ผู้เข้าร่วมสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่
ความสำเร็จของ “SUPERFLUID 2026 PRESENTED BY KING POWER” ในครั้งนี้ ไม่เพียงสะท้อนถึงศักยภาพของ 4NOLOGUE ในการสร้างสรรค์เทศกาลบันเทิงขนาดใหญ่ แต่ยังเป็นอีกก้าวสำคัญของการผลักดันวัฒนธรรมไทยในรูปแบบร่วมสมัยสู่เวทีโลก ผ่านการผสานดนตรี ศิลปิน วัฒนธรรม และประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ
อีกทั้งยังตอกย้ำบทบาทของงาน “อภิมหาสงกรานต์รางน้ำ” ให้กลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางหลักของเทศกาลสงกรานต์ในกรุงเทพฯ ที่สามารถสร้างทั้งมูลค่าทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และภาพลักษณ์ของประเทศไทยในระดับนานาชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม
“SUPERFLUID 2026 PRESENTED BY KING POWER” จึงไม่ใช่เพียงความสำเร็จของอีเวนต์หนึ่งงาน แต่คือการสร้างมาตรฐานใหม่ของเทศกาลสงกรานต์ไทย ที่พร้อมก้าวสู่เวทีโลกอย่างเต็มรูปแบบ