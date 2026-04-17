สายสีม่วงใต้ หัวเจาะทะลุสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้ว สัญญา 2 คืบหน้ากว่า 80% เดินหน้างานสถาปัตยกรรม ,ทางขึ้น-ลง

รฟม. ลงพื้นที่ก่อสร้างสายสีม่วงใต้ ตรวจเข้มมาตรการความปลอดภัย เผยสัญญา 2 หลังงาน คืบหน้ากว่า 80% หัวเจาะอุโมงค์ทะลุสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้ว เดินหน้างานสถาปัตยกรรม ,ทางขึ้น-ลงสถานี ,ขณะที่ภาพรวมสีม่วงทั้งโครงการ สร้างคืบหน้ากว่า 71%
วันที่ 17 เมษายน 2569 นายมนตรี เดชาสกุลสม ประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นายจิรโรจน์ ศุกลรัตน์ กรรมการ รฟม. พร้อมด้วย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กรรมการกฤษฎีกา นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการ รฟม. นายกิตติกร ตันเปาว์ รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมเเละก่อสร้าง) รฟม. และนายกิตติ เอกวัลลภ ผู้ช่วยผู้ว่าการ รักษาการรองผู้ว่าการ (การเงิน) รฟม. ในฐานะผู้อำนวยการโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานขุดเจาะอุโมงค์ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ สัญญาที่ 2 ช่วงหอสมุดแห่งชาติ - ผ่านฟ้า หลังหัวขุดเจาะอุโมงค์สายใต้ (South Bound) ได้เจาะทะลุ (Breakthrough) มายังตัวสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้ว
นายมนตรี เดชาสกุลสม ประธานกรรมการ รฟม. กล่าวว่า จากการติดตามความก้าวหน้าสำคัญของการดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ สัญญา 2 โดยมีกิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-พีแอล เป็นผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการขุดเจาะอุโมงค์สายใต้ (South Bound) มายังสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นที่เรียบร้อย โดยอุโมงค์ช่วงดังกล่าว เริ่มดำเนินการขุดเจาะเมื่อช่วงเดือนเมษายน 2567 ที่ผ่านมา รวมระยะเวลาการดำเนินงานทั้งสิ้น 24 เดือน ซึ่งการดำเนินงานขุดเจาะอุโมงค์ เป็นรูปแบบอุโมงค์คู่ แบ่งออกเป็นอุโมงค์สายใต้ (South Bound) และอุโมงค์สายเหนือ (North Bound)
โดยในส่วนของอุโมงค์สายเหนือ (North Bound) ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2567 และดำเนินการขุดเจาะแล้วเสร็จเมื่อช่วงเดือนสิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา รวมระยะเวลาการดำเนินงานทั้งสิ้น 15 เดือน ส่งผลให้การดำเนินงานขุดเจาะอุโมงค์ทางวิ่งในส่วนของอุโมงค์สายใต้ (South Bound) และอุโมงค์สายเหนือ (North Bound) ของช่วงสัญญาดังกล่าวแล้วเสร็จ 100%
โดยการขุดเจาะอุโมงค์ทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ ได้นำเทคโนโลยีหัวเจาะอุโมงค์สมดุลแรงดันดินที่มีประสิทธิภาพในการขุดเจาะใต้ดินที่มีสภาพเป็นดินเหนียวและทราย ซึ่งมีแรงดันน้ำใต้ดินในชั้นทรายสูงมาใช้งาน พร้อมด้วยอุปกรณ์สนับสนุน เพื่อใช้สำหรับการขุดเจาะอุโมงค์ใต้ดินในกรุงเทพฯ
นายมนตรี เน้นย้ำให้ รฟม. ที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง รวมถึงผู้รับจ้าง ควบคุมมาตรฐานการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับหลักการทางวิศวกรรมอย่างครบถ้วนทุกขั้นตอน รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เช่น ควบคุมให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่สัญจรผ่าน และให้ดำเนินงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานก่อสร้างอย่างละเอียด เพื่อใช้ในการสื่อสารสาธารณะสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน และกำชับให้ รฟม. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการจราจรในระหว่างการก่อสร้างอย่างเหมาะสม เพื่อลดผลกระทบต่อผู้สัญจรผ่านและผู้อยู่อาศัยตามแนวสายทางที่มีการก่อสร้าง
ทั้งนี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กรรมการกฤษฎีกา ได้ให้ข้อแนะนำ รฟม. พิจารณาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าควบคู่กับการพัฒนาก่อสร้างโครงการฯ เช่น พื้นที่ภายในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน และพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้า รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานีและทางเดินเท้า ให้สวยงาม สะดวก และปลอดภัย
ปัจจุบันโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ มีความคืบหน้าในภาพรวม ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2569 อยู่ที่ร้อยละ 71.39 โดยในส่วนสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สัญญาที่ 2 มีความก้าวหน้าร้อยละ 80.40 อยู่ระหว่างดำเนินงานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรมภายในสถานี งานก่อสร้างทางขึ้น-ลงสถานี งานติดตั้งบันไดเลื่อน และงานระบบประกอบอาคาร