ผู้ถือหุ้นEGCOไฟเขียวจ่ายปันผลครึ่งหลังปี68ที่ 3.25 บาท/หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นEGCOอนุมัติจ่ายปันผลงวดครึ่งหลังปี2568หุ้นละ 3.25บาท กำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 28เม.ย.69 เผยปีนี้ทุ่ม 3หมื่นล้านบาทขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าเพิ่มเติม
นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท และ นายธวัชชัย สำราญวานิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ EGCO จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2569 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 ความก้าวหน้าสำคัญในการดำเนินธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ และแผนการลงทุนในอนาคต โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2568 ในอัตรา 3.25 บาท/หุ้น ทั้งปี 2568 จ่ายเงินปันผลทั้งหมด 6.50 บาท/หุ้น โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2569
ส่วนแผนการดำเนินงานในปี 2569 EGCO เดินหน้าปั้นพอร์ตไฟฟ้าและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องให้เติบโตอย่าง “มั่นคง สมดุล และยั่งยืน” ภายใต้กลยุทธ์ “POWER4” โดยเตรียมงบลงทุนปีนี้ไว้ 30,000 ล้านบาทเพื่อแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติคุณภาพสูงและโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ผ่านการลงทุนทั้งรูปแบบการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A)และการลงทุนพัฒนาโครงการใหม่ โดยต่อยอดและเน้นการลงทุนในประเทศที่มีฐานธุรกิจและพันธมิตรอยู่แล้ว 7 ประเทศ โดยเฉพาะตลาดพลังงานในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหนึ่งในฐานธุรกิจที่สำคัญของ EGCO และมีความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เติบโตขึ้นจากความต้องการของธุรกิจ Data Center
ปัจจุบัน EGCO มีกำลังผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 6,945 เมกะวัตต์ (รวมโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่อง เชิงพาณิชย์แล้วและโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) โดยมีกำลังผลิตจากพลังงานหมุนเวียนรวม 1,647 เมกะวัตต์ (คิดเป็น 24% ของกำลังผลิตทั้งหมด) ทั้งจากชีวมวล พลังน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมทั้งบนบกและนอกชายฝั่ง เซลล์เชื้อเพลิง และระบบ กักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าและโครงการต่างๆ ตั้งอยู่ใน 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย สปป.ลาว ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา
นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง ครอบคลุมธุรกิจเชื้อเพลิงและสาธารณูปโภค และธุรกิจ Customer Solution และ Startup เช่น บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ESCO) ให้บริการงานเดินเครื่อง บำรุงรักษา และวิศวกรรม “CDI Group” บริษัทโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในอินโดนีเซีย “TPN” ระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “Innopower” บริษัทด้านการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม และโครงการนิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง (ERIE) เป็นต้น