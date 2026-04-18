ยอดใช้ระบบราง 1.22 ล้านคน ทำงานวันที่ 2 หลังหยุดสงกรานต์ คาดบางส่วนยังทยอยกลับช่วงสุดสัปดาห์

ขร. เผยยอดผู้ใช้ระบบรางวันศุกร์ทะลุ 1.22 ล้านคน-เที่ยว กำชับ รฟท. เสริมความพร้อมรับขากลับสุดสัปดาห์ พร้อมเร่งเคลียร์เหตุที่ชานชาลาสถานีนครราชสีมา
นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยว่า ภาพรวมการเดินทางด้วยระบบรางประจำวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569 ซึ่งเป็น “วันทำงานที่สองหลังเทศกาลวันหยุดยาว” และเป็นวันที่แปดของแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ของกระทรวงคมนาคม (ระหว่างวันที่ 10–19 เมษายน 2569) ประชาชนเดินทางแบบกระจายตัว เนื่องจากเป็นช่วงรอยต่อก่อนเข้าสู่วันหยุดสุดสัปดาห์ บางส่วนยังมีการลาหนุดต่อเนื่อง ประกอบกับสถานศึกษายังอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน โดยระบบรางมีผู้โดยสาร รวมทั้งสิ้น 1,227,707 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 16.14)
โดยรถไฟระหว่างเมือง (รฟท.) มีผู้ใช้บริการรวม 83,338 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 7.86) แบ่งเป็นผู้โดยสารขาเข้า 46,669 คน-เที่ยว และขาออก 36,669 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 36,570 คน-เที่ยว และเชิงสังคม 46,768 คน-เที่ยว) โดยปริมาณผู้โดยสารที่ต่ำกว่าประมาณการ คาดว่ามาจากการที่ประชาชนบางส่วนเลือกชะลอการเดินทางเพื่อรอเดินทางกลับในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์) แทน ทั้งนี้ รฟท. ยังคงจัดขบวนรถให้บริการตามปกติอย่างเพียงพอรวม 212 เที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ทยอยเดินทางกลับ มีรายละเอียดผู้ใช้บริการแต่ละสาย ดังนี้
-สายใต้: 29,368 คน-เที่ยว (ขาเข้า 15,733 คน-เที่ยว/ ขาออก 13,635 คน-เที่ยว) รวม 63 ขบวน
-สายตะวันออกเฉียงเหนือ: 22,350 คน-เที่ยว (ขาเข้า 13,358 คน-เที่ยว/ ขาออก 8,992 คน-เที่ยว) รวม 48 ขบวน
- สายเหนือ: 16,364 คน-เที่ยว (ขาเข้า 9,306 คน-เที่ยว / ขาออก 7,058 คน-เที่ยว) รวม 37 ขบวน
-สายตะวันออก: 9,542 คน-เที่ยว (ขาเข้า 5,359 คน-เที่ยว/ ขาออก 4,183 คน-เที่ยว) รวม 22 ขบวน
- สายมหาชัยและสายแม่กลอง: 5,714 คน-เที่ยว (ขาเข้า 2,913 คน-เที่ยว/ ขาออก 2,801 คน-เที่ยว) รวม 42 ขบวน
ส่วน ระบบรถไฟฟ้า มีผู้ใช้บริการรวม 1,144,369 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 16.69) ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการลางานต่อเนื่องในวันศุกร์ เพื่อเชื่อมกับวันหยุดสุดสัปดาห์ ทำให้ปริมาณผู้โดยสารในระบบเบาบางลงกว่าวันทำการปกติ อย่างไรก็ตาม ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเช้าและเย็น ระบบรถไฟฟ้ายังคงทำหน้าที่เป็นทางเลือกหลักในการเดินทางสำหรับกลุ่มคนวัยทำงานที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ โดยมีข้อมูลแต่ละสาย ดังนี้
- สายสีเขียว: 553,665 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 18.58) ให้บริการ 1,275 เที่ยว (สายสุขุมวิท 865 เที่ยว และสายสีลม 410 เที่ยว)
- สายสีน้ำเงิน: 348,221 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 17.68) ให้บริการ 487 เที่ยว (รวมเสริม 16 เที่ยว)
