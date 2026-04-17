“โลตัส” เดินสู่ “Lifestyle Platform” จับมือ “ครูปาน” เปิดตัว “Cocoon”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โลตัส (Lotus’s) ภายใต้บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เดินเกมรุกด้าน แบรนดิ้งและประสบการณ์ลูกค้า ตอกย้ำบทบาทผู้นำค้าปลีกไทย ผ่านการเปิดตัวคอลเลกชันพิเศษ “Cocoon – Blooming Thai Kindness” ความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์กับศิลปินไทยชื่อดัง ครูปาน-สมนึก คลังนอก เพื่อนำศิลปะและอัตลักษณ์ความเป็นไทยมาต่อยอดสู่สินค้าไลฟ์สไตล์ที่เข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง การเปิดตัวครั้งนี้สะท้อนวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของ ซีพี แอ็กซ์ตร้า ในการยกระดับแบรนด์ค้าปลีกสู่ “Lifestyle Platform” ที่เชื่อมโยงผู้คน สินค้า และอารมณ์ความรู้สึกเข้าไว้ด้วยกัน ผ่านการสร้างสรรค์สินค้าที่มี “Meaning” มากกว่าการใช้งาน


นางสาววรวรรณ เพียรลิขิตวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานทรานฟอร์เมชั่น บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการสร้าง Customer Engagement ผ่านสินค้าที่แตกต่างและมีเอกลักษณ์ พร้อมทั้งสร้าง Emotional Connection ระหว่างแบรนด์กับลูกค้าในระยะยาว อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนศิลปินไทยให้เข้าถึงผู้บริโภคในระดับประเทศ

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนทิศทางการตลาดยุคใหม่ของ Lotus’s ที่มุ่ง “Co-create Value” ร่วมกับพาร์ตเนอร์ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอด Soft Power ไทย สู่สินค้าเชิงพาณิชย์ที่สามารถสร้างทั้ง Brand Love และ Business Impact ไปพร้อมกัน


ด้าน ครูปาน-สมนึก คลังนอก กล่าวถึงคอลเลกชันนี้ว่า “หัวใจของคอลเลกชันนี้อยู่ที่ ‘Cocoon’ คาแรกเตอร์ที่ผูกพันและเป็นตัวแทนของงานศิลปะของผมมาโดยตลอด ครั้งนี้ผมอยากตีความ Cocoon ใหม่ภายใต้แนวคิด ‘Blooming Thai Kindness’ เพื่อถ่ายทอดความอ่อนโยน ความจริงใจ และน้ำใจแบบไทยที่เราสัมผัสได้ในชีวิตประจำวัน เหมือนดอกไม้ที่ค่อย ๆ เบ่งบานอย่างเรียบง่าย แต่มีความหมายลึกซึ้ง ซึ่งแนวคิดนี้ก็สอดคล้องกับสิ่งที่ Lotus’s มุ่งมั่นในการส่งมอบ ‘A Little Delight Everyday’ ให้เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย ในมุมของการออกแบบ ตั้งใจให้คอลเลกชันนี้เป็นมากกว่างานศิลปะที่มองเห็น แต่เป็นสิ่งที่คนสามารถใช้และรู้สึกได้ในทุกวัน เราจึงพัฒนาผลงานออกมาอย่างหลากหลาย ทุกชิ้นถูกออกแบบให้ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานจริง ควบคู่ไปกับคุณค่าทางความรู้สึก เพื่อให้ทุกครั้งที่หยิบมาใช้ เกิดเป็นความสุขเล็ก ๆ ที่เติมเต็มในแต่ละวัน”

ความร่วมมือครั้งนี้ สะท้อนบทบาทของ Lotus’s ในการเป็นมากกว่าศูนย์รวมสินค้า แต่เป็นพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจและความสุขในชีวิตประจำวันของคนไทยอย่างแท้จริง โดยคอลเลกชัน “Cocoon – Blooming Thai Kindness” ได้รับการออกแบบอย่างครอบคลุมทั้งกลุ่ม Fashion และ Home & Living ภายใต้แบรนด์ MeStyle และ Momento ตั้งแต่เสื้อผ้าและแอคเซสเซอรี่ อาทิ กระเป๋า ร่ม รองเท้าแตะ ไปจนถึงชุดเครื่องนอน และหมอนอิง พร้อมวางจำหน่ายแล้วที่ Lotus’s ทุกสาขาทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์ https://www.lotuss.com/th เพื่อให้ทุกคนได้เลือกสรรไอเท็มที่ใช่ เติมเต็มความสุขเล็ก ๆ ในแบบของตัวเองได้ในทุกวัน







