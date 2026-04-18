รวมพลังลดพลังงาน เปลี่ยนไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

ท่ามกลางแรงกดดันด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงในระดับโลก การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กลายเป็นวาระสำคัญที่หลายประเทศให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วน เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
ประเทศไทยกำลังก้าวเดินในทิศทางเดียวกัน โดยเห็นได้ชัดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ธุรกิจค้าปลีก และประชาชน ที่ร่วมกันผลักดันมาตรการประหยัดพลังงานทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
ในระดับนโยบาย หน่วยงานรัฐเดินหน้าสร้างการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างจริงจัง กรุงเทพมหานครรณรงค์ลดการใช้พลังงานในอาคารและพื้นที่สาธารณะ พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมระดับโลกอย่าง Earth Hour เพื่อปลุกจิตสำนึกด้านการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ขณะเดียวกัน กระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยังคงผลักดันแผนบริหารจัดการพลังงานและมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าในระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง
ด้านภาคเอกชนมีการปรับตัวอย่างชัดเจน โดยหันมาให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น มีการนำเทคโนโลยีบริหารจัดการพลังงาน พลังงานหมุนเวียน และระบบโซลาร์เซลล์มาใช้ในองค์กร เพื่อลดต้นทุนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ควบคู่กับการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ในส่วนของธุรกิจค้าปลีก ผู้ประกอบการรายใหญ่เริ่มยกระดับการจัดการพลังงานในสาขาและศูนย์กระจายสินค้า โดยใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ระบบควบคุมแสงสว่าง และเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง พร้อมทั้งผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและการลดการใช้พลังงานในระดับปฏิบัติ ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวัน
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือการดำเนินงานของธุรกิจร้านสะดวกซื้อที่มีเครือข่ายทั่วประเทศ ซึ่งให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการพลังงานในระดับสาขาอย่างเป็นระบบ ทั้งการควบคุมการใช้ไฟฟ้า การเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และการปรับพฤติกรรมการใช้พลังงานภายในร้าน ควบคู่ไปกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เช่น การลดการใช้พลาสติก และการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในองค์กร
ภาพรวมสะท้อนให้เห็นว่า “การประหยัดพลังงาน” ไม่ได้เป็นเพียงหน้าที่ของภาครัฐหรือภาคธุรกิจเท่านั้น แต่กำลังกลายเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคม ตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน
หากทุกฝ่ายยังคงเดินหน้าร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพจะไม่ใช่เพียงแนวคิดเชิงนโยบาย แต่จะกลายเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับคนรุ่นต่อไป