- แอร์พอร์ตลิงก์ ARL: 60,234 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 4.46) ให้บริการ 222 เที่ยว (รวมเสริม 7 เที่ยว)
- สายสีชมพู: 51,574 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 17.14) ให้บริการ 516 เที่ยว (รวมส่วนต่อขยาย 240 เที่ยว ผู้ใช้บริการจำนวน 1,952 คน-เที่ยว)
- สายสีเหลือง: 39,157 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 7.74) ให้บริการ 276 เที่ยว
-สายสีม่วง: 55,135 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 14.77) ให้บริการ 319 เที่ยว (รวมเสริม 1 เที่ยว)
- สายสีแดง: 30,933 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 2.89) ให้บริการ 294 เที่ยว (เส้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์–รังสิต 178 เที่ยว และ ตลิ่งชัน 116 เที่ยว)
- สายสีทอง: 5,450 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 13.49) ให้บริการ 219 เที่ยว
@เกิดเหตุรถไฟชนโค และเผาหญ้าริมทาง รถไฟเสียหาย-ขบวนรถล่าช้า
สำหรับรายงานด้านความปลอดภัยและการเดินรถในวันที่ 17 เม.ย. ที่ผ่านมา ได้รับรายงานเหตุอันตรายจากการเดินรถไฟระหว่างเมือง จำนวน 2 เหตุการณ์ ได้แก่
เวลา 09.48 น. เกิดเหตุขบวนรถสินค้าที่ 518 (อุดรธานี - หินลับ) ชนสัตว์เลี้ยง (โค) บริเวณสถานีหนองน้ำขุ่น – บ้านใหม่สำโรง (จ.นครราชสีมา) ส่งผลให้รถจักรชำรุดและทำให้ขบวนรถโดยสารอื่นล่าช้าจำนวน 3 ขบวน
เวลา 18.10 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้หญ้าข้างทางใกล้แนวรางรถไฟ ระหว่างสถานีหลักช้าง - คลองจันดี (จ.นครศรีธรรมราช) ส่งผลให้ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 84 (ตรัง – กรุงเทพอภิวัฒน์) ต้องหยุดขบวนรถชั่วคราว เพื่อดับไฟเบื้องต้น ทำให้ล่าช้าเพิ่ม 27 นาที
โดยทั้ง 2 เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จากกรณีที่เกิดขึ้น ขร. จึงขอความร่วมมือเกษตรกรโปรดเพิ่มความระมัดระวังในการดูแลสัตว์เลี้ยงไม่ให้พลัดหลงเข้ามาในแนวเขตทาง นอกจากนี้ เนื่องจากช่วงนี้สภาพอากาศค่อนข้างแห้งแล้ง จึงขอความร่วมมือประชาชนและชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณแนวทางรถไฟ ช่วยกันเฝ้าระวังและหลีกเลี่ยงการจุดไฟหรือเผาหญ้าใกล้บริเวณโครงสร้างทาง เพื่อป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยและความสูญเสียที่อาจเกิดกับทรัพย์สินและผู้ใช้บริการ
นอกจากนี้ ยังได้รับรายงานเหตุสุดวิสัยจากสภาพอากาศ เมื่อเวลา 19.00 น. เกิดเหตุพายุฤดูร้อนและลมกระโชกแรงในพื้นที่ จ.นครราชสีมา เป็นเหตุให้หลังคาคลุมชานชาลาสถานีนครราชสีมาพังถล่มลงมากีดขวางทางรถไฟทางที่ 1, 2 และ 3 โดยไม่มีผู้ใดได้รับอันตราย และไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินรถเนื่องจากใช้ทาง 4 และ 5 ได้ตามปกติ และสามารถเร่งขนย้ายเศษวัสดุจนเปิดใช้ทางที่ 1 ได้ตามปกติในเวลา 21.35 น. จากเหตุการณ์ดังกล่าว ขร. ขอส่งความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน ที่ทุ่มเทกำลังเข้าจัดการพื้นที่และแก้ไขสถานการณ์อย่างรวดเร็วและปลอดภัย พร้อมกันนี้ได้กำชับให้ รฟท. เร่งรัดดำเนินการกู้คืนสภาพทางวิ่งที่เหลือ (ทางที่ 2 และ 3) ตลอดจนขอให้เจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด