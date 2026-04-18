พายุฤดูร้อนถล่ม!หลังคาชานชาลาสถานีรถไฟนครราชสีมา พังยับ

การรถไฟฯ เร่งแก้ไขหลังคาชานชาลาสถานีนครราชสีมาหลังถูกพายุฤดูร้อนพัดเสียหาย ยืนยันไม่มีผู้บาดเจ็บ พร้อมตรวจสอบความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) รายงานว่า เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2569 เวลาประมาณ 19.00 น. ได้เกิดพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง ส่งผลให้หลังคาคลุมชานชาลารางที่ 2–3 ภายในย่านสถานีนครราชสีมา ได้รับความเสียหาย ความยาวประมาณ 70 เมตร
จากการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่า เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าดำเนินการในพื้นที่ทันที เพื่อควบคุมสถานการณ์และเร่งแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบำรุงทางอยู่ระหว่างการตรวจสอบสภาพทางและโครงสร้างโดยรอบอย่างละเอียด เพื่อประเมินผล กระทบและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม ทั้งนี้เหตุดังกล่าวไม่กระทบต่อการเดินขบวนรถ
การรถไฟฯ ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของผู้โดยสารและบุคลากร พร้อมเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถกลับมาให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อไป