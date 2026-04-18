ครั้งแรกและที่เดียวในไทย! Ball & Chain Bangkok Flagship Store แลนด์มาร์กแฟชั่นแห่งใหม่ที่ ‘สยาม ทาคาชิมายะ’ ณ ไอคอนสยาม พร้อมเผยคอลเลกชันสุดคิวท์ Ball & Chain × HELLO KITTY ที่สายสะสมห้ามพลาด
สยาม ทาคาชิมายะ ห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นขนานแท้แห่งเดียวในประเทศไทย ณ ไอคอนสยาม ตอกย้ำความเป็นห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นขนานแท้ ที่มุ่งเน้นการนำเสนอสินค้าและประสบการณ์ใหม่ ให้เป็นสวรรค์สำหรับคนที่รักความเป็นญี่ปุ่นอย่างแท้จริง ร่วมกับ Ball & Chain (บอล แอนด์ เชน) แบรนด์กระเป๋าสุดฮอตที่เปลี่ยนนิยามของ “Shopping Bag” ให้กลายเป็นแฟชั่นไอเท็มระดับโลก จัดงานเปิดตัว Flagship Store แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ณ ชั้น 2 สยาม ทาคาชิมายะ พร้อมสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยคอลเลกชันสุดพิเศษ Ball & Chain × HELLO KITTY ที่เหล่าแฟชั่นนิสต้าและนักสะสมชาวไทยต่างรอคอย
Ball & Chain ก่อตั้งและออกแบบโดยดีไซเนอร์ชื่อดัง คุณมิฮาระ ฮิเดอะกิ (Hideaki Mihara) ผู้มีแนวคิดว่าสิ่งของในชีวิตประจำวันไม่ควรเป็นเพียงของใช้ธรรมดา แต่ควรสะท้อนทั้งความคิดสร้างสรรค์ ไลฟ์สไตล์ และตัวตนของผู้ใช้ แบรนด์จึงตั้งใจยกระดับกระเป๋าช็อปปิงพื้นฐานให้กลายเป็นไอเท็มที่ผู้คนอยากพกพา ใช้งาน และเก็บรักษาไว้ในระยะยาว โดยเน้นการใช้ผ้าโพลีเอสเตอร์เนื้อหนาที่มีความทนทานและกันน้ำได้ดี พร้อมถ่ายทอดงานดีไซน์ผ่าน “งานปัก” (Embroidery) ที่ละเอียดและมีมิติ ทำให้กระเป๋าแต่ละใบมีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่ซ้ำใคร
มิฮาระ ฮิเดอะกิ (Hideaki Mihara) ผู้ก่อตั้งและดีไซเนอร์ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ Ball & Chain กล่าวถึงหัวใจสำคัญของแบรนด์ว่า “เป้าหมายของผมไม่ใช่แค่การสร้างกระเป๋าใบใหม่ แต่คือการเติมเต็มจิตวิญญาณและงานศิลปะลงในสิ่งของที่เราใช้กันทุกวัน ผมตั้งคำถามเสมอว่า ทำไมกระเป๋าช็อปปิงถึงเป็นได้แค่ของใช้ชั่วคราว สำหรับ Ball & Chain เราจึงเลือกถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ผ่านงานปักที่ประณีตและวัสดุที่คงทน เพื่อเปลี่ยน 'ถุงธรรมดา' ให้กลายเป็นแฟชั่นไอเท็มที่มีชีวิต มีตัวตน และเป็นของรักที่ผู้คนอยากจะเก็บรักษาและใช้งานไปตราบนานเท่านาน เพื่อส่งต่อไลฟ์สไตล์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีสไตล์ไปพร้อมกัน”
ไฮไลต์สำคัญที่พลาดไม่ได้คือคอลเลกชัน Ball & Chain × HELLO KITTY ซึ่งเป็นการผนึกกำลังระหว่างงานดีไซน์ร่วมสมัยและคาแรกเตอร์ระดับโลก Ball & Chain ยกระดับกระเป๋าที่มีฟังก์ชันการใช้งาน ให้กลายเป็นแฟชั่นไอเท็ม ผ่าน HELLO KITTY ที่เติบโตมากับผู้คนหลายเจเนอเรชัน และยังเป็นสัญลักษณ์ของความทรงจำ สไตล์ และตัวตนในครั้งนี้มาในแนวคิดที่ต้องการเปลี่ยนกระเป๋าที่ใช้ในชีวิตประจำวันให้กลายเป็นไอเท็มที่สะดุดตาและน่าสะสม โดยมีให้เลือกถึง 9 รูปแบบ สะท้อนคาแรกเตอร์ที่หลากหลายของ Hello Kitty ผ่านงานปักสุดประณีตที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์
นอกจากดีไซน์ที่โดดเด่น Ball & Chain ยังให้ความสำคัญกับฟังก์ชันการใช้งาน ด้วยน้ำหนักที่เบา พับเก็บได้ และเหมาะกับทุกสถานการณ์ ตั้งแต่การใช้งานประจำวันไปจนถึงการช็อปปิงหรือการเดินทาง ตลอดระยะเวลากว่า 5 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง แบรนด์ได้ร่วมมือกับศิลปินและแบรนด์ชื่อดังอื่นๆ อีกมากมายอาทิ PEANUTS, Bobby Dazzler, MMY, Maikuwahara, Ryu Ambe, SHOGO SEKINE และ Cotori Design Standard สร้างสรรค์ดีไซน์ที่สดใหม่ สนุกสนาน และมีเสน่ห์เฉพาะตัว จนกลายเป็นไอเท็มที่คนรักงานดีไซน์ทั่วโลกต้องตามหา
พิเศษฉลองการเปิดร้านใหม่ ช็อปสินค้าครบ 5,000 บาท รับฟรีกระเป๋า Ball & Chain Translucent (Limited Edition) มูลค่า 1,750 บาท ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2569 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด และสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก สยาม ทาคาชิมายะ รับส่วนลด 5% พร้อมรับ E-Coupon 200 บาท เมื่อช็อปครบ 3,500 บาทตั้งแต่วันที่ 2 – 12 เมษายน 2569
สัมผัสประสบการณ์แฟชั่นที่ผสานฟังก์ชันอย่างลงตัวได้แล้ววันนี้ที่ Ball & Chain Bangkok Flagship Store แห่งแรกหนึ่งเดียวในไทยบน ชั้น 2 สยาม ทาคาชิมายะ ไอคอนสยาม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-011-7500 หรือ Facebook: Siam Takashimaya