ซีพี ออลล์ เปิดเวทีดันคนรุ่นใหม่สู่สนามจริง 7-Eleven Young Geniversity 2026: Bootcamp & Hackathon

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เดินหน้าสร้าง “โอกาสเพื่อคุณและทุกคน” (Opportunities for ALL) เปิดเวที 7-Eleven Young Geniversity 2026: Bootcamp & Hackathon พื้นที่เรียนรู้แห่งใหม่สำหรับนิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ First Jobber ที่อยากก้าวสู่โลกการทำงานอย่างมั่นใจ ผ่านประสบการณ์จริงในสนามธุรกิจ พร้อมชิงรางวัลรวมกว่า 160,000 บาท
*เวทีที่ให้เด็กจบใหม่และที่กำลังจะจบได้ลองของจริง*
ในวันที่โลกการทำงานต้องการมากกว่าใบปริญญา “ประสบการณ์จริง” และ “ทักษะการคิด” กลายเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรให้ความสำคัญ
7-Eleven Young Geniversity 2026 จึงถูกออกแบบให้เป็นมากกว่า Bootcamp แต่เป็น สนามทดลองของคนรุ่นใหม่ ที่จะได้เรียนรู้โจทย์ธุรกิจจริง ลงมือทำจริง และเติบโตจากประสบการณ์จริงตลอด 4 วันเต็ม
สำหรับผู้เข้าร่วมจะได้ทำงานร่วมกับเพื่อนต่างสาขา พัฒนาไอเดียธุรกิจ แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง พร้อมคำแนะนำจากผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญในองค์กร เพื่อสร้างทักษะที่สามารถนำไปใช้ได้ทันทีในโลกการทำงาน
ไฮไลต์ที่มากกว่า Bootcamp
การเรียนรู้การแก้ปัญหาธุรกิจจริง (Business Problem Solving) จะได้พัฒนาไอเดียสู่โซลูชันที่ใช้งานได้จริง และฝึกการทำงานเป็นทีมแบบมืออาชีพ
รวมถึงการสร้าง Portfolio สำหรับสมัครงาน. จะได้มีNetworkingกับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นนำ
ส่วนเปิดประสบการณ์ 4 วัน สู่ First Jobber ตัวจริง ระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤษภาคม 2569
เวลา 09.30 – 16.30 น.อาคาร The Tara, Tara Park แจ้งวัฒนะ
ส่วนคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นนิสิต/นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (ทุกสาขา) หรือเด็กจบใหม่ หรือ First Jobber อายุไม่เกิน 25 ปี
พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ และทำงานเป็นทีม
โครงการนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Opportunities for ALL” สะท้อนความมุ่งมั่นของซีพี ออลล์ ในการสร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าถึงการเรียนรู้และประสบการณ์จริงอย่างเท่าเทียม พร้อมพัฒนาศักยภาพและเติบโตไปสู่โลกการทำงานอย่างยั่งยืน
ส่วนการเปิดรับสมัครรอบที่สอง วันนี้ – 28 เมษายน 2569 (ภายในเวลา 12.00 น.) สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่ : https://forms.gle/QCGp2srU7DrRjjwK8 พร้อมติดตามรายละเอียดและข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: CPALL, 7-Eleven Young Geniversity, Job CPALL, CAICamp และ Mission To The Moon