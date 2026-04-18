คึกคัก!ประมูลเลขทะเบียนสวย“ที่รัก 8888”จบที่ราคา1.56 ล้านบาท กวาดรายได้เข้ากปถ.รวมกว่า 48 ล้านบาท

กรมการขนส่งทางบก เผย!!! ผลการประมูลทะเบียนรถเลขสวยลักษณะพิเศษ ครั้งที่ 13 หมายเลขทะเบียนที่ได้รับความนิยมจากผู้สนใจสูงสุด “ที่รัก 8888” จบสถิติ ที่ราคา 1,560,000 บาท โดยสามารถนำเงินเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ได้มากกว่า 48,330,000 บาท
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.)เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) จัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ ครั้งที่ 13 วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2569 ณ กรมการขนส่งทางบก มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลทางวาจา และประมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tabienrod.com โดยหมายเลขทะเบียนที่ได้รับความนิยมและทำราคาได้สูงสุดคือ “ ที่รัก 8888” จบสถิติที่ราคา “ 1,560,000 ” บาท มีผู้ประมูลร่วมเสนอราคาถึง 3 ครั้ง รองลงมา ได้แก่ หมายเลขทะเบียน “ สิริ 8888 ” ประมูลได้ในราคา “ 1,560,000 ” บาท นอกจากนี้ยังมีหมายเลขทะเบียนอื่นที่ได้รับความนิยมมากเช่นกัน อาทิ “ ตุ้ย 8888 ” ประมูลได้ในราคา “ 1,530,000 ” บาท, “ เสือ 8888 ” ประมูลได้ในราคา “ 1,530,000 ” บาท, “ มงคล 88 ” ประมูลได้ในราคา “ 1,100,000 ” บาท
ทั้งนี้ มียอดเงินรายได้จากการประมูลนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) รวมทั้งสิ้น 48,330,000 บาท โดยผู้ชนะการประมูล จะได้ครอบครองป้ายทะเบียนรถลักษณะพิเศษซึ่งมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร ได้ใช้ป้ายทะเบียนที่มีชื่อหรือความหมายตรงกับความต้องการของตัวเอง ซึ่งใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แผ่นป้ายแตกต่างจากป้ายทะเบียนปกติ ตัวแผ่นป้ายไม่มีรอยดุนและไม่มีขอบ มีลวดลายกราฟิกและสามารถโอนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือโอนเป็นมรดกได้
กรมการขนส่งทางบก โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ได้นำเงินรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ รวมถึงสนับสนุนค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ฯลฯ