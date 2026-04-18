4NOLOGUE สร้างปรากฏการณ์คนล้นถนนรางน้ำ! ยกระดับ "SUPERFLUID 2026 PRESENTED BY KING POWER" สู่เทศกาลดนตรีสงกรานต์ระดับโลก

4NOLOGUE สร้างปรากฏการณ์คนล้นถนนรางน้ำ! ยกระดับ “SUPERFLUID 2026 PRESENTED BY KING POWER” สู่เทศกาลดนตรีสงกรานต์ระดับโลก สะเทือนใจกลางกรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ – 4NOLOGUE สร้างปรากฏการณ์ความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ กับการเนรมิตเทศกาลสงกรานต์รูปแบบใหม่ผ่าน “SUPERFLUID 2026 PRESENTED BY KING POWER” ภายใต้ความร่วมมือกับ King Power ในงาน “อภิมหาสงกรานต์รางน้ำ THE JOY OF THAI ตะลุยสุข สนุกไทย” ระหว่างวันที่ 9 – 14 เมษายน 2569 ณ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตอกย้ำความเป็นแลนด์มาร์กสงกรานต์ใจกลางเมืองอย่างแท้จริง

ตลอด 6 วันของการจัดงาน พื้นที่รางน้ำถูกเติมเต็มด้วยผู้เข้าร่วมงานจำนวนมหาศาล สร้างบรรยากาศคึกคักตั้งแต่วันเปิดงานจนถึงวันสุดท้าย โดยเฉพาะช่วงเทศกาลดนตรี “SUPERFLUID” ระหว่างวันที่ 11 – 13 เมษายน ที่กลายเป็นช่วงพีคของเทศกาล ด้วยภาพของผู้ชมที่หลั่งไหลเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความสำเร็จของการยกระดับสงกรานต์ไทยสู่รูปแบบ Music & Water Festival ระดับสากล

หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สร้างแรงดึงดูดให้กับงาน คือการรวมตัวของศิลปินแถวหน้าของไทย ไม่ว่าจะเป็น เจฟ ซาเตอร์, อาโป ณัฐวิญญ์, เจมีไนน์ – โฟร์ท,
ปอนด์ – ภูวินทร์, จิมมี่ – ซี และศิลปินกลุ่ม LYKN TRINITY PIXXIE PROXIE PERSES และศิลปินรับเชิญจากประเทศญี่ปุ่น รวมกันกว่า 60 ชีวิต ที่ร่วมกันสร้างสีสันและพลังบนเวทีได้อย่างโดดเด่น พร้อมเรียกเสียงตอบรับอย่างล้นหลามจากแฟนคลับที่เข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่นในแต่ละวัน

นอกจากไลน์อัพศิลปินแล้ว การออกแบบประสบการณ์ของงานยังถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จสำคัญ ด้วยพื้นที่เล่นน้ำที่ขยายใหญ่ขึ้นกว่าเดิมถึง 2 เท่า ผสานกับเวทีการแสดงดนตรีสด และกิจกรรมยอดนิยมอย่างแรนดอมแดนซ์ ที่สามารถดึงดูดกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้อย่างชัดเจน พร้อมสร้างบรรยากาศเทศกาลที่ผู้เข้าร่วมสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่

ความสำเร็จของ “SUPERFLUID 2026 PRESENTED BY KING POWER” ในครั้งนี้ ไม่เพียงสะท้อนถึงศักยภาพของ 4NOLOGUE ในการสร้างสรรค์เทศกาลบันเทิงขนาดใหญ่ แต่ยังเป็นอีกก้าวสำคัญของการผลักดันวัฒนธรรมไทยในรูปแบบร่วมสมัยสู่เวทีโลก ผ่านการผสานดนตรี ศิลปิน วัฒนธรรม และประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ

อีกทั้งยังตอกย้ำบทบาทของงาน “อภิมหาสงกรานต์รางน้ำ” ให้กลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางหลักของเทศกาลสงกรานต์ในกรุงเทพฯ ที่สามารถสร้างทั้งมูลค่าทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และภาพลักษณ์ของประเทศไทยในระดับนานาชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม

“SUPERFLUID 2026 PRESENTED BY KING POWER” จึงไม่ใช่เพียงความสำเร็จของอีเวนต์หนึ่งงาน แต่คือการสร้างมาตรฐานใหม่ของเทศกาลสงกรานต์ไทย ที่พร้อมก้าวสู่เวทีโลกอย่างเต็มรูปแบบ














4NOLOGUE สร้างปรากฏการณ์คนล้นถนนรางน้ำ! ยกระดับ “SUPERFLUID 2026 PRESENTED BY KING POWER” สู่เทศกาลดนตรีสงกรานต์ระดับโลก
4NOLOGUE สร้างปรากฏการณ์คนล้นถนนรางน้ำ! ยกระดับ “SUPERFLUID 2026 PRESENTED BY KING POWER” สู่เทศกาลดนตรีสงกรานต์ระดับโลก
4NOLOGUE สร้างปรากฏการณ์คนล้นถนนรางน้ำ! ยกระดับ “SUPERFLUID 2026 PRESENTED BY KING POWER” สู่เทศกาลดนตรีสงกรานต์ระดับโลก
4NOLOGUE สร้างปรากฏการณ์คนล้นถนนรางน้ำ! ยกระดับ “SUPERFLUID 2026 PRESENTED BY KING POWER” สู่เทศกาลดนตรีสงกรานต์ระดับโลก
4NOLOGUE สร้างปรากฏการณ์คนล้นถนนรางน้ำ! ยกระดับ “SUPERFLUID 2026 PRESENTED BY KING POWER” สู่เทศกาลดนตรีสงกรานต์ระดับโลก
